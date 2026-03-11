Clube A Gazeta
Benefícios que estão presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que é exclusivo para os sócios do Clube A Gazeta

Você sabe qual sabonete usar em cada parte do corpo? Saiba diferenças

Mãos, rosto, corpo, axilas e as regiões íntimas têm necessidades diferentes. Entenda quais sabonetes são indicados para cada área e suas características específicas

Vitória
Publicado em 11/03/2026 às 09h00
Conheça a lista de sabonetes próprios para partes específicas do corpo. Crédito: Canva
Você sabia que a pele do seu rosto não é igual à da sua axila, e que é diferente da sua região íntima? Cada parte do nosso corpo possui características únicas, como pH, espessura e sensibilidade, que exigem cuidados específicos. Usar o mesmo sabonete para tudo pode parecer prático, mas, na realidade, pode desequilibrar a barreira natural da pele, causando ressecamento, irritações, oleosidade excessiva ou até infecções.

Em 2026, a indústria da beleza oferece uma vasta gama de produtos desenvolvidos para atender a essas necessidades específicas, garantindo uma limpeza eficaz e um tratamento adequado para cada área.

Agora que você sabe que os sabonetes não são todos iguais. Conheça os tipos específicos para cada área do corpo e veja como escolher o mais adequado para a sua pele.

Sabonete para mãos

As mãos são uma das partes do corpo mais expostas e que mais sofrem com as agressões diárias, como lavagens frequentes, contato com produtos químicos e variações climáticas. Por isso, o sabonete para as mãos é formulado para limpar de forma eficaz, mas sem ressecar, muitas vezes contendo agentes hidratantes como glicerina, óleos vegetais e extratos botânicos.

Diferente dos sabonetes corporais, que podem ser mais abrasivos, os sabonetes para as mãos visam preservar a barreira cutânea, mantendo a pele macia e protegida. Além da limpeza, muitos oferecem propriedades antibacterianas e fragrâncias agradáveis, tornando a experiência de lavar as mãos mais prazerosa e benéfica para a saúde da pele.

Refil Sabonete para as Mãos

Refil Sabonete para as Mãos

Sabonete Cremoso para as Mãos

Sabonete Cremoso para as Mãos

Refil Sabonete Líquido Para Mãos Castanha Ekos

Refil Sabonete Líquido Para Mãos Castanha Ekos

Kit Sabonete Líquido para Mãos Ekos Maracujá com Refil

Kit Sabonete Líquido para Mãos Ekos Maracujá com Refil

Sabonete facial

A pele do rosto é uma das mais delicadas e expostas do corpo, além de ser frequentemente mais oleosa ou mais seca em diferentes zonas. Por isso, o sabonete facial é formulado com um pH mais próximo ao da pele (geralmente entre 5.0 e 5.5), ingredientes mais suaves e ativos específicos para tratar questões como acne, oleosidade, sensibilidade ou ressecamento.

Diferente dos sabonetes corporais, que podem ser mais alcalinos e agressivos, o sabonete facial limpa sem remover a barreira protetora natural da pele, evitando o efeito rebote (produção excessiva de óleo) ou o ressecamento. Existem opções em gel, espuma, creme e barra, cada uma ideal para um tipo de pele (oleosa, mista, seca, sensível).

Sabonete Gel para o Rosto Faces

Sabonete Gel para o Rosto Faces

Hada Labo Gokujyun - Sabonete Facial

Hada Labo Gokujyun - Sabonete Facial

La Roche-Posay Effaclar Alta Tolerância - Sabonete Facial

La Roche-Posay Effaclar Alta Tolerância - Sabonete Facial

Principia GL-02 - Gel de Limpeza Facial

Principia GL-02 - Gel de Limpeza Facial

Sabonete corporal

O sabonete corporal é desenvolvido para a pele do corpo, que é geralmente mais resistente e menos sensível que a do rosto. Ele tem um pH um pouco mais elevado (geralmente entre 5.5 e 7.0) e uma formulação que visa remover impurezas, suor e oleosidade sem ressecar.

