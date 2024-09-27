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Busca por bem-estar e qualidade de vida começa na escolha do imóvel

Unidades Park View do Reserva Vitória, na Capital, têm vista para o parque e praia; empreendimento da Nazca tem o bem-estar como conceito
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

27 set 2024 às 20:00

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 20:00

Complexo Reserva Vitória, Nazca
Unidades ParkView terão vista exclusiva para o Parque Cultural Reserva Vitória Crédito: Nazca/Divulgação
A busca pela qualidade de vida e o bem-estar também são itens essenciais na escolha de um imóvel. Afinal, é o local onde as pessoas vão passar boa parte de suas vidas, tornando-se um refúgio para onde seus moradores vão quando querem estar bem. Esse tem sido o conceito do Reserva Vitória, que além de contar com a exclusividade do projeto, tem ainda localização privilegiada.
Localizado na Enseada do Suá, bem na Curva da Jurema, em Vitória, o empreendimento fica a poucos passos da praia, completamente revitalizada, próximo ao shopping e de frente para o Parque Cultural Reserva Vitória.
Com uma área total de 16 mil metros quadrados e paisagismo do Escritório Burle Marx, o parque traz uma exposição de arte permanente com curadoria da Matias Brotas Arte Contemporânea, com obras de artistas consagrados, como os escultores capixabas Sandro Novaes e José Carlos Villar, além de Antonio Bokel, Adriana Eu, José Spaniol, Thainan Castro e José Bechara.
Complexo Reserva Vitória, Nazca
O parque conta com iluminação de LED, rede elétrica subterrânea e bancos de jardim Crédito: Nazca/Divulgação
Além disso, o parque conta ainda com iluminação de LED, rede elétrica subterrânea, bancos de jardim, passeios charmosos, brinquedos infantis, equipamentos para ginástica e espelho d’água.
Tudo isso ao alcance dos futuros moradores das unidades Park View do Complexo Reserva Vitória, que terão vista exclusiva para o parque, além da baía de Vitória, o Convento da Penha e a Terceira Ponte. As unidades trazem apartamentos de luxo, com quatro suítes que variam de 184m² a 331m².
“O conforto e lazer aliados a essa vista exclusiva permite ao morador o melhor da vida por todos os lados, na região mais desejada da cidade, junto ao shopping e à praia. Um dos destaques fica para a abundância da luz natural e uma paisagem que irá fazer o morador viver em meio a natureza, debruçado sobre o verde do parque, com lazer e sofisticação”, garante o diretor da Nazca, Breno Peixoto.
Complexo Reserva Vitória, Nazca
Parque tem área total de 16 mil metros quadrados e paisagismo do Escritório Burle Marx, Crédito: Nazca/Divulgação
Há ainda gardens duplex, estes, verdadeiras casas dentro de um apartamento. Essas unidades terão piscina privativa na área externa que fica no andar térreo, área gourmet e home office. O segundo pavimento conta com quatro suítes, living, varanda, cozinha, depósito e área de serviço.

Sobre o Complexo Reserva Vitória

O Complexo Reserva Vitória é um empreendimento imobiliário com dois prédios completamente independentes: o Ilha de Vitória e o Ilha de Trindade. O primeiro tem previsão de entrega para o início de 2025, e o segundo, previsto para o início do segundo semestre.
Localizado na Enseada do Suá, o Complexo Reserva Vitória tem projeto da Nazca, Abaurre Construtora e Apex. O empreendimento tem unidades de quatro suítes de 177m² a 491m², incluindo coberturas lineares e gardens duplex.
Complexo Reserva Vitória, Nazca
As unidades garden têm dois pavimentos e dão a sensação de ser uma casa de praia Crédito: Nazca/Divulgação
A arquitetura do empreendimento é assinada pela DG Projetos, de Diocelio e Bernardo Grasselli. A empresa, que tem 44 anos de atuação e mais de 900 projetos assinados, já conquistou premiações de arquitetura.
Já o paisagismo tem a assinatura de Benedito Abud, arquiteto que tem como foco a criação de projetos e planos de arquitetura paisagística com identidade própria e mais de 5,2 mil projetos no Brasil e no mundo. E a decoração de interiores é assinada por David Bastos, que tem 26 anos de atuação no mercado e mais de 800 trabalhos residenciais e corporativos realizados.
As áreas comuns e de lazer do Complexo Reserva Vitória serão entregues montadas e decoradas. Elas vão contar com:
  • Espaço fitness
  • Spa
  • Sauna seca
  • Sauna com vapor
  • Hidromassagem
  • Salão de jogos
  • Coworking e sala de reuniões
  • Salão de festas
  • Bar
  • Lounge
  • Brinquedoteca
  • Playground
  • Quadra recreativa
  • Deck molhado
  • Piscinas
  • Pet place
  • Espaço gourmet
  • Jardins
  • Espaço de compartilhamento 
  • Espaço delivery.
Complexo Reserva Vitória, Nazca
As unidades trazem apartamentos de luxo, com quatro suítes que variam de 177m² a 491m² Crédito: Nazca/Divulgação
Entre os diferenciais do empreendimento, destacam-se elementos de sustentabilidade, como a reutilização da água da chuva, ponto de recarga para carro elétrico, sensores e wi-fi nas áreas comuns e coleta seletiva. Há também:
  • Infraestrutura para automação e para ar-condicionado tipo split
  • Fechaduras eletrônicas nas entradas sociais dos apartamentos
  • Equipamentos com Technogym na academia
  • Track indoor nas escadas de segurança
  • Irrigação automatizada
  • Piscina térrea com iluminação sky light
  • Elevadores de última geração com possibilidade de controle de acesso
  • Vagas para visitantes.

Ficha técnica

Complexo Reserva Vitória, Nazca
O Complexo Reserva Vitória fica na enseada do Suá, próximo à Curva da Jurema Crédito: Nazca/Divulgação

Reserva Vitória (Ilha de Vitória e Ilha de Trindade)

  • Realização: Nazca e Apex
  • Construção: Abaurre Construtora
  • Sobre: residências de luxo com unidades de 177 até 224 metros quadrados com quatro suítes. Apartamentos tipo garden de 311 a 403 metros quadrados
  • Localização Ilha Vitória: Av: Jose Miranda Machado 400 – Enseada do Suá.
  • Localização Ilha Trindade: Av: Marília de Rezende Scarton Coutinho 735 – Enseada do Suá.
  • Mais informações: reservavitoria.com.br

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Bem estar luxo Vitória (ES) Enseada do Suá Curva da Jurema
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