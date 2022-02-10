Dá para manter a elegância no calor?

Sandálias, rasteirinhas e calçados abertos

Em dias mais quentes, o ideal é escolher tecidos mais leves como linho, algodão e fios naturais. Isso vai ajudar a evitar o excesso de transpiração, assim como roupas menos justas, mas fique de olho o caimento no corpo.

Para compor um bom visual, a dica é investir em acessórios como óculos, chapéus, colares e pulseiras. Hoje em dia, as miçangas coloridas estão em alta, mas se você for mais simples, pode também apostar em cores neutras.

Nada combina mais com visuais tropicais do que estampas bem coloridas. Além de ajudarem na elegância, camisas e vestidos estampados também são visuais despojados e modernos. Por isso, são as opções perfeitas para um dia de temperaturas mais altas.

Outra dica importante é prestar atenção nas cores das roupas. O vermelho, por exemplo, é uma tonalidade que absorve muito calor, por isso deve ser evitado em dias mais quentes. Cores neutras absorvem menor, assim como o violeta que reflete a temperatura absorvida.