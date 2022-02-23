De Euphoria até Jade Picon: como arrasar nas maquiagens de carnaval

Crédito: pexels

Chegou a hora de escolher uma bela fantasia, preparar o confete e cair na folia, porque é tempo de carnaval. Seja em festas privadas, seja na avenida, o importante é garantir um visual bem bacana e cheio de brilho. Para ajudar a compor o look, a dica é investir nas maquiagens com delineados ousados, bem coloridos e sempre com muita purpurina.

"No carnaval é tudo liberado. Claro que vale manter a harmonização da roupa e cabelo. Mas o mais importante é escolher algo que expresse quem você é. Com uma maquiagem bonita é possível arrasar no look" Ricardo Silveira - Maquiador

Segundo ele, entre as principais tendências de cores para o carnaval estão o rosa, azul e tons flúor. Além disso, os delineados utilizados na série Euphoria tem feito sucesso entre os jovens e podem ser uma aposta forte para o feriadão.

Séries que lançaram tendências de moda: Euphoria Crédito: Divulgação / Reprodução Pinterest

"Os personagens estão sempre com looks inspiradores e as maquiagens de são espetaculares, marcadas com muito strass e delineadores. Então, claro que muito brilho e cor são sempre bem vindos no carnaval" Ricardo Silveira - Maquiador

Além disso, outra tendência que tem ganhado o público atualmente são os delineados desenhados nas pálpebras e ao redor do olho. Principalmente, após a influencer Jade Picon entrar no Big Brother Brasil e fazer sucesso com as makes coloridas.

"Jade Picon é uma das participantes mais comentadas do "BBB 22" por suas maquiagens. Quem ama um visual colorido certamente já reparou nos variados corações que a influencer adora fazer bem perto dos olhos. Para reproduzir, a dica é escolher os delineadores canetas que são à prova d'água para uma melhor precisão. Outra alternativa é usar um lápis ou batom líquido, de preferência matte" Ricardo Silveira - indica

Jade Picon Crédito: Reprodução @Jadepicon

Para quem ficou interessado e tem dificuldades em alcançar um resultado que valorize a própria beleza, os cursos do maquiador Ricardo Silveira são uma ótima opção para potencializar e valorizar a individualidade.

Assinantes do Clube A Gazeta ganham 25% de desconto no valor do curso que conta com aulas online, desde o básico até dicas de pele, produtos, boca, olhos esfumados, sobrancelhas, cílios postiços e muito mais.

DICAS RÁPIDAS COM O MAQUIADOR PARA ARRASAR NAS MAQUIAGENS

Quais as cores que são tendência? Rosa, azul e tonalidades flúor. Existe algum modelo que está na moda? Muito delineado gráfico e desenhos ao redor do olho. Como treinar o delineado? A melhor dica é analisar bem o formato do seu olho, praticar muito e nunca desistir. Existe exagero quando falamos de maquiagem de carnaval? No carnaval é tudo liberado. Claro que vale manter a harmonização da roupa e cabelo. Mas o mais importante é escolher algo que expresse quem você é. Com uma maquiagem bonita é possível arrasar no look

INFORMAÇÕES: