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Black Friday: veja como ter desconto de 15% na conta de luz com o Clube A Gazeta

Parceria com GV Energia e Marca Ambiental, que investem em energia renovável, vai beneficiar assinantes e não assinantes. É a chance de economizar na conta de luz com um desconto ainda maior no período da Black Friday.

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 15:32

Públicado em 

22 nov 2024 às 15:32
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Garanta desconto de forma simples e prática. Crédito: Divulgação
Nesta Black Friday,  além de economizar na compra de produtos, você também pode reduzir sua fatura de energia. Com a chegada do verão 2025  e das festas de fim de ano, os gastos com a conta de luz tendem a aumentar. Ar-condicionado, ventiladores e uma maior permanência em casa são apenas alguns dos fatores que pressionam o orçamento nesse período.
Mas a boa notícia é que, com o Clube, é possível ter acesso a 15% de desconto para o ano todo na conta de energia! O benefício, oferecido em parceria com a GV Energia e Marca Ambiental, foi ampliado para quem adquirir a oferta durante o período promocional, que vai até o dia 29 de novembro. Assim, é uma oportunidade imperdível para reduzir os gastos fixos.

Sobre a GV Energia e a Marca Ambiental

A GV Energia, com sólida atuação no setor elétrico, é especializada na geração de energia renovável. A empresa se destaca pela sua dedicação à sustentabilidade e ao uso de fontes limpas de energia, desde a prospecção até a gestão eficiente dos ativos. Já a Marca Ambiental, maior empresa do Espírito Santo no gerenciamento de resíduos, contribui para a inovação e sustentabilidade em diversos setores.

Como é gerada a energia e como chega até o consumidor?

Conta de energia subiu? Confira uma solução prática para pagar mais barato. Crédito: Divulgação
A produção de energia é realizada por usinas que geram eletricidade limpa, através de fontes de origem hidráulica, solar e biogás, e a enviam para a rede elétrica. A partir daí, ela é convertida em créditos de energia, que se refletem como um desconto na sua conta de luz. A concessionária de energia continua fornecendo a eletricidade necessária, enquanto a economia se reflete diretamente no seu consumo.

Como ativar o benefício?

É muito rápido e prático: o desconto é aplicado diretamente na sua conta de luz, sem a necessidade de visita técnica, instalações ou taxas. É uma solução econômica para aproveitar ao máximo o seu orçamento. Para ativar o desconto, basta acessar o site e realizar o cadastro. Pronto! Após isso, um representante da GV Energia entrará em contato para ativar o benefício.

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Mas atenção: somente são elegíveis para a promoção aqueles com uma média de consumo mínimo de R$ 300,00 e que residirem na Grande Vitória.

3 dicas práticas para começar a economizar energia 

01

Tire os eletrônicos da tomada

Muitos aparelhos consomem energia mesmo quando estão desligados, mas ainda conectados à tomada. Desconecte carregadores de celular e computador, entre outros dispositivos quando não estiverem em uso.

02

Reduza a frequência de uso de eletrodomésticos

Lave roupas em temperaturas mais baixas e só ligue a máquina quando ela estiver cheia. Além disso, é essencial acostumar-se a apagar as luzes e desligar ventiladores e ar-condicionado quando sair de um cômodo.

03

Faça a limpeza do ar-condicionado

Limpe os filtros do ar-condicionado pelo menos uma vez por mês. Filtros sujos fazem o aparelho trabalhar mais, consumindo mais energia.

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