Tudo o que você precisa saber sobre o jogo do Botafogo no ES

Onde comprar ingressos para Botafogo x Madureira?
- Setor A/B (Botafogo) – R$ 99 (Meia) / R$ 109 (Meia solidária) / R$ 198 (Inteira)
- Setor C/D (Botafogo) – R$ 99 (Meia) / R$ 109 (Meia solidária) / R$ 198 (Inteira)
- Setor Madureira – R$ 99 (Meia) / R$ 109 (Meia solidária) / R$ 198 (Inteira)
Alterações no trânsito no próximo domingo (9)
- Rua Rio Branco
- Rua Gervásio Dalcol
- Rua Waldemar Siepiersky
O que pode e o que não pode levar ao estádio?
- Sinalizadores
- Artefatos explosivos
- Capacetes
- Garrafas, copos e similares
- Guarda-chuva
- Carrinho de bebê
- Frascos de perfume
- Bandeiras maiores que 2m x 2m
- Materiais de caráter político
- Mastros
- Cigarro eletrônico
- Demais objetos que possam colocar em risco ou importunar o público
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