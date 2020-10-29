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Playstation divulga vídeo de lançamento do PS 5 com narração do rapper Travis Scott

No Brasil, console chega às lojas no dia 19 de novembro

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 11:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 11:05
Playstation: PS5 chega com design inovador, roteador de Wifi entre outras inovações
Playstation: PS5 chega com design inovador, roteador de Wifi entre outras inovações Crédito: Reprodução / Playstation.com
A PlayStation divulgou nesta quarta (28) o vídeo global de lançamento do PS 5, que conta com narração no rapper Travis Scott na versão em inglês (também pode ser visto dublado em português).
No Brasil, o console chega às lojas no dia 19 de novembro -uma semana antes, no dia 12, estará disponível nos Estados Unidos, Canadá, Japão e outros países. O tema da campanha fala sobre os desejos do ser humano de explorar novos lugares e ver o que nunca foi visto.
A versão maior do console custará R$ 4.999 e o PlayStation 5 Digital Edition, sem drive para CD, custará e R$ 4.499. Os dois modelos usam o mesmo processador personalizado com CPU e GPU integradas para gráficos de alta fidelidade de até 4K, o mesmo SSD de ultra-velocidade com E/S integradas que fornecerão carregamento extremamente rápido e têm controle sem fio DualSense e recursos de áudio 3D. A diferença é que o modelo mais caro vem com leitor de Blu-ray Ultra HD.

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