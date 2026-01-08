Confira 10 body splashes de Vanilla para entrar na trend

Conheça body splashes de baunilha para entrar na febre do momento. Crédito: Meta

A febre recente do body splash de Vanilla surgiu da combinação entre redes sociais, mudança de comportamento do consumidor e o resgate de fragrâncias confortáveis. Nos últimos anos, especialmente em 2024 e 2025, a baunilha voltou a ganhar destaque por ser uma nota doce, acolhedora e fácil de usar no dia a dia, alinhada ao desejo por sensações de conforto e bem-estar.

Ao mesmo tempo, o body splash se popularizou por ser mais leve e acessível que os demais perfumes tradicionais. Vídeos virais no TikTok e indicações de influenciadores aceleraram esse movimento, transformando fragrâncias simples de baunilha em tendência massiva e impulsionando novos lançamentos das marcas.

Se você quer entrar nessa nova moda e exalar doçura por aí, prepare-se para conhecer 10 opções de body splashes de baunilha que vão te conquistar!

Bath & Body Works Vanilla Café

Para as amantes de baunilha com um toque gourmand e sofisticado, o Body Splash Vanilla Café da Bath & Body Works é uma escolha irresistível. Este body splash combina o aroma de espresso cremoso, baunilha aveludada e avelã tostada, criando uma fragrância quente, envolvente e deliciosa.

É perfeito para quem busca um cheirinho que remete a uma cafeteria aconchegante e que deixa um rastro marcante por onde passa.

Body Splash Bath & Body Works Vanilla Café 236ml Comprar na Beleza na Web

Giovanna Baby Blanc Vanilla

O Body Spray Feminino Blanc Vanilla da Giovanna Baby, é uma opção clássica e delicada para quem ama a baunilha. Sua fragrância suave e feminina traz a doçura da baunilha de forma elegante e confortável, ideal para o uso diário.

É um body splash que proporciona uma sensação de frescor e bem-estar, com um toque adocicado que agrada a todos.

Giovanna Baby Blanc Vanilla - Body Spray Feminino 260ml Comprar na Beleza na Web

O Boticário Cuide-se Bem Deleite

O Boticário é mestre em criar fragrâncias que viram paixão nacional, e o Cuide-se Bem Deleite não é diferente. Embora não seja uma baunilha pura, ele traz uma combinação deliciosa de chantilly, caramelo e baunilha, resultando em um aroma gourmand que lembra sobremesa.

É um body splash cremoso, doce e extremamente confortável, perfeito para quem ama fragrâncias que remetem a doces e momentos de indulgência.

Cuide-se Bem Deleite o Boticário - Body Splash Desodorante Colônia 200ml Comprar na Beleza na Web

Ciclo Cosméticos Hello Hello Vanilla

A Ciclo Cosméticos oferece o Hello Hello Vanilla, uma opção acessível e muito elogiada por sua fragrância de baunilha pura e marcante. É um body splash que entrega a doçura da baunilha de forma intensa, sem ser enjoativa, e com boa fixação para a categoria.

É ideal para quem busca um cheirinho de baunilha clássico e versátil, que pode ser usado em diversas ocasiões.

Hello Hello! Ciclo Cosméticos by Nah Cardoso - Body Splash 200ml Comprar na Beleza na Web

Bath & Body Works Warm Vanilla Ease

Embora seja uma marca internacional, os produtos da Bath & Body Works são muito procurados no Brasil, e o Warm Vanilla Ease é um dos seus maiores sucessos.

Ele combina notas de baunilha, orquídea branca, açúcar e sândalo, criando uma fragrância quente, doce e sofisticada. É um body splash que oferece uma sensação refrescante na pele, deixando um rastro duradouro e delicadamente perfumado ao longo do dia.

Body Splash Bath & Body Works Vanilla Ease 236ml Comprar na Beleza na Web

Kiss New York Vanilla Passion

O Vanilla Passion da Kiss New York é uma surpresa agradável para quem busca uma baunilha com um toque diferente. Sua fragrância oriental com baunilha é complementada por notas florais, o que confere um equilíbrio interessante entre o doce e o fresco.

É um body splash sensual e envolvente, ideal para quem quer sair do óbvio e experimentar uma baunilha com mais personalidade.

Kiss New York - Body Splash Blooming Collection Vanilla Passion Comprar na Beleza na Web

WEVER Vanilla

O Body Splash Vanilla da WEVER, é uma excelente opção para quem busca uma fragrância feminina de baunilha que deixa a pele com um toque sedoso e uma sensação de bem-estar.



É uma escolha simples e eficaz para o dia a dia, entregando a doçura clássica da baunilha de forma leve e agradável.

Wever Vanilla - Body Splash 200ml Comprar na Beleza na Web

Dorah Beauty & Wellness Vanilla Seduction

Para quem busca um body splash sofisticado e luxuoso, o Vanilla Seduction da Dorah Beauty & Wellness é uma ótima pedida.



Ele promete encantar os sentidos com sua fragrância de baunilha. É uma opção que eleva a experiência da perfumação, ideal para quem gosta de se sentir envolta em um aroma mais elaborado e marcante.

Dorah Beauty & Wellness Vanilla Seduction - Body Splash 200ml Comprar na Beleza na Web

Cia da Natureza Sweet Vanilla

O Deo Colônia Body Splash Sweet Vanilla da Cia da Natureza, é perfeito para quem ama uma baunilha mais adocicada e suave. É uma fragrância que traz conforto e leveza, ideal para ser usada em qualquer momento do dia, proporcionando uma sensação de frescor e um cheirinho delicioso que agrada a todos.

Cia da Natureza Deo Colonia Body Splash Sweet Vanilla 240 ml Comprar na Beleza na Web

Eudora Instance Baunilha

Para as amantes de baunilha que não abrem mão de um bom custo-benefício e fácil acesso, o Instance Baunilha da Eudora é uma excelente pedida. Com uma fragrância oriental gourmand, ele entrega uma baunilha doce e envolvente, com um toque de especiarias que o torna ainda mais interessante.

É um body splash que hidrata a pele enquanto perfuma, ideal para usar após o banho e prolongar a sensação de bem-estar.

Eudora Instance Baunilha - Spray Perfumado Desodorante Colônia 200ml Comprar na Beleza na Web

