Busca por bem-estar e qualidade de vida começa na escolha do imóvel

A busca pela qualidade de vida e o bem-estar também são itens essenciais na escolha de um imóvel. Afinal, é o local onde as pessoas vão passar boa parte de suas vidas, tornando-se um refúgio para onde seus moradores vão quando querem estar bem. Esse tem sido o conceito do Reserva Vitória, que além de contar com a exclusividade do projeto, tem ainda localização privilegiada.
Localizado na Enseada do Suá, bem na Curva da Jurema, em Vitória, o empreendimento fica a poucos passos da praia, completamente revitalizada, próximo ao shopping e de frente para o Parque Cultural Reserva Vitória.
Com uma área total de 16 mil metros quadrados e paisagismo do Escritório Burle Marx, o parque traz uma exposição de arte permanente com curadoria da Matias Brotas Arte Contemporânea, com obras de artistas consagrados, como os escultores capixabas Sandro Novaes e José Carlos Villar, além de Antonio Bokel, Adriana Eu, José Spaniol, Thainan Castro e José Bechara.
Além disso, o parque conta ainda com iluminação de LED, rede elétrica subterrânea, bancos de jardim, passeios charmosos, brinquedos infantis, equipamentos para ginástica e espelho d’água.
Tudo isso ao alcance dos futuros moradores das unidades Park View do Complexo Reserva Vitória, que terão vista exclusiva para o parque, além da baía de Vitória, o Convento da Penha e a Terceira Ponte. As unidades trazem apartamentos de luxo, com quatro suítes que variam de 184m² a 331m².
“O conforto e lazer aliados a essa vista exclusiva permite ao morador o melhor da vida por todos os lados, na região mais desejada da cidade, junto ao shopping e à praia. Um dos destaques fica para a abundância da luz natural e uma paisagem que irá fazer o morador viver em meio a natureza, debruçado sobre o verde do parque, com lazer e sofisticação”, garante o diretor da Nazca, Breno Peixoto.
Há ainda gardens duplex, estes, verdadeiras casas dentro de um apartamento. Essas unidades terão piscina privativa na área externa que fica no andar térreo, área gourmet e home office. O segundo pavimento conta com quatro suítes, living, varanda, cozinha, depósito e área de serviço.
Sobre o Complexo Reserva Vitória
O Complexo Reserva Vitória é um empreendimento imobiliário com dois prédios completamente independentes: o Ilha de Vitória e o Ilha de Trindade. O primeiro tem previsão de entrega para o início de 2025, e o segundo, previsto para o início do segundo semestre.
Localizado na Enseada do Suá, o Complexo Reserva Vitória tem projeto da Nazca, Abaurre Construtora e Apex. O empreendimento tem unidades de quatro suítes de 177m² a 491m², incluindo coberturas lineares e gardens duplex.
A arquitetura do empreendimento é assinada pela DG Projetos, de Diocelio e Bernardo Grasselli. A empresa, que tem 44 anos de atuação e mais de 900 projetos assinados, já conquistou premiações de arquitetura.
Já o paisagismo tem a assinatura de Benedito Abud, arquiteto que tem como foco a criação de projetos e planos de arquitetura paisagística com identidade própria e mais de 5,2 mil projetos no Brasil e no mundo. E a decoração de interiores é assinada por David Bastos, que tem 26 anos de atuação no mercado e mais de 800 trabalhos residenciais e corporativos realizados.
As áreas comuns e de lazer do Complexo Reserva Vitória serão entregues montadas e decoradas. Elas vão contar com:
- Espaço fitness
- Spa
- Sauna seca
- Sauna com vapor
- Hidromassagem
- Salão de jogos
- Coworking e sala de reuniões
- Salão de festas
- Bar
- Lounge
- Brinquedoteca
- Playground
- Quadra recreativa
- Deck molhado
- Piscinas
- Pet place
- Espaço gourmet
- Jardins
- Espaço de compartilhamento
- Espaço delivery.
Entre os diferenciais do empreendimento, destacam-se elementos de sustentabilidade, como a reutilização da água da chuva, ponto de recarga para carro elétrico, sensores e wi-fi nas áreas comuns e coleta seletiva. Há também:
- Infraestrutura para automação e para ar-condicionado tipo split
- Fechaduras eletrônicas nas entradas sociais dos apartamentos
- Equipamentos com Technogym na academia
- Track indoor nas escadas de segurança
- Irrigação automatizada
- Piscina térrea com iluminação sky light
- Elevadores de última geração com possibilidade de controle de acesso
- Vagas para visitantes.
Ficha técnica
Reserva Vitória (Ilha de Vitória e Ilha de Trindade)
- Realização: Nazca e Apex
- Construção: Abaurre Construtora
- Sobre: residências de luxo com unidades de 177 até 224 metros quadrados com quatro suítes. Apartamentos tipo garden de 311 a 403 metros quadrados
- Localização Ilha Vitória: Av: Jose Miranda Machado 400 – Enseada do Suá.
- Localização Ilha Trindade: Av: Marília de Rezende Scarton Coutinho 735 – Enseada do Suá.
- Mais informações: reservavitoria.com.br