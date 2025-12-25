Homem é preso no mar após perseguição policial em Piúma

Homem é preso dentro do mar após perseguição policial em Piúma Crédito: Reprodução | Leitor AG

Um homem, de 29 anos, identificado como Sandro Henrique Dias Rocha foi preso na tarde de quarta-feira (24) após uma perguição policial inusitada que terminou dentro do mar, na praia de Acaiaca, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o homem cumpria liberdade condicional, usava tornozeleira eletrônica e nadou por cerca de 800 metros para tentar escapar das equipes.

De acordo com a PM, a ação começou no centro da cidade, quando os policiais avistaram Sandro pilotando uma motocicleta. Ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e, ao receber ordem de parada, desobedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade. Ao chegar à Avenida Beira-Mar, ele abandonou o veículo e seguiu a pé em direção à areia, entrando no mar logo em seguida.

Para ser alcançado, os policiais utilizaram uma embarcação privada e contaram com a ajuda de um sargento da reserva de Minas Gerais que estava no local. Durante a abordagem, já dentro da água, Sandro tentou resistir à prisão e entrou em luta corporal com os militares, que precisaram imobilizá-lo.