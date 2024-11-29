PS5 na Black Friday 2024 vale a pena? Veja descontos

Quando o PS5 foi lançado?
Vantagens do PS5
01
Desempenho e gráficos
02
Catálogo exclusivo
03
Retrocompatibilidade
04
Velocidade
05
Controle DualSense
Qual PS5 comprar?
PS5 Standard Edition
- Leitor de Disco: Inclui um leitor de discos Blu-ray, permitindo jogar jogos físicos e assistir filmes em disco.
- Velocidade: Possui um SSD ultra-rápido, garantindo tempos de carregamento quase inexistentes.
- Gráficos: Suporta gráficos em 4K e até 120 fps.
- Preço: Mais acessível que o PS5 Pro, com preço padrão em torno de R$ 4.499. Na Black Friday, encontramos com desconto por R$3.950,00.
- Áudio: Suporta áudio 3D para uma experiência mais imersiva.
PS5 Slim
- Peso reduzido: O PS5 Slim é mais compacto e leve, já que não possui o leitor de discos.
- Armazenamento: Possui 1TB de armazenamento SSD.
- Design: Não inclui suporte vertical, mas é possível adquirir separadamente.
- Preço: Geralmente mais acessível, com preços na Black Friday em torno de R$ 2.999.
- Gráficos: Oferece gráficos em 4K e até 120 fps.
- Áudio: Tem suporte para áudio 3D para uma experiência mais imersiva.
PS5 Pro
- Desempenho aprimorado: O PS5 Pro oferece melhorias significativas em gráficos e desempenho, com suporte para 4K aprimorado por IA e Ray Tracing avançado.
- Armazenamento: Possui 2TB de armazenamento SSD, proporcionando ainda mais espaço para jogos.
- Gráficos: Suporta ray tracing avançado e super-resolução espectral para imagens mais nítidas.
- Preço: Preços em torno de R$ 6.509 na Black Friday.
Jogos para PS5 com desconto
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