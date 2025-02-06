Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol

Tudo o que você precisa saber sobre o jogo do Botafogo no ES

O confronto entre Botafogo e Madureira acontece neste domingo no Kléber Andrade. Saiba quais são os valores dos ingressos, quais ruas serão interditadas e até o que pode e não pode ser levado

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 15:20

Públicado em 

06 fev 2025 às 15:20
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Vai torcer pelo time do coração? Veja informações essenciais antes de ir ao estádio. Crédito: SESPORT
Botafogo volta aos gramados capixabas após quase um ano. Em duelo contra o Madureira, pela nona rodada do Campeonato Carioca 2025, o Glorioso, que ocupa o  6º lugar na tabela e o Tricolor Suburbano em 8º, ambos com 9 pontos, disputam vaga no G-4 da competição. A bola rola no próximo domingo (9), às 16h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Onde comprar ingressos para Botafogo x Madureira?

Descubra o valor dos ingressos e onde comprar. Crédito: Reprodução/Botafogo
Os ingressos para o confronto estão disponíveis para compra online, por meio do site da Bilheteria Digital. Confira os valores e setores disponíveis:
  • Setor A/B (Botafogo) – R$ 99 (Meia) / R$ 109 (Meia solidária) / R$ 198 (Inteira)
  • Setor C/D (Botafogo) – R$ 99 (Meia) / R$ 109 (Meia solidária) / R$ 198 (Inteira)
  • Setor Madureira – R$ 99 (Meia) / R$ 109 (Meia solidária) / R$ 198 (Inteira)

Alterações no trânsito no próximo domingo (9)

Saiba quais ruas serão interditadas neste domingo (9). Crédito: Reprodução/Prefeitura de Cariacica
Para garantir a segurança e organização do evento, algumas ruas no entorno do estádio estarão interditadas das 8h às 19h. Segundo a Prefeitura de Cariacica, as vias afetadas serão:
  • Rua Rio Branco
  • Rua Gervásio Dalcol
  • Rua Waldemar Siepiersky
É recomendado que os torcedores cheguem com antecedência  para evitar transtornos. Lembrando que a abertura dos portões será feita às 13 horas.

O que pode e o que não pode levar ao estádio?

Para garantir a segurança dos torcedores, alguns itens são restritos. Confira a lista do que não será permitido:
  • Sinalizadores
  • Artefatos explosivos
  • Capacetes
  • Garrafas, copos e similares
  • Guarda-chuva
  • Carrinho de bebê
  • Frascos de perfume
  • Bandeiras maiores que 2m x 2m
  • Materiais de caráter político
  • Mastros
  • Cigarro eletrônico
  • Demais objetos que possam colocar em risco ou importunar o público
Aqui estão algumas sugestões entre os itens permitidos:
Produtos
Camisa Retrô Botafogo 1942

Camisa Retrô Botafogo 1942

Feita com design retrô e algodão premium, é uma ótima opção para levar o manto sagrado do seu time para o estádio.

Bandeira 2 Panos Botafogo - Myflag

Bandeira 2 Panos Botafogo - Myflag

Com as dimensões 40 x 20 x 10 cm, é indicada para levar ao estádio ou ainda decorar sua casa.

Pochete transparente

Pochete transparente

Prática e segura para eventos esportivos

Capa para Chuva

Capa para Chuva

Proteção garantida para qualquer clima

Além do duelo entre Botafogo e Madureira, o Kleber Andrade também sediará outro jogo no mesmo dia. Às 10h, Rio Branco e Vitória se enfrentam pelo Campeonato Capixaba

Veja Também

Carnaval 2025: confira itens indispensáveis para compor seu look

Conheça os melhores copos térmicos para manter a bebida gelada

Caro Leitor,

Esta reportagem foi criada de forma totalmente independente por nossa equipe, com o apoio de especialistas. Para mantermos a transparência, gostaríamos de esclarecer alguns pontos caso você decida comprar algum produto por meio dos links que incluímos: 1. Como parte do Programa de Associados, recebemos uma comissão pelas compras realizadas através desses links. 2. A Gazeta também pode gerar receita através de parcerias comerciais. 3. Não temos controle sobre a experiência de compra após o clique nos links; essa responsabilidade é do lojista. 4. Se tiver dúvidas ou problemas com o produto, compra, pagamento ou entrega, recomendamos que entre em contato diretamente com o vendedor responsável.

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados