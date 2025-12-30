Clube A Gazeta
Tudo o que você precisa saber para ter o bronzeado perfeito

Saiba o segredo para alcançar um bronze bonito e saudável. Veja dicas do que funciona para cada tipo de pele

Vitória
Publicado em 30/12/2025 às 17h26
Confira o guia completo para conquistar o bronzeado ideal. Crédito: Canva

O desejo de ter a pele bronzeada é comum para quem se importa com a estética, mas o conceito de "bronzeado perfeito" deve estar sempre atrelado à saúde da pele. O que funciona para uma pessoa de pele morena pode ser perigoso para uma pessoa de pele muito clara.

A chave está em entender o seu fototipo de pele (a classificação que indica a capacidade da pele de absorver a radiação solar e se bronzear).

A seguir, detalhamos os cuidados essenciais para cada tom de pele, garantindo um bronzeado bonito, duradouro e, acima de tudo, seguro.

Bronzeado em pele clara e muito clara

Esses fototipos, característicos de pele branca, muitas vezes com sardas e cabelos loiros ou ruivos, exigem o máximo de cautela, já que a produção de melanina é mínima. Isso faz com que a pele queime com facilidade e tenha pouca ou nenhuma capacidade de se bronzear.

O foco deve ser sempre a proteção máxima, buscando apenas um bronzeado muito gradual e quase imperceptível. O uso de protetor solar com FPS 50 ou superior é indispensável, com reaplicação rigorosa a cada duas horas.

A exposição ao sol deve evitar obrigatoriamente o período entre 10h e 16h, e o tempo diário não deve ultrapassar 15 a 20 minutos. E como alternativa segura para alcançar uma aparência levemente dourada sem riscos à saúde da pele, a melhor opção é o uso de bronzeadores.

