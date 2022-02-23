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De Euphoria até Jade Picon: como arrasar nas maquiagens de carnaval

O carnaval chegou e com ele os looks coloridos e glitter no rosto. Quem quer arrasar nas maquiagens precisa ficar atento às atuais tendências da moda e investir nos delineadores coloridos

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 13:52

Públicado em 

23 fev 2022 às 13:52
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Crédito: pexels
Chegou a hora de escolher uma bela fantasia, preparar o confete e cair na folia, porque é tempo de carnaval. Seja em festas privadas, seja na avenida, o importante é garantir um visual bem bacana e cheio de brilho. Para ajudar a compor o look, a dica é investir nas maquiagens com delineados ousados, bem coloridos e sempre com muita purpurina.
"No carnaval é tudo liberado. Claro que vale manter a harmonização da roupa e cabelo. Mas o mais importante é escolher algo que expresse quem você é. Com uma maquiagem bonita é possível arrasar no look"
Ricardo Silveira - Maquiador
Segundo ele, entre as principais tendências de cores para o carnaval estão o rosa, azul e tons flúor. Além disso, os delineados utilizados na série Euphoria tem feito sucesso entre os jovens e podem ser uma aposta forte para o feriadão.
Séries que lançaram tendências de moda: Euphoria
Séries que lançaram tendências de moda: Euphoria Crédito: Divulgação / Reprodução Pinterest
"Os personagens estão sempre com looks inspiradores e as maquiagens de são espetaculares, marcadas com muito strass e delineadores. Então, claro que muito brilho e cor são sempre bem vindos no carnaval"
Ricardo Silveira  - Maquiador 
Além disso, outra tendência que tem ganhado o público atualmente são os delineados desenhados nas pálpebras e ao redor do olho. Principalmente, após a influencer Jade Picon entrar no Big Brother Brasil e fazer sucesso com as makes coloridas.
"Jade Picon é uma das participantes mais comentadas do "BBB 22" por suas maquiagens. Quem ama um visual colorido certamente já reparou nos variados corações que a influencer adora fazer bem perto dos olhos. Para reproduzir, a dica é escolher os delineadores canetas que são à prova d'água para uma melhor precisão. Outra alternativa é usar um lápis ou batom líquido, de preferência matte"
Ricardo Silveira - indica 
Jade Picon
Jade Picon Crédito: Reprodução @Jadepicon
Para quem ficou interessado e tem dificuldades em alcançar um resultado que valorize a própria beleza, os cursos do maquiador Ricardo Silveira são uma ótima opção para potencializar e valorizar a individualidade.
Assinantes do Clube A Gazeta ganham 25% de desconto no valor do curso que conta com aulas online, desde o básico até dicas de pele, produtos, boca, olhos esfumados, sobrancelhas, cílios postiços e muito mais.

DICAS RÁPIDAS COM O MAQUIADOR PARA ARRASAR NAS MAQUIAGENS

Quais as cores que são tendência?

Rosa, azul e tonalidades flúor.

Existe algum modelo que está na moda?

Muito delineado gráfico e desenhos ao redor do olho.

Como treinar o delineado?

A melhor dica é analisar bem o formato do seu olho, praticar muito e nunca desistir.

Existe exagero quando falamos de maquiagem de carnaval?

No carnaval é tudo liberado. Claro que vale manter a harmonização da roupa e cabelo. Mas o mais importante é escolher algo que expresse quem você é. Com uma maquiagem bonita é possível arrasar no look

INFORMAÇÕES:

SITE: Clube A Gazeta
Telefone: (27) 3321-8699
WhatsApp: (27) 3321-8699

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