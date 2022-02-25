Problemas com ressaca? Descubra como prevenir e diminuir os sintomas

Saiba como resolver a ressaca Crédito: Reprodução

Para quem tem o costume de beber em festas e comemorações, o dia seguinte pode ser um verdadeiro pesadelo. Isso porque a famosa ressaca nem sempre avisa quando vai chegar, mas quando resolve aparecer, dores de cabeça, mal estar e até ansiedade a acompanham. Os mais acostumados a enfrentar esse problema costumam se prevenir antes mesmo que ele aconteça. Entretanto, a automedicação não é recomendada e pode ser prejudicial para o fígado e o revestimento do estômago.

Quem garante isso é a farmacêutica e fundadora da Imafar, Denise Martins Oliveira. Segundo ela, o uso de medicamentos analgésicos e contra náuseas para diminuir o desconforto sem orientação médica, pode aumentar a liberação de ácidos no organismo e resultar em uma combinação tóxica para o fígado. Por isso, o ideal é reconhecer os próprios limites e se hidratar bastante quando for consumir algum tipo de bebida alcoólica.

"A primeira dica seria a de não beber ou, pelo menos, fazer isso com moderação. Caso não seja uma opção, a dica é consumir mais devagar porque o tempo de metabolização do álcool pelo fígado é bem menor do que a velocidade que, geralmente, as pessoas ingerem. Quatro taças de vinho ou quatro latas de cerveja em um intervalo de duas horas já é uma capacidade de álcool maior do que nosso corpo consegue metabolizar" Denise Martins Oliveira - fundadora da Imafar

Pensando nisso, Denise Martins, recomendou algumas dicas para prevenir uma possível ressaca. Confira:

01 Alimentação Segundo a farmacêutica, o ideal é comer antes de começar a beber e ingerir alimentos ricos em proteínas e carboidratos para reduzir a velocidade de absorção de álcool pelos intestinos. Isso permite que o fígado tenha tempo de metabolizar o álcool consumido. 02 Hidratação Além disso, a recomendação é beber muita água antes, durante e depois do consumo de bebidas alcoólicas. Denise afirma que essa é uma das dicas mais importantes porque a desidratação é uma das principais responsáveis pelos sintomas mais frequentes da ressaca. 03 Nada de automedicação “Usar medicamentos antes de começar a beber não apresenta muitos fundamentos de eficácia. Normalmente possuem ação contra alguns dos sintomas da ressaca, mas quando a ressaca acontece, seu efeito já não é tão grande por já ter horas de tomado”, destaca a fundadora da Imafar.

MAS POR QUE TEMOS RESSACA?

Tontura, dor de cabeça, fadiga, mal estar, náusea, sensibilidade à luz e ao som, os sintomas são inúmeros e quando eles chegam é comum se perguntar: por que temos ressaca? A farmacêutica e fundadora da Imafar, Denise Martins Oliveira, explica que ela acontece quando o nível de álcool no sangue já está bem baixo, quase zero, após intenso trabalho de limpeza feito pelo fígado.

"No processo de “metabolização hepática” tudo que ingerimos é absorvido pelo trato gastrointestinal e, obrigatoriamente, passa pelo fígado antes de alcançar qualquer outro órgão. A maior parte do que é ingerido só chega à circulação sanguínea central depois de ter sido processado pelo fígado" Denise - fundadora da imafar

Sendo assim, essa metabolização é responsável por inativar substâncias tóxicas que tenham sido ingeridas. No caso do álcool ingerido, 80% passa pelo fígado. Os 20% restantes conseguem atingir a circulação sanguínea diretamente e acabam retornando ao fígado, para serem metabolizados. Daí se originam substâncias ainda mais tóxicas que o próprio álcool.

"Não existe remédio que cure a ressaca nem que acelere o metabolismo do álcool. O que pode ser feito para minimizar seus efeitos é beber muita água, sucos ou isotônicos ao acordar e evitar o café pois a cafeína é diurética" Denise - fundadora

INFORMAÇÕES:

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