Busca por bem-estar e qualidade de vida começa na escolha do imóvel

Unidades ParkView terão vista exclusiva para o Parque Cultural Reserva Vitória Crédito: Nazca/Divulgação

A busca pela qualidade de vida e o bem-estar também são itens essenciais na escolha de um imóvel. Afinal, é o local onde as pessoas vão passar boa parte de suas vidas, tornando-se um refúgio para onde seus moradores vão quando querem estar bem. Esse tem sido o conceito do Reserva Vitória, que além de contar com a exclusividade do projeto, tem ainda localização privilegiada.

Localizado na Enseada do Suá, bem na Curva da Jurema, em Vitória, o empreendimento fica a poucos passos da praia, completamente revitalizada, próximo ao shopping e de frente para o Parque Cultural Reserva Vitória.

Com uma área total de 16 mil metros quadrados e paisagismo do Escritório Burle Marx, o parque traz uma exposição de arte permanente com curadoria da Matias Brotas Arte Contemporânea, com obras de artistas consagrados, como os escultores capixabas Sandro Novaes e José Carlos Villar, além de Antonio Bokel, Adriana Eu, José Spaniol, Thainan Castro e José Bechara.

O parque conta com iluminação de LED, rede elétrica subterrânea e bancos de jardim Crédito: Nazca/Divulgação

Além disso, o parque conta ainda com iluminação de LED, rede elétrica subterrânea, bancos de jardim, passeios charmosos, brinquedos infantis, equipamentos para ginástica e espelho d’água.

Tudo isso ao alcance dos futuros moradores das unidades Park View do Complexo Reserva Vitória, que terão vista exclusiva para o parque, além da baía de Vitória, o Convento da Penha e a Terceira Ponte. As unidades trazem apartamentos de luxo, com quatro suítes que variam de 184m² a 331m².

“O conforto e lazer aliados a essa vista exclusiva permite ao morador o melhor da vida por todos os lados, na região mais desejada da cidade, junto ao shopping e à praia. Um dos destaques fica para a abundância da luz natural e uma paisagem que irá fazer o morador viver em meio a natureza, debruçado sobre o verde do parque, com lazer e sofisticação”, garante o diretor da Nazca, Breno Peixoto.

Parque tem área total de 16 mil metros quadrados e paisagismo do Escritório Burle Marx, Crédito: Nazca/Divulgação

Há ainda gardens duplex, estes, verdadeiras casas dentro de um apartamento. Essas unidades terão piscina privativa na área externa que fica no andar térreo, área gourmet e home office. O segundo pavimento conta com quatro suítes, living, varanda, cozinha, depósito e área de serviço.

Sobre o Complexo Reserva Vitória

O Complexo Reserva Vitória é um empreendimento imobiliário com dois prédios completamente independentes: o Ilha de Vitória e o Ilha de Trindade. O primeiro tem previsão de entrega para o início de 2025, e o segundo, previsto para o início do segundo semestre.

Localizado na Enseada do Suá, o Complexo Reserva Vitória tem projeto da Nazca, Abaurre Construtora e Apex. O empreendimento tem unidades de quatro suítes de 177m² a 491m², incluindo coberturas lineares e gardens duplex.

As unidades garden têm dois pavimentos e dão a sensação de ser uma casa de praia Crédito: Nazca/Divulgação

A arquitetura do empreendimento é assinada pela DG Projetos, de Diocelio e Bernardo Grasselli. A empresa, que tem 44 anos de atuação e mais de 900 projetos assinados, já conquistou premiações de arquitetura.

Já o paisagismo tem a assinatura de Benedito Abud, arquiteto que tem como foco a criação de projetos e planos de arquitetura paisagística com identidade própria e mais de 5,2 mil projetos no Brasil e no mundo. E a decoração de interiores é assinada por David Bastos, que tem 26 anos de atuação no mercado e mais de 800 trabalhos residenciais e corporativos realizados.

As áreas comuns e de lazer do Complexo Reserva Vitória serão entregues montadas e decoradas. Elas vão contar com:

Espaço fitness

Spa

Sauna seca

Sauna com vapor

Hidromassagem

Salão de jogos

Coworking e sala de reuniões

Salão de festas

Bar

Lounge

Brinquedoteca

Playground

Quadra recreativa

Deck molhado

Piscinas

Pet place

Espaço gourmet

Jardins

Espaço de compartilhamento

Espaço delivery.

As unidades trazem apartamentos de luxo, com quatro suítes que variam de 177m² a 491m² Crédito: Nazca/Divulgação

Entre os diferenciais do empreendimento, destacam-se elementos de sustentabilidade, como a reutilização da água da chuva, ponto de recarga para carro elétrico, sensores e wi-fi nas áreas comuns e coleta seletiva. Há também:

Infraestrutura para automação e para ar-condicionado tipo split

Fechaduras eletrônicas nas entradas sociais dos apartamentos

Equipamentos com Technogym na academia

Track indoor nas escadas de segurança

Irrigação automatizada

Piscina térrea com iluminação sky light

Elevadores de última geração com possibilidade de controle de acesso

Vagas para visitantes.

Ficha técnica

O Complexo Reserva Vitória fica na enseada do Suá, próximo à Curva da Jurema Crédito: Nazca/Divulgação

Reserva Vitória (Ilha de Vitória e Ilha de Trindade)