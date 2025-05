Dia Nacional do Café: veja benefícios da bebida e locais especializados no ES

Do Pronova ao Baggio: confira cafés especiais para experimentar. Crédito: Canva

Celebrado em 24 de maio, o Dia Nacional do Café é uma homenagem à bebida que move milhões de brasileiros todos os dias há quase 300 anos. É também uma ótima oportunidade para comemorar com afeto e experimentar novos sabores, investir em acessórios que tornam o preparo ainda mais especial e valorizar o café produzido no Brasil — especialmente o capixaba, que se destaca em produção, aroma e qualidade.

Assim, este é um ótimo momento para renovar sua prateleira e até aproveitar descontos em cafeterias selecionadas. Confira abaixo nossas indicações para celebrar essa data com muito mais sabor.

Benefícios do café para a saúde

O café tem sido estudado por seus efeitos positivos à saúde. Rico em antioxidantes, pode atuar na prevenção de doenças degenerativas como o Alzheimer. O consumo moderado — até três xícaras de 100 ml por dia — também está associado a uma melhora no foco, no humor e até mesmo na performance esportiva. Segundo publicação feita pela Unimed,

"O café é uma bebida natural cujo grão é rico em antioxidantes, minerais, vitaminas do complexo B, aminoácidos e outras substâncias que ajudam o corpo a liberar energia. Entre as suas maiores vantagens estão a ação estimulante, o retardo da sensação de sono e o aumento do metabolismo celular."

Aliás, de acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), a principal motivação para tomar café entre os brasileiros é justamente essa sensação de bem-estar. Em um recorte no qual foi possível escolher mais de uma alternativa, 61% dos entrevistados disseram que consomem a bebida para melhorar o humor e a disposição. Em seguida, aparecem motivos como ritual, prazer e sensação de aconchego com 40% das respostas.

Além disso, algumas pesquisas indicam que o café pode ter efeitos para ajudar no controle da glicemia. Claro, tudo com moderação: o ideal é evitar exageros e optar por preparos com menos açúcar.

Cafés capixabas em destaque

O Espírito Santo é destaque nacional quando o assunto é café. Segundo dados do 2º Levantamento da Safra de Café 2025 feito pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o estado é o principal produtor de café conilon do país, responsável por mais de 9,8 milhões de sacas na safra mais recente. Esse tipo de grão é conhecido por seu sabor intenso e presença marcante, sendo base de muitos blends e cafés solúveis.

O estado também produz cafés arábica de excelente qualidade, principalmente nas regiões montanhosas. Veja algumas das melhores marcas:

Pronova Coffee Stories Special Fruity - Café Especial em Grãos 500g Café 100% arábica, com torra média e produzido a mais de 950m de altitude. O processo cereja descascado revela notas vibrantes de frutas cítricas, caramelo, mel e rapadura. Feito nas Montanhas Capixabas. VER OFERTA Black Tucano Coffee Café Especial Black Tucano Honey Coffee Em Grãos 250G Conhecido como “café de mel”, esse microlote é cultivado artesanalmente nas Montanhas do Espírito Santo. Apresenta pontuação superior a 86 pontos na escala SCA. O resultado é uma bebida de origem única, com sabor equilibrado, textura aveludada e notas aromáticas intensas. VER OFERTA Café especial torrado em grãos Realcafé Reserva 650 (Torra Média) (250G) Com torra média e origem nas Montanhas do Espírito Santo, esse café se destaca pelo corpo marcante, doçura elevada (70%) e acidez moderada (50%). Traz notas carameladas e aroma amadeirado. VER OFERTA BioGiori Café Robusta Especial Orgânico e Biodinâmico em Grãos 250g Premiado e inovador, o BioGiori é o primeiro robusta biodinâmico e orgânico do Brasil. Produzido no sul do Espírito Santo com certificações internacionais, entrega uma bebida doce, com notas de caramelo e chocolate. VER OFERTA Café Especial em Grãos, 1Kg, Café Fazenda Venturim, Torra Fresca, Direto da Fazenda - Chocolate, Caramelo e Avelã Direto do noroeste do Espírito Santo, esse café é cultivado em altitudes ideais e carrega a tradição da família Venturim desde 1880. Tem torra média, corpo intenso e acidez equilibrada. Entrega uma bebida encorpada com notas sofisticadas de chocolate, caramelo e avelã. VER OFERTA

Cafés brasileiros para experimentar

Para explorar sabores de outras regiões do país, vale a pena se aventurar por cafés de origem controlada e diferentes métodos de torra e moagem. O Brasil é reconhecido mundialmente pela diversidade e qualidade dos grãos.

