O que levar para a praia? Veja os itens essenciais e evite perrengues

Conheça itens indispensáveis para aproveitar um ótimo dia de praia. Crédito: Canva

Um dia de praia é um momento de relaxamento, aproveitando o sol e o mar. No entanto, a diferença entre um dia agradável e um dia de perrengue está na organização da sua bolsa.

Levar os itens certos garante não apenas o conforto, mas principalmente a sua saúde e segurança.

Para te ajudar a não esquecer de nada, separamos os itens essenciais em categorias práticas.

Proteção solar

A exposição solar desprotegida pode causar queimaduras, envelhecimento precoce e problemas de saúde mais sérios. O item número um é o protetor solar, escolher um fator de proteção solar (FPS) alto e se lembrar de reaplicar a cada duas horas ou após sair da água.

Os lábios são sensíveis e também queimam, por isso, o protetor labial com FPS também é essencial.

Para proteger os olhos dos raios UV e do reflexo do sol na água, não se esqueça dos óculos de sol.

O chapéu ou boné protege o couro cabeludo e o rosto, ajudando a evitar insolação. E para quem passa muito tempo na água, as camisetas com proteção UV são ideais.

Por fim, o hidratante é fundamental para acalmar a pele após a exposição solar.

Organização

Para transformar a praia em um local de descanso, o conforto e a organização são a chave. A canga é leve e fácil de sacudir a areia, sendo versátil para ser usada como saída de praia.

Uma cadeira de praia leve faz toda a diferença para quem quer curtir uma praia e pegar um sol. Há também o guarda-sol ou tenda que são essenciais para criar uma área de sombra e evitar a exposição direta nos horários de pico.

Para carregar tudo, uma bolsa de praia grande e, de preferência, com um material fácil de limpar, é indispensável.

E é fundamental manter a praia limpa e levar seu lixo embora, então busque sempre ter um saco ou sacola para o lixo que irá acumular.

Hidratação e alimentação

Manter-se hidratado é crucial sob o sol. Leve água potável em garrafas térmicas. Um cooler ou bolsa térmica também são uma opção interessante para manter a água, sucos ou outras bebidas frescas.

Para comer, frutas e sanduíches naturais são ótimas opções. É comum levar alguns chips para beliscar também.

