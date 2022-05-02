Pensando em investir? Descubra como e por onde começar a fazer seu dinheiro render

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Na hora de fazer as economias guardadas renderem é preciso muita atenção. Afinal, quando o assunto é investir, muitas pessoas podem ficar confusas devido a complexidade do tema. Entretanto, com um pouco de estudo e ajuda dos profissionais certos, é possível entrar nessa área de um jeito seguro e eficiente.

De acordo com o sócio da empresa educacional na área de trading Momentum Fx & Co, Márcio Costa dos Santos, entender sobre o assunto é fundamental. Por isso, o primeiro passo é ler bons livros e seguir especialistas de investimento de acordo com a área que deseja investir. Mas, a pergunta que não quer calar, é: qual é a melhor área para se investir?

“Cada um lida com o dinheiro de uma determinada forma e é por isso que o mercado divide, em geral, o perfil do investidor em conservador, moderado e agressivo. Existem diferentes opções de investimentos e atuação para cada perfil. É bem normal vermos pessoas diversificando e atuando das três formas, por exemplo, alguém faz operações de day trading no curto prazo, investe em ações pensando no longo prazo e mantém recursos em fundos de renda fixa como garantia para eventualidades”, explica Márcio Costa.

Além disso, o mercado de moedas virtuais tem crescido muito ao longo dos anos. No ano passado, por exemplo, El Salvador se tornou o primeiro país a adotar o bitcoin como moeda oficial, apesar de dividir opiniões de especialistas e da própria população.

Para quem ainda não entende muito bem o que é o bitcoin na prática, trata-se de uma criptomoeda utilizada para transações financeiras virtuais. Uma criptomoeda, nada mais é que um criptoativo, a representação digital desses valores transacionados. Além do bitcoin, existem outras criptomoedas como a litecoin, monero e etc.

Ficou confuso? Vamos por partes! O sócio da Momentum Fx & Co, parceira do Clube A Gazeta, explicou o que significa todos esses termos técnicos sobre investimentos e ainda porque o momento é propício para começar a investir. Confira:

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Clube A Gazeta: O que é trading? Márcio Costa: Trading, no conceito de investimentos especulativos, é atuar ativamente comprando e vendendo um ativo no mercado, sejam ações, sejam moedas, sejam criptoativos, o objetivo é lucrar com a variação de preços. Clube A Gazeta: E o que são essas criptomoedas? Márcio Costa: São ativos com valor financeiro, criados a partir de protocolos de programação. O Bitcoin foi o primeiro e é até hoje o mais famoso e mais comercializado por ter uma proposta disruptiva e revolucionária. O intuito é ser uma moeda independente de qualquer país ou banco central, em que a validação das operações seja feita pela própria comunidade em nível mundial de forma segura e transparente. Além disso, a quantidade de moedas emitidas seria limitada a uma quantidade máxima de 21 milhões de unidades. Clube A Gazeta: Mas por que essa limitação? Márcio Costa: Essa limitação é importante pois marca a possibilidade de a moeda ser deflacionária, ou seja, com tendência a não perder valor com o tempo, diferente das moedas usuais. Clube A Gazeta: Então, o momento é propício para investir nesse mercado? Márcio Costa: A ideia de investir em criptoativos é uma interessante alternativa de diversificação de portfólio, já que muito dinheiro está indo pra lá. Hoje, esse mercado vale cerca de 2 trilhões de dólares considerando todos os ativos existentes. Ele é 24 horas e nunca para, nem em feriados, e apresenta características únicas para quem deseja também atuar como trader e não possui muito tempo disponível. Clube A Gazeta: Quem está pensando em fazer investimentos nos criptoativos pode começar por onde? Márcio Costa: Atualmente para investir em criptoativos é muito simples e diversificado. Você tem opções em fundos de investimentos nos bancos e corretoras nacionais, ou comprando direto o ativo nas exchanges nacionais e internacionais que negociam esses ativos, como a Binance e o Mercado Bitcoin. Clube A Gazeta: Como a Momentum pode ajudar nesse processo de investimentos? Márcio Costa: Temos treinamentos profissionais presenciais e online. Para quem já sabe o que quer, nós temos a solução completa. Mas para quem ainda está vindo do zero, temos a opção de cursos online gratuitos que te ensinam o básico até o ponto em que você consegue experimentar o mercado, tanto para trading no geral quanto para o mercado de cripto. As soluções estão disponíveis em nosso site oficial www.momentumfx.co.