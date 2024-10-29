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Tecnologia

Apple lança iMac focado em inteligência artificial por até R$ 35,4 mil

A nova geração do iMac chega com promessas de desempenho dobrado graças ao chip M4, integração de inteligência pessoal e opções coloridas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 out 2024 às 06:40

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 06:40

Depois do iPhone 16, a Apple estreou nesta segunda, 28, a nova geração do iMac por até R$ 35.370. As principais atualizações são o chip M4, que de acordo com a empresa, promete ser 2 vezes mais rápido do que o chip M1, e o suporte à Apple Intelligence, a plataforma de inteligência artificial (IA) da companhia já disponível para os aparelhos portáteis da companhia.
Os computadores estão em pré-venda e chegarão em 8 de novembro, nos Estados Unidos. No Brasil, os preços variam entre R$ 15,5 mil e R$ 35.370, dependendo das configurações de tela, armazenamento e memória.
Apple lançou nova versão do iMac nesta quarta
Apple lançou nova versão do iMac nesta quarta Crédito: Apple/Divulgação
O M4 foi lançado inicialmente em maio junto com a nova geração do iPad Pro e a sua inclusão na linha iMac é a primeira inclusão do processador em um computador da companhia. Na época do lançamento do chip, a Apple destacou sua importância no processamento em imagens 3D, usadas principalmente em ambientes profissionais. Já a Apple Intelligence começou a ser disponibilizada nesta segunda para os dispositivos compatíveis da marca, como o iPhone 16.
O all-in-one ultrafino, que embarca com o sistema macOS Sequoia 15.2, tem tela de 24 polegadas com qualidade 4.5K e com uma webcam de 12 megapixels, além de quatro portas Thunderbolt 4 (compatíveis com outras conexões como USB 4, USB 3.1, DisplayPort e a própria Thunderbolt 4).
Disponíveis com as cores verde, amarelo, laranja, rosa, roxo, azul e prata, os dispositivos trazem o Neural Engine, um sistema integrado na CPU que se dedica no aprendizado de máquina e inteligência artificial.

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