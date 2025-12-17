Clube A Gazeta
Quando ir ao dentista? Veja como garantir a saúde dos dentes

Em Vitória, já existem empresas especializadas em serviços com condições acessíveis para garantir o sorriso desejado. Nova parceria do Clube A Gazeta permite ter acesso a planos de alinhadores invisíveis por R$ 180

Vitória
Publicado em 17/12/2025 às 16h12
O primeiro passo para isso começa com uma rotina diária de cuidados aliada a um acompanhamento profissional. Crédito: Shutterstock

Bons momentos com as família, os amigos ou com a pessoa que a gente ama, quase sempre envolvem muitas risadas. Entretanto, quem ainda é inseguro em dar aquele sorrisão, pode investir em cuidados especiais e acessíveis com os dentes. Afinal, nunca é tarde para ter o sorriso desejado.

O primeiro passo para isso começa com uma rotina diária de cuidados aliada a um acompanhamento profissional para auxiliar com aparelhos especiais que vão atuar de forma mais assertiva e garantir o cuidado nos dentes.

Em Vitória, por exemplo, a Humana Odonto, nova parceira do Clube A Gazeta, oferece valores acessíveis para quem quer contratar um plano odontológico, além de condições especiais para quem deseja utilizar os alinhadores invisíveis.

Vale destacar que esses aparelhos são utilizados para quem busca corrigir a posição dos dentes de forma discreta e confortável, sem utilizar os modelos mais tradicionais.

Os alinhadores são altamente recomendados, especialmente para o público adulto, uma vez que eles ajudam a garantir um sorriso mais bonito, sem comprometer a aparência de quem o usa.

Mas atenção, além do tratamento odontológico, ter cuidados diários com os dentes é muito importante. Confira abaixo, algumas dicas de como manter a saúde dos dentes de forma simples.

  1. 01

    Fio dental

    Para remover a placa bacteriana e os resíduos de alimentos, o fio dental é o principal aliado. A recomendação é de uso diário, sempre antes de escovar os dentes.

  2. 02

    Escovação

    Na hora de acordar e após as refeições. Esses são os principais momentos para escovar os dentes. A recomendação é de, pelo menos, três vezes ao dia usando escovas de cerdas macias e movimentos suaves para não machucar a gengiva.

  3. 03

    Alimentação equilibrada

    Claro que um docinho sempre cai bem, principalmente depois do almoço, não é mesmo? Entretanto, uma dieta com alimentos ricos em açúcar pode causar o surgimento de cáries. Então, a dica é manter uma alimentação saudável e balanceada.

  4. 04

    Hidrate-se

    Água sempre faz bem e se manter hidratado é a prova de que o consumo certo do líquido pode ter muitos benefícios, inclusive, na saúde bucal. Isso porque a água ajuda a manter a boca hidratada e auxilia na limpeza natural dos dentes.

  5. 05

    Plano odontológico

    Na Humana Odonto, os clientes do Clube A Gazeta, inclusive, podem iniciar o tratamento com os alinhadores invisíveis pagando apenas R$ 180 por mês, incluindo a isenção de carência em todos os procedimentos. Referência no mercado, a empresa tem mais de 25 anos de experiência e oferece atendimento de qualidade para milhares de beneficiários. O objetivo da marca é cuidar da saúde de forma integral e garantir um cuidado completo e personalizado para cada necessidade.

