AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tecnologia

Notebook gamer: 5 melhores opções para comprar na Black Friday

Confira marcas como Acer até Dell e Lenovo com ofertas para aproveitar. Além disso, saiba quais são os diferenciais de um notebook gamer, para que serve um processador e uma placa de vídeo

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 16:25

Públicado em 

28 nov 2024 às 16:25
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta Clube A Gazeta
Não deixe de conferir notebooks em promoção nesta Black Friday. Crédito: Divulgação

Se você ama jogos e está em busca de um notebook gamer para elevar sua experiência, a Black Friday é a oportunidade ideal para investir no equipamento certo. Com preços mais competitivos e opções que atendem desde os iniciantes até os gamers mais exigentes, o mercado está cheio de modelos que entregam alta performance para rodar jogos com gráficos incríveis e taxas de quadros impressionantes.

Mas, antes de mergulhar na lista de opções, é importante entender o que torna um notebook gamer diferente e como escolher o modelo ideal para suas necessidades.

Qual é a diferença entre um notebook padrão e um notebook gamer?

Conheça a diferença entre o notebook gamer e o convencional. Crédito: Divulgação

Enquanto notebooks convencionais são projetados para tarefas do dia a dia, como navegar na internet, usar o pacote Office ou assistir a vídeos, os notebooks gamers são verdadeiras máquinas de alta performance. Esses equipamentos são construídos com componentes robustos, como placas de vídeo dedicadas, processadores potentes e sistemas de resfriamento eficientes, que suportam as demandas dos jogos modernos.

Qual notebook gamer é melhor?

Notebook Gamer Dell G15

Uma opção versátil para quem busca ótimo desempenho. Equipado com a RTX 3050 e um processador Intel Core i7, ele é capaz de rodar jogos mais pesados com boa performance. O design robusto e o sistema de resfriamento eficiente tornam este notebook uma escolha confiável, além da GDDR6 e os 16 GB de RAM DDR5.

Produtos
Notebook Gamer Dell G15

Notebook Gamer Dell G15

Notebook Acer Nitro V

Com a potente NVIDIA RTX 4050 e um processador Intel Core i7 de 13ª geração série High com 10 núcleos, o Acer Nitro V entrega uma experiência gráfica superior em jogos modernos. Este modelo se destaca pela tela de 15,6” Full HD com taxa de atualização de 144 Hz, proporcionando respostas mais rápidas, e 512 GB de SSD. É uma excelente escolha para quem busca custo-benefício com desempenho atualizado.

Produtos
Notebook Acer Nitro V

Notebook Acer Nitro V

Apple notebook MacBook Air

Este modelo combina potência e portabilidade em um design ultraleve de apenas 1,24 kg. Equipado com uma CPU de 8 núcleos, GPU de até 10 núcleos e até 24 GB de memória unificada, oferece desempenho excepcional para multitarefas e criação de conteúdo, enquanto o SSD de 256 GB garante armazenamento rápido e eficiente.

Sua tela Retina de 13,6 polegadas entrega imagens vibrantes e detalhadas, e a bateria com autonomia de até 18 horas proporciona liberdade para uso prolongado. Ideal para profissionais e estudantes, é a escolha perfeita para quem busca um notebook sofisticado, eficiente e confiável.

Produtos
Apple notebook MacBook Air

Apple notebook MacBook Air

Notebook Gamer Lenovo LOQ

Um modelo mais acessível para quem está começando no mundo dos games, o Lenovo LOQ combina a RTX 2050 com o processador Intel Core i5 de 12ª geração. A tela de 15,6” Full HD entrega imagens nítidas e fluídas, enquanto os 16 GB de RAM e SSD de 512 GB garantem uma experiência sem travamentos. Um modelo acessível e funcional, perfeito para títulos como Fortnite e League of Legends.

