Dá para manter a elegância no calor?

Para os amantes da moda, as estações mais quentes do ano podem ser um verdadeiro pesadelo quando o assunto é montar um look. Já que nos dias com as temperaturas mais altas é preciso abrir mão das roupas mais trabalhadas e escolher conjuntos leves, acessórios simples e focar no conforto. Entretanto, é sim possível manter a elegância mesmo vestindo poucas peças.
De acordo com o proprietário da Libanesa Homem, parceira do Clube A Gazeta, Cesar Saad, no verão quem ganha espaço são as cores de tons pastéis. Isso porque são tonalidades mais neutras que remetem ao frescor e não absorvem tanto calor. Verde água, azul claro, branco e bege são alguns exemplos de tendências da estação.
"A ideia é sempre optar por tecidos mais leves e confortáveis. O linho é destaque porque tem um caimento muito bom e como é tecido nobre de fios naturais consegue ser ao mesmo tempo bem elegante. Além disso, ele ameniza a temperatura corporal já que permite uma troca maior entre a pele e o ambiente"
Para combinar com esse tecido, segundo Saad, vale também apostar nas bermudas e chinelos de couro que não exigem o uso de meias, por exemplo. Assim, é possível manter um visual fashion e ao mesmo tempo confortável.
"Uma coisa que a estação pede são acessórios que se destacam como pulseira e colares. Outra peça que chamamos de coringa no guarda-roupa masculino são os blazers que combinam com as bermudas junto de camisas de alfaiataria"
Se você está pensando em montar alguns looks mais elegantes, separamos algumas dicas para homens e mulheres que querem compor um visual bem bacana nos dias mais quentes do ano.
Sandálias, rasteirinhas e calçados abertos
Em dias mais quentes, o ideal é escolher tecidos mais leves como linho, algodão e fios naturais. Isso vai ajudar a evitar o excesso de transpiração, assim como roupas menos justas, mas fique de olho o caimento no corpo.
Para compor um bom visual, a dica é investir em acessórios como óculos, chapéus, colares e pulseiras. Hoje em dia, as miçangas coloridas estão em alta, mas se você for mais simples, pode também apostar em cores neutras.
Nada combina mais com visuais tropicais do que estampas bem coloridas. Além de ajudarem na elegância, camisas e vestidos estampados também são visuais despojados e modernos. Por isso, são as opções perfeitas para um dia de temperaturas mais altas.
Outra dica importante é prestar atenção nas cores das roupas. O vermelho, por exemplo, é uma tonalidade que absorve muito calor, por isso deve ser evitado em dias mais quentes. Cores neutras absorvem menor, assim como o violeta que reflete a temperatura absorvida.
Nos pés você pode apostar nas rasteirinhas ou sandálias masculinas para eventos mais descontraídos. Já em ambientes profissionais, dê prioridade para calçados vazados para que o pé possa transpirar.
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