Muitos contêm agentes hidratantes, como óleos vegetais, glicerina e manteigas, para manter a pele macia e nutrida. Há uma grande variedade de fragrâncias e texturas, desde os mais cremosos e hidratantes até os esfoliantes, que ajudam a renovar a pele. A escolha ideal depende do seu tipo de pele e das suas preferências pessoais, mas o objetivo principal é uma limpeza eficaz que não comprometa a hidratação.

Gel de Banho Energizante para o Corpo Tododia Energia

Gel de Banho Energizante para o Corpo Tododia Energia

Sabonete em Barra Esfoliante Tododia Energia

Sabonete em Barra Esfoliante Tododia Energia

Caixa de Sabonetes em Barra 2 em 1 Corpo e Barba Natura Homem

Caixa de Sabonetes em Barra 2 em 1 Corpo e Barba Natura Homem

Sabonete em Barra Corpo e Barba Kaiak

Sabonete em Barra Corpo e Barba Kaiak

Sabonete íntimo

A região íntima feminina possui um pH naturalmente ácido (entre 3.5 e 4.5), que é fundamental para manter a flora bacteriana saudável e prevenir infecções. O sabonete íntimo é formulado especificamente para respeitar esse pH, contendo ingredientes suaves, muitas vezes com ácido lático, que ajuda a manter o equilíbrio da região.

Usar sabonetes corporais comuns na área íntima pode alterar o pH, eliminando as bactérias boas e favorecendo a proliferação de fungos e bactérias causadoras de infecções e irritações. Por isso, o sabonete íntimo é um aliado essencial para a saúde e o bem-estar dessa área tão delicada.

Sabonete Líquido Íntimo Tododia Suave Conforto

Sabonete Líquido Íntimo Tododia Suave Conforto

NIVEA Suave - Sabonete Íntimo 250ml

NIVEA Suave - Sabonete Íntimo 250ml

Don Alcides Uso Diário - Sabonete Íntimo Masculino 120ml

Don Alcides Uso Diário - Sabonete Íntimo Masculino 120ml

A Sós Natural Sex - Sabonete Íntimo Líquido 250ml

A Sós Natural Sex - Sabonete Íntimo Líquido 250ml

Sabonete Íntimo Si31 Odor Block Tratamento Para Candidíase

Sabonete Íntimo Si31 Odor Block Tratamento Para Candidíase

Sabonetes para áreas específicas

Além dos sabonetes faciais, corporais e íntimos, existem produtos desenvolvidos para necessidades ainda mais específicas. Sabonetes para peles acneicas, por exemplo, contêm ativos como ácido salicílico ou enxofre para controlar a oleosidade e combater espinhas. Sabonetes esfoliantes, com micropartículas, são ideais para remover células mortas e desobstruir poros em áreas como cotovelos, joelhos e pés.

Há também sabonetes antissépticos para quem pratica esportes ou precisa de uma limpeza mais profunda, e sabonetes para peles sensíveis ou com condições como dermatite, que são hipoalergênicos e livres de fragrâncias e corantes. A chave é identificar a necessidade da sua pele e escolher o produto que oferece o tratamento mais adequado.

Garnier Uniform & Matte - Sabonete Facial Antiacne 120g

Garnier Uniform & Matte - Sabonete Facial Antiacne 120g

Dermotivin Salix para Acne - Sabonete Líquido 300ml

Dermotivin Salix para Acne - Sabonete Líquido 300ml

Adcos Acne Solution - Sabonete Líquido para Acne 120ml

Adcos Acne Solution - Sabonete Líquido para Acne 120ml

Cuide-se Bem Boa Noite o Boticário - Sabonete Líquido Esfoliante 200ml

Cuide-se Bem Boa Noite o Boticário - Sabonete Líquido Esfoliante 200ml

Ruby Rose Melu Uva - Sabonete Líquido Esfoliante Facial 75g

Ruby Rose Melu Uva - Sabonete Líquido Esfoliante Facial 75g

Kit Labotrat Dia a Dia Pêssego - Esfoliante 150g + Sabonete Líquido 190ml

Kit Labotrat Dia a Dia Pêssego - Esfoliante 150g + Sabonete Líquido 190ml

Caro leitor (a),

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro cinco pontos:
1 - Como participantes do Programa de Associados, somos remunerados pelas compras qualificadas efetuadas;
2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;
3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;
4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;
5 - Os preços e disponibilidade podem variar e até o fechamento desta matéria.

