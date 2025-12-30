Tudo o que você precisa saber para ter o bronzeado perfeito

Confira o guia completo para conquistar o bronzeado ideal. Crédito: Canva

O desejo de ter a pele bronzeada é comum para quem se importa com a estética, mas o conceito de "bronzeado perfeito" deve estar sempre atrelado à saúde da pele. O que funciona para uma pessoa de pele morena pode ser perigoso para uma pessoa de pele muito clara.

A chave está em entender o seu fototipo de pele (a classificação que indica a capacidade da pele de absorver a radiação solar e se bronzear).

A seguir, detalhamos os cuidados essenciais para cada tom de pele, garantindo um bronzeado bonito, duradouro e, acima de tudo, seguro.

Bronzeado em pele clara e muito clara

Esses fototipos, característicos de pele branca, muitas vezes com sardas e cabelos loiros ou ruivos, exigem o máximo de cautela, já que a produção de melanina é mínima. Isso faz com que a pele queime com facilidade e tenha pouca ou nenhuma capacidade de se bronzear.

O foco deve ser sempre a proteção máxima, buscando apenas um bronzeado muito gradual e quase imperceptível. O uso de protetor solar com FPS 50 ou superior é indispensável, com reaplicação rigorosa a cada duas horas.

A exposição ao sol deve evitar obrigatoriamente o período entre 10h e 16h, e o tempo diário não deve ultrapassar 15 a 20 minutos. E como alternativa segura para alcançar uma aparência levemente dourada sem riscos à saúde da pele, a melhor opção é o uso de bronzeadores.

Bronzeado em pele morena clara e morena moderada

Esses fototipos, que vão da pele morena clara à média, já apresentam uma maior capacidade de produzir melanina. Apesar disso, a pele ainda pode queimar se houver exposição prolongada ou sem proteção adequada, embora normalmente bronzeie de forma gradual e com um resultado bonito.

O ideal é manter o equilíbrio entre proteção e exposição ao sol, utilizando protetor solar com FPS entre 30 e 50 e reaplicando com frequência. A exposição deve acontecer fora do horário de pico, sendo possível aumentar o tempo aos poucos, sempre com proteção.

Além disso, a hidratação intensa antes e depois do sol é fundamental para manter o bronzeado uniforme e evitar que a pele descasque.

Bronzeado em pele morena escura e negra

Esses fototipos, que vão da pele morena escura à negra, são os mais resistentes ao sol devido à alta concentração de melanina. A pele raramente queima, mas bronzeia de forma intensa, adquirindo um tom ainda mais bonito e uniforme.

Ainda assim, o foco deve ser a proteção contra danos a longo prazo e a manutenção da uniformidade da cor. O uso de protetor solar com FPS 30 é o mínimo recomendado, pois, mesmo sendo mais resistente, a pele precisa de proteção para prevenir manchas e o envelhecimento precoce.

A exposição ao sol pode ser por mais tempo, porém o horário de pico entre 10h e 16h deve ser evitado. Um cuidado essencial é com a hiperpigmentação, já que o protetor solar ajuda a manter a cor uniforme e evita o escurecimento de áreas que já apresentam manchas.

Dicas para um bronzeado duradouro

Independentemente do seu fototipo, algumas práticas ajudam a garantir um bronzeado mais bonito e saudável.

A esfoliação suave, feita alguns dias antes da exposição ao sol, remove as células mortas da pele e contribui para um bronzeado mais uniforme.

A alimentação também faz diferença, consumir alimentos ricos em betacaroteno, como cenoura, abóbora e mamão, e em licopeno, como o tomate, ajuda a estimular a produção de melanina.

Além disso, a hidratação é essencial, tanto de dentro para fora quanto externamente, por isso é importante beber bastante água e usar hidratantes corporais diariamente para evitar o ressecamento e a descamação da pele.