Produtos
Notebook Gamer Lenovo LOQ

Notebook Gamer Lenovo LOQ

Notebook Predator Helios Neo

Este é um computador robusto, projetado para profissionais que precisam de alto desempenho e para gamers exigentes. Equipado com um processador Intel Core i7 de 13ª geração, 16 GB de RAM DDR5 e armazenamento de 1 TB SSD, ele garante velocidade e eficiência para jogos pesados e multitarefas. Sua GPU NVIDIA GeForce RTX 4060, com memória de vídeo GDDR6, oferece gráficos incríveis com suporte às tecnologias mais recentes.

Produtos
Notebook Predator Helios Neo

Notebook Predator Helios Neo

Para que serve uma placa de vídeo?

Para um notebook gamer, é interessante priorizar modelos com placas de vídeo dedicadas. Crédito: Divulgação

A placa de vídeo, ou GPU (Unidade de Processamento Gráfico), é responsável por renderizar e exibir imagens, vídeos e gráficos em seu notebook. Em um notebook gamer, ela desempenha um papel crucial ao processar gráficos complexos e detalhados de jogos modernos. Isso inclui desde a reprodução de texturas realistas até a suavidade de movimentos em altas taxas de quadros por segundo (FPS).

Placas de vídeo dedicadas, como as da série NVIDIA GeForce RTX, utilizam tecnologias avançadas como o Ray Tracing, que simula luzes e sombras de forma realista, e DLSS (Deep Learning Super Sampling), que aumenta o desempenho em jogos pesados sem comprometer a qualidade visual. Quanto mais poderosa a placa, mais fluida será a experiência, especialmente em resoluções como Full HD, QHD ou até 4K.

Qual é a função de um processador?

Descubra mais sobre sobre a função do processador em um notebook gamer. Crédito: Divulgação

O processador, ou CPU (Unidade Central de Processamento), é o cérebro do notebook. Ele gerencia e executa todas as instruções necessárias para o funcionamento do sistema, desde carregar o sistema operacional até processar comandos e cálculos nos jogos.

Nos notebooks gamers, o processador trabalha em conjunto com a placa de vídeo para garantir que o jogo seja executado sem gargalos. Enquanto a GPU cuida dos gráficos, o processador se encarrega de tarefas como inteligência artificial dos personagens, física do jogo, e cálculos gerais. CPUs modernas, como os Intel Core i7 ou AMD Ryzen 7, oferecem múltiplos núcleos e threads, permitindo lidar com várias tarefas simultaneamente, como jogar e transmitir gameplay ao vivo.

A escolha de um bom processador é essencial para garantir que o notebook suporte os jogos mais exigentes e outras atividades intensivas, como edição de vídeos ou modelagem 3D.

Veja Também

Vale a pena trocar de iPhone na Black Friday? Veja prós e contras

'Achadinhos' da Black Friday: Saiba como garantir as melhores ofertas

Black Friday 2024: Confira 20 itens que vale a pena comprar

Caro Leitor,

Esta reportagem foi criada de forma totalmente independente por nossa equipe, com o apoio de especialistas. Para mantermos a transparência, gostaríamos de esclarecer alguns pontos caso você decida comprar algum produto por meio dos links que incluímos: 1. Como parte do Programa de Associados, recebemos uma comissão pelas compras realizadas através desses links. 2. A Gazeta também pode gerar receita através de parcerias comerciais. 3. Não temos controle sobre a experiência de compra após o clique nos links; essa responsabilidade é do lojista. 4. Se tiver dúvidas ou problemas com o produto, compra, pagamento ou entrega, recomendamos que entre em contato diretamente com o vendedor responsável.

Clube A Gazeta

Clube A Gazeta Clube A Gazeta

Benefícios que estão presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e as melhores indicações para os leitores de A Gazeta.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Praia de Interlagos
Último trecho de ciclovia que vai ligar toda a orla de Vila Velha só deve sair em 2027
Luma Costa com Marina Ruy Barbosa: atrizes rompem amizade de 22 anos
Mãe de Marina Ruy Barbosa se manifesta após briga da atriz com Luma Costa
Espírito Santo precisa de mais 500 mil m² de galpões até 2024
O próximo salto da logística está dentro do armazém

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.