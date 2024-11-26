Vale a pena trocar de iPhone na Black Friday? Veja prós e contras

Confira opções entre o iPhone 13 até o 16. Crédito: Divulgação

Black Friday chegou com tudo, e se você está pensando em aproveitar o evento para trocar seu iPhone , a Amazon é uma das plataformas que oferece diversas opções com preços atrativos. Mas será que vale a pena investir agora em um novo modelo? A Apple tem diversas opções de iPhones, e com cada geração trazendo melhorias específicas, escolher o modelo certo pode ser uma tarefa difícil. Pensando nisso, o Clube selecionou as melhores ofertas da Apple na Black Friday de 2024 e preparou um comparativo entre os modelos mais populares. Continue lendo para descobrir qual se encaixa melhor nas suas necessidades!

Qual iPhone comprar na Black Friday 2024?

Saiba mais sobre os diferenciais de cada modelo da Apple. Crédito: Freepik

Apple continua a lançar novos modelos, mas se você está com um orçamento mais apertado ou prefere um iPhone de geração anterior, vale a pena entender as diferenças entre os principais modelos disponíveis no mercado. A seguir, vamos falar um pouco sobre cada um deles e os seus principais diferenciais.

iPhone 16 (Novo modelo de 2024)

O iPhone 16 é o grande lançamento da Apple em 2024 e um dos itens mais desejados dessa Black Friday , com melhorias significativas em desempenho, câmera e duração de bateria. Ele conta com um design ainda mais refinado e o novo chip A18, duas gerações à frente do chip do iPhone 15, proporciona uma performance superior.

A câmera conta com 48MP, qualidade óptica teleobjetiva de 2x e gravação em 4K. Além disso, é o primeiro iPhone pensado para Apple Intelligence, a IA da Apple (prevista para chegar ao Brasil em 2025), contando também com uma tela de 6,1 polegadas, bateria com até 22 horas de duração em reprodução de vídeo, carregamento turbo e sem fio.

Diferenciais: Chip A18, compatível com USB-C, câmera 4K, até 22 horas de bateria em reprodução de vídeo, pensado para Apple Intelligence.

Produtos Apple iPhone 16 (128 GB) – Rosa VER OFERTA

iPhone 15 e iPhone 15 Pro

O iPhone 15 foi uma revolução com a introdução de novos recursos, como a tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas, e o chip A16 Bionic. Sua câmera também foi aprimorada, com um sistema duplo (Ultra wide e principal) de 48 MP, sendo ideal para quem adora tirar fotos e vídeos de alta qualidade, e classificação IP68, que é resistente à poeira, respingos e àgua (até 6 metros de profundidade durante 30 minutos). Também é compatível com carregadores sem fio.

Por outro lado, o iPhone 15 Pro se diferencia por apresentar o chip A17 Pro, que permite mesmo a reprodução de jogos com gráficos avançados, estrutura de titânio, taxa de atualização de 120hz e até 26 horas de reprodução de vídeo.

Diferenciais: Compatível com USB-C, design em titânio, chip A16 Bionic e A17 Pro, câmera de 48 MP.

Produtos Apple iPhone 15 (128 GB) VER OFERTA

Produtos Apple iPhone 15 Pro (128 GB) — Titânio preto VER OFERTA

iPhone 14 plus

Esta versão tem um ótimo equilíbrio entre preço e funcionalidades e é uma das mais vendidas na Black Friday, com um dos menores preços desde setembro. Ele oferece ótimo desempenho com o chip A15 Bionic, além de uma excelente câmera de 12 MP e Modo Cinema com 4K Dolby Vision e Tela Super Retina XDR de 6,7 polegadas.

Diferenciais: Chip A15, bom equilíbrio entre preço e desempenho.

Produtos Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Meia-Noite VER OFERTA

iPhone 13

Lançado em 2021, foi um modelo de sucesso devido ao seu bom custo-benefício, com o chip A15 Bionic, até 19 horas de reprodução de vídeo e uma câmera excelente para sua faixa de preço. O iPhone 13 é uma excelente opção, com um bom desempenho para o dia a dia.

Diferenciais: Custo-benefício, chip A15 Bionic, boa câmera.

Produtos Apple iPhone 13 (128 GB) - Luz das estrelas VER OFERTA

Se você procura um modelo novo com as tecnologias mais recentes e um desempenho superior, o iPhone 16 ou o iPhone 15 são as melhores opções, mas também são os mais caros. Para quem deseja um equilíbrio entre preço e desempenho, o iPhone 14 e o iPhone 13 continuam sendo ótimas escolhas. Por outro lado, o dica do Clube é: evite o iPhone 11 e 12 na Black Friday, uma vez que estes já não são fabricados pela Apple e tendem a deixar de receber atualizações.

Qual iPhone tem a melhor câmera?

Em geral, a linha Pro da Apple é conhecida por ter as melhores câmeras. O iPhone 16 Pro se destaca com sua câmera de 48 MP e teleobjetiva de 5x além de gravação em 4k, o que o torna o melhor modelo para quem busca qualidade de imagem e vídeo. O iPhone 15 Pro também apresenta uma câmera excelente de 48 MP.

Saiba o que esperar do próximo lançamento da Apple

Conheça algumas das especificações esperadas para o iPhone 17 Air. Crédito: Divulgação

A Apple já está nos preparando para o lançamento do iPhone 17, previsto para setembro de 2025, com rumores da sua espessura de 6mm, o mais fino até então, em uma expectativa de tornar o modelo mais confortável e leve. No entanto, a comunidade têm se preocupado em relação a possível perda de recursos para alcançar esse feito.

Também espera-se que o iPhone 17 Air tenha acabamento de alumínio (no lugar do titânio que permeado os modelos anteriores), conte com Chip A19 (atualizado em relação ao A18 do iPhone 16), tela de 6,6 polegadas e Dynamic Island. Ele também deve ser pensado para o Apple Intelligence, assim como o modelo anterior.