O que levar para a praia? Veja os itens essenciais e evite perrengues

Quem quer curtir um ótimo dia de sol na praia precisa se atentar aos itens essenciais. Saiba do que você não pode abrir mão

Vitória
Publicado em 29/12/2025 às 15h14
Conheça itens indispensáveis para aproveitar um ótimo dia de praia. Crédito: Canva

Um dia de praia é um momento de relaxamento, aproveitando o sol e o mar. No entanto, a diferença entre um dia agradável e um dia de perrengue está na organização da sua bolsa.

Levar os itens certos garante não apenas o conforto, mas principalmente a sua saúde e segurança.

Para te ajudar a não esquecer de nada, separamos os itens essenciais em categorias práticas.

Proteção solar

A exposição solar desprotegida pode causar queimaduras, envelhecimento precoce e problemas de saúde mais sérios. O item número um é o protetor solar, escolher um fator de proteção solar (FPS) alto e se lembrar de reaplicar a cada duas horas ou após sair da água.

Os lábios são sensíveis e também queimam, por isso, o protetor labial com FPS também é essencial.

Para proteger os olhos dos raios UV e do reflexo do sol na água, não se esqueça dos óculos de sol.

O chapéu ou boné protege o couro cabeludo e o rosto, ajudando a evitar insolação. E para quem passa muito tempo na água, as camisetas com proteção UV são ideais.

Por fim, o hidratante é fundamental para acalmar a pele após a exposição solar.

Kit Protetor Solar Protect & Hidrata FPS50 + Protetor Solar Kids Sensitive FPS60

Kit Protetor Solar Protect & Hidrata FPS50 + Protetor Solar Kids Sensitive FPS60

Protetor Solar Corpo e Rosto SUNDOWN

Protetor Solar Corpo e Rosto SUNDOWN

Neutrogena Sun Fresh Protetor Solar Facial

Neutrogena Sun Fresh Protetor Solar Facial

NIVEA Hidratante Labial Melancia Shine

NIVEA Hidratante Labial Melancia Shine

NIVEA Protetor Labial Med Repair FPS15

NIVEA Protetor Labial Med Repair FPS15

NIVEA Hidratante Labial Original Care

NIVEA Hidratante Labial Original Care

Óculos de Sol Esportivo Masculino, Polarizado, Proteção UV400

Óculos de Sol Esportivo Masculino, Polarizado, Proteção UV400

Óculos de Sol Aviador Clássico Unissex Polo London Club

Óculos de Sol Aviador Clássico Unissex Polo London Club

Óculos sol feminino gatinho

Óculos sol feminino gatinho

Chapéu Pescador Camping Australiano Proteção Nuca Pescoço Uv

Chapéu Pescador Camping Australiano Proteção Nuca Pescoço Uv

Boné Unissex Preto Com Bordado Preto

Boné Unissex Preto Com Bordado Preto

Uv Line Boné Uv Pro Masculino

Uv Line Boné Uv Pro Masculino

NIVEA SUN Pós Sol Reparador

NIVEA SUN Pós Sol Reparador

Pós Sol Sunless Aloe Vera

Pós Sol Sunless Aloe Vera

Cetaphil Loção Hidratante 473ml

Cetaphil Loção Hidratante 473ml

Organização

Para transformar a praia em um local de descanso, o conforto e a organização são a chave. A canga é leve e fácil de sacudir a areia, sendo versátil para ser usada como saída de praia.

Uma cadeira de praia leve faz toda a diferença para quem quer curtir uma praia e pegar um sol. Há também o guarda-sol ou tenda que são essenciais para criar uma área de sombra e evitar a exposição direta nos horários de pico.

Para carregar tudo, uma bolsa de praia grande e, de preferência, com um material fácil de limpar, é indispensável.

E é fundamental manter a praia limpa e levar seu lixo embora, então busque sempre ter um saco ou sacola para o lixo que irá acumular.

Canga de Praia Grande Feminino Brasil Colorida

Canga de Praia Grande Feminino Brasil Colorida

Canga de Praia Atoalhada Pink

Canga de Praia Atoalhada Pink

Canga de Praia Em Viscolinho Preta

Canga de Praia Em Viscolinho Preta

Mor - Cadeira Alta Aço Sortido

Mor - Cadeira Alta Aço Sortido

Mor - Cadeira Reclinável 8 Posições Alumínio Azul

Mor - Cadeira Reclinável 8 Posições Alumínio Azul

Cadeira Alvorada Azul, Nautika

Cadeira Alvorada Azul, Nautika

Mor - Guarda-Sol Alumínio e Poliéster 2,20 M

Mor - Guarda-Sol Alumínio e Poliéster 2,20 M

Guarda-Sol de Praia

Guarda-Sol de Praia

Mor - Gazebo X-Flex Oxford com Silvercoating

Mor - Gazebo X-Flex Oxford com Silvercoating

Bolsa Sacola de Praia com Alça de Corda Azul

Bolsa Sacola de Praia com Alça de Corda Azul

Bolsa Feminina De Palha Grande Moda Praia Verão

Bolsa Feminina De Palha Grande Moda Praia Verão

Bolsa de praia de malha

Bolsa de praia de malha

Hidratação e alimentação

Manter-se hidratado é crucial sob o sol. Leve água potável em garrafas térmicas. Um cooler ou bolsa térmica também são uma opção interessante para manter a água, sucos ou outras bebidas frescas.

Para comer, frutas e sanduíches naturais são ótimas opções. É comum levar alguns chips para beliscar também.

Garrafa térmica Quick Flip Stanley

Garrafa térmica Quick Flip Stanley

Contigo - Garrafa Térmica Inox

Contigo - Garrafa Térmica Inox

Garrafa Térmica Gocase Urban Inox

Garrafa Térmica Gocase Urban Inox

Caixa Térmica Grande 32 Litros

Caixa Térmica Grande 32 Litros

Mor - Caixa Térmica

Mor - Caixa Térmica

Termolar Caixa Térmica Suv 32 Litros

Termolar Caixa Térmica Suv 32 Litros

Mor - Bolsa Térmica 10 Litros

Mor - Bolsa Térmica 10 Litros

INSMEER Bolsa Térmica Grande Portátil - 45 latas/35L

INSMEER Bolsa Térmica Grande Portátil - 45 latas/35L

INSMEER Bolsa Térmica Grande À Prova De Vazamentos 60 Latas/40 Litros

INSMEER Bolsa Térmica Grande À Prova De Vazamentos 60 Latas/40 Litros

Caro leitor (a),

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro cinco pontos:
1 - Como participantes do Programa de Associados, somos remunerados pelas compras qualificadas efetuadas;
2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;
3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;
4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;
5 - Os preços e disponibilidade podem variar e até o fechamento desta matéria.

