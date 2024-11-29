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Games e consoles

PS5 na Black Friday 2024 vale a pena? Veja descontos

Descubra as funcionalidades que tornam o PS5 um dos consoles mais desejados do momento e confira ofertas imperdíveis na Black Friday

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 14:09

Públicado em 

29 nov 2024 às 14:09
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Saiba mais sobre o PS5 e descontos disponíveis nesta Black Friday. Crédito: Divulgação
PlayStation 5 (PS5), considerado um dos melhores consoles de 2024, segue como um dos videogames mais desejados do mercado. Com o sucesso de títulos como Spider-Man 2, o lançamento das versões Slim e Pro, o PS5 continua dominando: desde seu lançamento, já foram vendidas mais de 65,6 milhões de unidades. Nesta Black Friday (29), os consumidores podem aproveitar descontos imperdíveis no console com leitor, acessórios e jogos. Confira a seguir tudo o que você precisa saber para garantir o seu PS5

Quando o PS5 foi lançado?

O PlayStation 5 chegou ao mercado em 12 de novembro de 2020 em países como Estados Unidos e Japão, e no dia 19 do mesmo mês em diversas outras regiões, incluindo o Brasil. Desde então, ele se destacou pelo desempenho de última geração e uma biblioteca de jogos que evolui constantemente. Em 2024, a Sony ampliou a linha com o PS5 Slim, uma versão mais compacta e eficiente, e no mês de novembro com o lançamento do PS5 Pro, que oferece melhorias significativas em gráficos e processamento.

Vantagens do PS5

01

Desempenho e gráficos

Os gráficos do PS5 são conhecidos por serem um dos melhores do mercado, assim como seu desempenho. Além disso, ele tem suporte para Ray Tracing e taxa de atualização de até 120Hz em telas 4K. Dessa forma, o console traz uma experiência mais fluida para usuário.

02

Catálogo exclusivo

Os jogos da Sony são aclamados e exclusivos. Na lista, integram The Last of Us Part II, Demon's Souls e, é claro, Marvel's Spider-Man 2.

03

Retrocompatibilidade

Outro ponto importante e essencial para a experiência (e economia gamer) é a retrocompatibilidade. Essa característica, presente no PS5, permite que os jogos da geração anterior (PS4) ainda sejam jogados no novo console.

04

Velocidade

Outra característica que influencia bastante a experiência é a velocidade de carregamento, ponto alto no PS5. Isso reduz o tempo de espera para continuar a jogar ou mesmo reiniciar os jogos.

05

Controle DualSense

A nova geração de controles oferece feedback tético e gatilhos adaptáveis, trazendo maior imersão aos jogos.

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Qual PS5 comprar?

Se você está em dúvida entre as versões do PS5, é importante avaliar suas necessidades e orçamento:

PS5 Standard Edition

  • Leitor de Disco: Inclui um leitor de discos Blu-ray, permitindo jogar jogos físicos e assistir filmes em disco.
  • Velocidade: Possui um SSD ultra-rápido, garantindo tempos de carregamento quase inexistentes.
  • Gráficos: Suporta gráficos em 4K e até 120 fps.
  • Preço: Mais acessível que o PS5 Pro, com preço padrão em torno de R$ 4.499. Na Black Friday, encontramos com desconto por R$3.950,00.
  • Áudio: Suporta áudio 3D para uma experiência mais imersiva.
Produtos
PlayStation®5 Standard Edition

PlayStation®5 Standard Edition

PS5 Slim

  • Peso reduzido: O PS5 Slim é mais compacto e leve, já que não possui o leitor de discos.
  • Armazenamento: Possui 1TB de armazenamento SSD.
  • Design: Não inclui suporte vertical, mas é possível adquirir separadamente.
  • Preço: Geralmente mais acessível, com preços na Black Friday em torno de R$ 2.999.
  • Gráficos: Oferece gráficos em 4K e até 120 fps.
  • Áudio: Tem suporte para áudio 3D para uma experiência mais imersiva.
Produtos
PlayStation®5 Slim Edição Digital com 2 Jogos

PlayStation®5 Slim Edição Digital com 2 Jogos

PS5 Pro

  • Desempenho aprimorado: O PS5 Pro oferece melhorias significativas em gráficos e desempenho, com suporte para 4K aprimorado por IA e Ray Tracing avançado.
  • Armazenamento: Possui 2TB de armazenamento SSD, proporcionando ainda mais espaço para jogos.
  • Gráficos: Suporta ray tracing avançado e super-resolução espectral para imagens mais nítidas.
  • Preço:  Preços em torno de R$ 6.509 na Black Friday.
Produtos
Console PlayStation®5 Pro

Console PlayStation®5 Pro

Jogos para PS5 com desconto

Spider-Man: Aclamado como um dos melhores jogos do ano, com gráficos impressionantes e jogabilidade fluida.
Produtos
Marvel's Spider-Man Edição Jogo do Ano - PlayStation 4

Marvel's Spider-Man Edição Jogo do Ano - PlayStation 4

The Last of Us Part II: Ideal para revisitar ou conhecer o universo do jogo em sua versão definitiva.
Produtos
The Last of Us Part II Remastered - PlayStation 5

The Last of Us Part II Remastered - PlayStation 5

Elden Ring: Um dos maiores sucessos recentes, com batalhas desafiadoras e um mundo aberto vasto.
Produtos
Elden Ring - PlayStation 5

Elden Ring - PlayStation 5

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