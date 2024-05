Dia das Mães: obras para pensar em educação e maternidade

Conheça livros para refletir sobre a maternidade.

Em maio, comemoramos uma das datas mais importantes para a família: o Dia das Mães. Elas, que são as protagonistas da comemoração, muitas vezes são bombardeadas de cobranças e expectativas. No entanto, é importante lembrar a importância de uma rede de apoio à figura materna que, antes de ser mãe, é uma pessoa que tem desejos, sentimentos, ansiedades e precisa de cuidado.

Para comemorar esse dia, o Skeelo trouxe algumas obras importantes para discutir a relação entre educação e maternidade. Além disso, uma dica extra de audiobook para ouvir com os pequenos e se emocionar.

Eu era uma mãe perfeita... até me tornar uma, de Paola Guaraná | Labrador

Sinopse: Lembro da ansiedade que sentia a cada vez que a médica entrava para medir minha dilatação, e da decepção a cada vez que ela me dizia que o quadro se mantinha o mesmo. Lembro das contrações finais, da dor quase insuportável e do desespero para sair daquela situação. Lembro dos olhos da doutora me dizendo “é agora!”, e de não conseguir sustentar minhas pernas trêmulas.

Mãe recém-nascida, de Thaís Vilarinho | Buzz

Sinopse: É sempre sobre o bebê. Livros e mais livros sobre o bebê. Tem também diários e mais diários. Do bebê. Mas e a mãe que acabou de nascer?

Aqui está. Algo para você.

Algo que é meio livro, meio diário, meio conversa entre amigas.

É meio conforto, meio direção para você se conectar com seu instinto e se reconectar com sua identidade.

É meio choque de realidade, meio cafuné. É meio incentivo, meio desabafo.

Um chacoalhão, um abraço apertado.

Sinceridade. Norte. Amor.

Mãe fora da caixa, de Thaís Vilarinho | Buzz

Sinopse: Mãe fora da caixa não é só um livro de relatos de vivências maternas, é também um abraço de cura. Aqui nos sentimos representadas e acolhidas nos desafios e nas doçuras da maternidade. Aqui somos impulsionadas a nos libertarmos dos pré-conceitos sobre o mundo materno e a nos permitir a audácia de sonhar, de nos reinventar e de viver a maternidade de forma leve, prazerosa, sem críticas, regras e julgamentos. Gratidão à Thaís por compartilhar a maternidade real, afetos, emoções e sentimentos lançados em forma de textos. A sororidade é a coroa da maternidade. Juntas, somos mais fortes! Vem ser Mãe Fora Da Caixa! — Gisele Costa, leitora

Instrução e Educação, de Ana de Castro Osório

Sinopse: Seleção de ensaios que compõem a obra Instrução e educação: crianças e mulheres, da escritora portuguesa Ana de Castro Osório, escrita especialmente para o público feminino em relação à criação dos filhos.

Educar, amar e dar limites: os princípios para criar filhos vitoriosos, de Paulo Vieira e Sara Braga | Gente

Sinopse: Qual pai, mãe ou responsável por uma criança nunca se viu quebrando uma promessa feita ao filho? Dando um castigo duro demais? Sendo permissivo além da conta?

São muitas as atitudes de um adulto que podem contribuir para uma conexão familiar cada vez mais frágil com filhos cada vez mais distanciados.

Em Educar, amar e dar limites: os princípios para criar filhos vitoriosos, Paulo Vieira, um dos mais conceituados coaches do país, e a pedagoga Sara Braga Pina trazem ferramentas concretas para sair do estado de vitimização e partir para a ação.

Abordando desde o processo do desenvolvimento infantil até questões como a formação de memórias e a importância dos ambientes de convívio social da criança, o livro tem como objetivo o fortalecimento das conexões de afeto, perdão e diálogo na família. Ele proporcionará ao leitor uma experiência transformadora junto aos filhos!

Carta a minha filha, de Maya Angelou | Agir

Sinopse: Carta a minha filha revela o caminho de Maya Angelou em busca da melhor maneira possível de viver e se tornar a personagem principal da própria história. Com seu estilo único, mesclando relato confessional e poesia, ela concebe uma espécie de manual, contando sua trajetória fascinante e também seus anseios para um futuro que está nas mãos das herdeiras de seu legado. Conhecida por estar no front do movimento pelos direitos civis, a autora e ativista não apenas nos dá seu testemunho de luta, mas nos presenteia com um tocante relato de exaltação à vida. Esta edição conta com prefácio inédito da escritora Conceição Evaristo.

Dica extra: O Reino dos Sonhos | Coprodução Skeelo e Lura

Sinopse: Você está prestes a adentrar o Reino dos Sonhos, um lugar onde a imaginação ganha asas e se transforma em aventuras encantadoras. Aqui, histórias de amor, amizade e aprendizado ganham vida, colorindo a mente dos pequenos leitores com animais, fadas, dragões, amigos e família. Prepare uma xícara de chocolate quente, aconchegue seu filho na cama e embarquem juntos nesta jornada pelo Reino dos Sonhos. As histórias foram criadas por escritores de todo o Brasil, trazendo a magia das narrativas locais para enriquecer a experiência de leitura. Venha descobrir como as histórias podem despertar nosso imaginário e transmitir valores importantes de maneira envolvente!

Gostou das indicações de leitura?

Assinantes de A Gazeta têm acesso ao aplicativo Skeelo, que oferece um livro digital por mês, sem nenhum custo na assinatura para você aprimorar a sua leitura.

A Gazeta integra o Saiba mais