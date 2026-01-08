Confira 10 body splashes de Vanilla para entrar na trend

A febre recente do body splash de Vanilla surgiu da combinação entre redes sociais, mudança de comportamento do consumidor e o resgate de fragrâncias confortáveis. Nos últimos anos, especialmente em 2024 e 2025, a baunilha voltou a ganhar destaque por ser uma nota doce, acolhedora e fácil de usar no dia a dia, alinhada ao desejo por sensações de conforto e bem-estar.
Ao mesmo tempo, o body splash se popularizou por ser mais leve e acessível que os demais perfumes tradicionais. Vídeos virais no TikTok e indicações de influenciadores aceleraram esse movimento, transformando fragrâncias simples de baunilha em tendência massiva e impulsionando novos lançamentos das marcas.
Se você quer entrar nessa nova moda e exalar doçura por aí, prepare-se para conhecer 10 opções de body splashes de baunilha que vão te conquistar!
Bath & Body Works Vanilla Café
Para as amantes de baunilha com um toque gourmand e sofisticado, o Body Splash Vanilla Café da Bath & Body Works é uma escolha irresistível. Este body splash combina o aroma de espresso cremoso, baunilha aveludada e avelã tostada, criando uma fragrância quente, envolvente e deliciosa.
É perfeito para quem busca um cheirinho que remete a uma cafeteria aconchegante e que deixa um rastro marcante por onde passa.
Giovanna Baby Blanc Vanilla
O Body Spray Feminino Blanc Vanilla da Giovanna Baby, é uma opção clássica e delicada para quem ama a baunilha. Sua fragrância suave e feminina traz a doçura da baunilha de forma elegante e confortável, ideal para o uso diário.
É um body splash que proporciona uma sensação de frescor e bem-estar, com um toque adocicado que agrada a todos.
O Boticário Cuide-se Bem Deleite
O Boticário é mestre em criar fragrâncias que viram paixão nacional, e o Cuide-se Bem Deleite não é diferente. Embora não seja uma baunilha pura, ele traz uma combinação deliciosa de chantilly, caramelo e baunilha, resultando em um aroma gourmand que lembra sobremesa.
É um body splash cremoso, doce e extremamente confortável, perfeito para quem ama fragrâncias que remetem a doces e momentos de indulgência.
Ciclo Cosméticos Hello Hello Vanilla
A Ciclo Cosméticos oferece o Hello Hello Vanilla, uma opção acessível e muito elogiada por sua fragrância de baunilha pura e marcante. É um body splash que entrega a doçura da baunilha de forma intensa, sem ser enjoativa, e com boa fixação para a categoria.
É ideal para quem busca um cheirinho de baunilha clássico e versátil, que pode ser usado em diversas ocasiões.
Bath & Body Works Warm Vanilla Ease
Embora seja uma marca internacional, os produtos da Bath & Body Works são muito procurados no Brasil, e o Warm Vanilla Ease é um dos seus maiores sucessos.
Ele combina notas de baunilha, orquídea branca, açúcar e sândalo, criando uma fragrância quente, doce e sofisticada. É um body splash que oferece uma sensação refrescante na pele, deixando um rastro duradouro e delicadamente perfumado ao longo do dia.
Kiss New York Vanilla Passion
O Vanilla Passion da Kiss New York é uma surpresa agradável para quem busca uma baunilha com um toque diferente. Sua fragrância oriental com baunilha é complementada por notas florais, o que confere um equilíbrio interessante entre o doce e o fresco.
É um body splash sensual e envolvente, ideal para quem quer sair do óbvio e experimentar uma baunilha com mais personalidade.
WEVER Vanilla
O Body Splash Vanilla da WEVER, é uma excelente opção para quem busca uma fragrância feminina de baunilha que deixa a pele com um toque sedoso e uma sensação de bem-estar.
É uma escolha simples e eficaz para o dia a dia, entregando a doçura clássica da baunilha de forma leve e agradável.
Dorah Beauty & Wellness Vanilla Seduction
Para quem busca um body splash sofisticado e luxuoso, o Vanilla Seduction da Dorah Beauty & Wellness é uma ótima pedida.
Ele promete encantar os sentidos com sua fragrância de baunilha. É uma opção que eleva a experiência da perfumação, ideal para quem gosta de se sentir envolta em um aroma mais elaborado e marcante.
Cia da Natureza Sweet Vanilla
O Deo Colônia Body Splash Sweet Vanilla da Cia da Natureza, é perfeito para quem ama uma baunilha mais adocicada e suave. É uma fragrância que traz conforto e leveza, ideal para ser usada em qualquer momento do dia, proporcionando uma sensação de frescor e um cheirinho delicioso que agrada a todos.
Eudora Instance Baunilha
Para as amantes de baunilha que não abrem mão de um bom custo-benefício e fácil acesso, o Instance Baunilha da Eudora é uma excelente pedida. Com uma fragrância oriental gourmand, ele entrega uma baunilha doce e envolvente, com um toque de especiarias que o torna ainda mais interessante.
É um body splash que hidrata a pele enquanto perfuma, ideal para usar após o banho e prolongar a sensação de bem-estar.
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.