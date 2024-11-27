E-book Tá no Lucro: 30 dicas para se dar bem na Black Friday

No mês de novembro, uma das datas mais aguardadas pelos consumidores — e que também uma das que mais movimenta o comércio — é a Black Friday. O evento anual que promete grandes descontos em produtos e serviços tem origem nos Estados Unidos, sendo uma das principais datas do varejo americano, mas também já entrou no calendário brasileiro, tornando-se uma boa oportunidade para antecipar as compras de Natal e economizar.
Neste ano, o evento será no dia 29 de novembro, coincidindo com a época do pagamento da primeira parcela do 13° salário. O Procon Estadual (Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor) alerta que os preços na Black Friday podem até parecer tentadores, mas é importante se planejar para não complicar o orçamento. Baixe no começo ou no final deste texto o e-book com 30 dicas para aproveitar essa data.
"É importante ter um consumo consciente nessa época do ano e avaliar se de fato precisa do produto e se cabe no bolso. Se for parcelar, é preciso ficar atento ao valor da parcela mensal para não ter dificuldade em manter o compromisso, lembrado que as demais contas como água e luz vão continuar todo mês", orienta Letícia Coelho Nogueira, diretora-geral do Procon-ES.
A diretora do Procon também orienta a selecionar os produtos desejados para a data e fazer o monitoramento de valores, para evitar o "metade do dobro" e ter noção do valor de mercado.
No caso de compras em lojas físicas, ela acrescenta que há uma lei estadual que determina como deve ser a comunicação do desconto, com preço anterior, preço atual e o valor das parcelas, com o objetivo do consumidor fazer uma escolha consciente e ver se vale a pena parcelar.
A advogada Mariana Filgueiras, sócia na área cível do escritório Marcelo Tostes Advogados e especialista em Direito do Consumidor, alerta sobre os cuidados essenciais para fazer compras de forma segura e evitar armadilhas que podem transformar o que parecia um bom negócio em um grande prejuízo.
A advogada recomenda sempre conferir a reputação do vendedor e evitar clicar em links de e-mails ou redes sociais sem verificar se são de fontes confiáveis.
"Ao receber ofertas por e-mail ou redes sociais, evite clicar nos links diretamente. Prefira entrar no site oficial da loja e buscar o produto. Isso reduz o risco de cair em sites falsos, que se disfarçam de grandes marcas para roubar dados bancários e informações pessoais dos consumidores"
"A Black Friday é um momento em que os consumidores precisam redobrar a atenção. Um dos principais pontos de vulnerabilidade está nas ofertas aparentemente vantajosas demais. É importante desconfiar de preços muito baixos e sempre comparar o valor dos produtos em diferentes lojas. Se o preço estiver muito abaixo da média, há grandes chances de ser um golpe," explica Filgueiras.
Para não cair em armadilhas e aproveitar ao máximo os descontos oferecidos pelas lojas na data, seja em lojas físicas ou na internet, o Procon Estadual (Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor) e o Instituto de Defesa dos Consumidores (Idec) preparam algumas dicas para se dar bem na maior promoção do ano.
Confira as dicas para se dar bem na Black Friday
01
Guarde anúncios na pesquisa de preços
Antes da época de promoções, é importante guardar os anúncios de produtos na lista de desejos. Dessa forma, é possível saber se não houve publicidade enganosa ou maquiagem de preço. Para se resguardar, guarde o folheto ou tire um print screen (foto da tela do computador ou celular) com a demonstração do produto, valor, e também com informação do link, nome da empresa, data e hora em que foi feita a pesquisa.
02
Desconfie de preços muito baixos e desconto em excesso
Visite sites e lojas diferentes com, pelo menos, duas semanas de antecedência e pesquise o preço, as condições de venda e as especificações do produto. Alguns sites e os Procons fazem monitoramento e ajudam a verificar o histórico de preço.
03
Monitorar preços: Verificar com antecedência se o desconto vale a pena
Pesquise antes da compra, em diferentes lojas físicas e virtuais, os preços dos produtos que pretende adquirir durante a campanha. Conhecendo bem os produtos e os preços praticados normalmente dá para ter mais segurança na hora de fazer a compra.
04
Considere o frete
Uma tática comum usada por algumas lojas é oferecer preços baixos nos produtos, mas compensar essa redução com altos custos de frete. Sempre calcule o valor total da compra, incluindo o frete, antes de finalizar o pedido. Em alguns casos, pode valer mais a pena optar por retiradas em lojas físicas ou um estabelecimento que ofereça frete grátis.
05
Evitar parcelamentos desnecessários
O acúmulo das prestações ao longo do tempo pode comprometer o planejamento financeiro, somando as parcelas a despesas já existentes nos meses seguintes o que pode prejudicar as finanças. Por isso, dê preferência ao pagamento à vista. Muitas vezes é possível até conseguir desconto adicional dessa forma.
06
Desconfie de certas formas de pagamento
Gostou de um produto mas não conhece muito bem a marca ou o site. Desconfie de sites que têm como única forma de pagamento transferências via Pix ou boleto bancário. É melhor optar por métodos de pagamento mais seguros, como uso do cartão de crédito ou intermediadores de pagamento confiáveis, pois em caso de fraude há mais chances de recorrer e proteger seu dinheiro. Caso opte por fazer PIX ou pagar boleto, preste muita atenção nas informações dos boletos.
07
Atenção com a segurança!
É preciso ter atenção à segurança, pois sites clonados e perfil de loja falsa no Instagram são as principais fraudes nessa época do ano.
08
Busque referências sobre o site
Para comprar com segurança, busque referências sobre o site. Pesquise se existem muitas reclamações sobre a empresa nos órgãos de defesa do consumidor e/ou em sites de reclamações na internet.
09
Instale antivírus
Instale no seu computador pessoal programas de antivírus e o firewall (sistema que impede a transmissão e/ou recepção de acessos nocivos ou não autorizados) e os mantenha atualizados.
10
Procure no site a identificação da loja
Procure no site a identificação da loja (razão social, CNPJ, endereço, e-mail e telefone fixo). Caso ocorra algum problema, localizar a empresa será fundamental para a solução. Se o fornecedor não tiver essas informações, escolha outro e denuncie, pois a disponibilização dessas informações é obrigatória