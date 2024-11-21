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Economia

Consórcio: Descubra o que é e como conseguir descontos ainda na Black Friday

O período promocional muito conhecido vai até o dia 29 de novembro, mas ainda é tempo de aproveitar ofertas exclusivas com o Clube A Gazeta

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 18:12

Públicado em 

21 nov 2024 às 18:12
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Saiba mais sobre o que é e como funciona um consórcio, além de ter acesso a benefícios exclusivos. Crédito: Freepik
Se você está planejando adquirir um carro, imóvel ou até mesmo investir em um serviço ou viagem, já deve ter considerado diferentes formas de financiamento. Uma opção que tem se destacado pela economia e segurança é o consórcio. Neste texto, você vai entender o que é um consórcio, como ele funciona, como compará-lo ao financiamento tradicional e conhecer uma oportunidade imperdível na Black Friday.

O que é um consórcio?

Descubra como financiar seu carro ou imóvel. Crédito: Freepik
O consórcio é uma modalidade de compra planejada e cooperativa. Em resumo, um grupo de pessoas com o mesmo objetivo financeiro se une para contribuir mensalmente com um valor que será destinado à aquisição de bens ou serviços. A administradora do consórcio organiza os participantes e gerencia os recursos.
Ao longo do período estipulado, cada integrante do grupo é contemplado e recebe uma carta de crédito para a compra do item desejado, sem precisar pagar juros.

Como funciona um consórcio?

01

Escolha do grupo

Você define o tipo de consórcio que melhor atende às suas necessidades, seja para imóveis, veículos, serviços ou outros bens.

02

Pagamentos mensais

Todos os integrantes do grupo contribuem com parcelas fixas e acessíveis, formando o fundo comum utilizado para as contemplações.

03

Contemplação

A cada mês, um ou mais participantes são contemplados, recebendo a carta de crédito correspondente ao valor contratado.

04

Utilização da carta de crédito

Com a carta, você pode adquirir o bem ou serviço desejado, negociando à vista e aproveitando melhores condições de compra.

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Consórcio ou financiamento?

Tabela Responsiva
Critério Consórcio Financiamento
Juros Não possui Possui juros elevados
Entrada Não é obrigatória Geralmente exige entrada
Parcelas Valores acessíveis e fixos Parcelas maiores e com acréscimos
Planejamento Ideal para compras sem urgência Melhor para aquisições imediatas

Como ter ainda mais desconto na Black Friday?

Durante a Black Friday, a MyCon, o consórcio digital com a menor taxa do Brasil, está oferecendo uma oportunidade imperdível para assinantes do Clube: 50% de desconto na primeira parcela. Além disso, não são cobrados juros nem entrada, as parcelas são acessíveis e consumidor tem total segurança.
Para aproveitar, basta acessar o site abaixo e garantir sua vaga. Com condições exclusivas e uma estrutura que facilita o planejamento financeiro, você pode começar a conquistar seus sonhos de forma tranquila e econômica.

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