Playstation divulga vídeo de lançamento do PS 5 com narração do rapper Travis Scott

Playstation: PS5 chega com design inovador, roteador de Wifi entre outras inovações Crédito: Reprodução / Playstation.com

A PlayStation divulgou nesta quarta (28) o vídeo global de lançamento do PS 5, que conta com narração no rapper Travis Scott na versão em inglês (também pode ser visto dublado em português).

No Brasil, o console chega às lojas no dia 19 de novembro -uma semana antes, no dia 12, estará disponível nos Estados Unidos, Canadá, Japão e outros países. O tema da campanha fala sobre os desejos do ser humano de explorar novos lugares e ver o que nunca foi visto.