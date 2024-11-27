E-book Tá no Lucro: 30 dicas para se dar bem na Black Friday

01

Guarde anúncios na pesquisa de preços

Antes da época de promoções, é importante guardar os anúncios de produtos na lista de desejos. Dessa forma, é possível saber se não houve publicidade enganosa ou maquiagem de preço. Para se resguardar, guarde o folheto ou tire um print screen (foto da tela do computador ou celular) com a demonstração do produto, valor, e também com informação do link, nome da empresa, data e hora em que foi feita a pesquisa.

02

Desconfie de preços muito baixos e desconto em excesso

Visite sites e lojas diferentes com, pelo menos, duas semanas de antecedência e pesquise o preço, as condições de venda e as especificações do produto. Alguns sites e os Procons fazem monitoramento e ajudam a verificar o histórico de preço.

03

Monitorar preços: Verificar com antecedência se o desconto vale a pena

Pesquise antes da compra, em diferentes lojas físicas e virtuais, os preços dos produtos que pretende adquirir durante a campanha. Conhecendo bem os produtos e os preços praticados normalmente dá para ter mais segurança na hora de fazer a compra.

04

Considere o frete

Uma tática comum usada por algumas lojas é oferecer preços baixos nos produtos, mas compensar essa redução com altos custos de frete. Sempre calcule o valor total da compra, incluindo o frete, antes de finalizar o pedido. Em alguns casos, pode valer mais a pena optar por retiradas em lojas físicas ou um estabelecimento que ofereça frete grátis.

05

Evitar parcelamentos desnecessários

O acúmulo das prestações ao longo do tempo pode comprometer o planejamento financeiro, somando as parcelas a despesas já existentes nos meses seguintes o que pode prejudicar as finanças. Por isso, dê preferência ao pagamento à vista. Muitas vezes é possível até conseguir desconto adicional dessa forma.

06

Desconfie de certas formas de pagamento

Gostou de um produto mas não conhece muito bem a marca ou o site. Desconfie de sites que têm como única forma de pagamento transferências via Pix ou boleto bancário. É melhor optar por métodos de pagamento mais seguros, como uso do cartão de crédito ou intermediadores de pagamento confiáveis, pois em caso de fraude há mais chances de recorrer e proteger seu dinheiro. Caso opte por fazer PIX ou pagar boleto, preste muita atenção nas informações dos boletos.

07

Atenção com a segurança!

É preciso ter atenção à segurança, pois sites clonados e perfil de loja falsa no Instagram são as principais fraudes nessa época do ano.

08

Busque referências sobre o site

Para comprar com segurança, busque referências sobre o site. Pesquise se existem muitas reclamações sobre a empresa nos órgãos de defesa do consumidor e/ou em sites de reclamações na internet.

09

Instale antivírus

Instale no seu computador pessoal programas de antivírus e o firewall (sistema que impede a transmissão e/ou recepção de acessos nocivos ou não autorizados) e os mantenha atualizados.

10

Procure no site a identificação da loja