De acordo com indicadores da ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), em 2023/2024, o consumo global estimado de café foi de 177 milhões de sacas de 60 kg. E só no Brasil, o consumo interno de café industrializado chegou a 21,9 milhões de sacas em 2024, mostrando o quanto essa bebida faz parte do nosso cotidiano.

Aqui vão algumas sugestões para quem quer explorar novos aromas e paladares, do café tradicional ao gourmet:

ORFEU Café Em Grãos Clássico Orfeu 250G Um 100% arábica equilibrado e de torra média, com colheita sustentável feita entre 1.000 e 1.400m de altitude. O Orfeu Clássico traz notas florais, frutadas e de caramelo. Possui alta doçura, corpo suave, acidez equilibrada e um final persistente. VER OFERTA Nescafé Dolce Gusto Mochacinno Canela 10 Capsulas 172g Para quem busca uma bebida cremosa com sabor reconfortante, o Mochaccino Canela entrega um blend equilibrado de café, leite e chocolate, finalizado com um toque de canela. VER OFERTA Baggio Café Café Torrado E Moído Aroma De Chocolate Trufado 250G Sofisticação em forma de café. Este blend traz o aroma envolvente de chocolate trufado com notas sutis de frutas secas, nozes e conhaque. Produzido com grãos da Mogiana Paulista e do Sul de Minas, ele une cremosidade e sabor excepcional em uma xícara memorável. Uma das marcas mais premiadas do Brasil pela ABIC. VER OFERTA 3 Corações Cápsulas de Café Cerrado Mineiro, Compatíveis com Nespresso, contém 10 cápsulas Um blend de arábicas do Cerrado Mineiro com aroma floral intenso, acidez cítrica delicada e notas de frutas vermelhas. Com intensidade 7, as cápsulas em alumínio preservam o frescor e a qualidade dos grãos. VER OFERTA Melitta Café Sabor da Fazenda 500g Inspirado na essência do campo, esse café leva para dentro de casa o aroma marcante e o sabor equilibrado dos grãos colhidos por produtores e cooperativas. A torra uniforme em altas temperaturas garante uma bebida encorpada, com perfil sensorial que remete às manhãs na fazenda. VER OFERTA

Acessórios para os fãs de café

Celebrar o Dia Nacional do Café também pode ser uma boa desculpa para investir em acessórios que deixam o preparo ainda mais prazeroso. Veja algumas sugestões:

Locais na Grande Vitória para aproveitar seu café

Da esquerda para a direita: Oca Café Tapiocaria, The Coffee e Delicatus Empório e Espaço Gourmet. Crédito: Reprodução - Instagram

Para quem é assinante do Clube A Gazeta, o Dia Nacional do Café também é uma ótima chance de sair da rotina e visitar locais com benefícios exclusivos. Confira algumas opções:

The Coffee - Inspirada nas cafeterias de Tóquio, a The Coffee adota o conceito TO GO, com foco em qualidade, agilidade e um ambiente minimalista. Tudo com 15% de desconto .



. Delicatus Empório e Espaço Gourmet - Um empório que reúne uma seleção refinada de produtos e serve cafés de qualidade: ideal para quem aprecia experiências gastronômicas completas. Assinantes do Clube contam com 10% de desconto no valor total da conta.



no valor total da conta. Mercearia Belmiro - Oferece cafés, queijos, doces típicos mineiros, quitutes artesanais e outros produtos regionais com até 25% de desconto .

. Oca Café Tapiocaria - O local se destaca pela variedade de tapiocas, cafés, tortas e brownies. Aproveite com 20% de desconto no valor total da conta.



no valor total da conta. Empório Joaquim - Padaria artesanal, delicatessen e bistrô. Saboreie cafés e opções para o seu café da tarde com 5% de desconto em toda a loja. Além disso, tenha 10% de desconto em até 3 rótulos de vinho selecionados por mês.

