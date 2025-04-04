Assinantes aproveitam evento do Todas Elas com a atriz Alexandra Richter

Evento promovido pela Rede Gazeta e o Todas Elas explora tema da maturidade feminina. Crédito: Shananda Barbosa

Na manhã de hoje (04), o evento “ Todas Elas: O que a Maturidade nos Ensin a?” se tornou um ponto de encontro indispensável para mulheres que buscam refletir e discutir a passagem para a maturidade. A palestra, gratuita e aberta ao público, trouxe à tona as transformações dessa fase da vida, com um foco especial nas vivências da mulher madura, abordando temas como menopausa, autoestima e carreira.

O evento contou com a participação da atriz e humorista Alexandra Richter , da diretora-presidente do Instituto Oportunidade Brasil Verônica Lopes, da líder do Coletivo Arena Mulher e comentarista da CBN Vitória Andrea Salsa, e teve como mediadora a jornalista e gerente-executiva de Produto Digital Elaine Silva.

Durante o encontro, essas mulheres compartilharam suas perspectivas pessoais e profissionais sobre o tema central, oferecendo uma visão ampla e tocante das muitas faces da maturidade feminina.

Algumas da reflexões sobre a maturidade

Evento reuniu o público na Rede Gazeta Crédito: Clube A Gazeta

A abertura do evento foi marcada pela palestra de Alexandra Richter, que, com muito humor e sinceridade, abordou a menopausa e o envelhecimento. “A menopausa não é só parar de menstruar, é o cérebro que passa a funcionar de outra forma”, afirmou a atriz, que com seu carisma conquistou o público logo no início. Sobre o assunto, afirma:

"Não me 'resta'. Ainda tem. Não é o resto de vida, é o complemento dessa vida" Alexandra Richter - Atriz e comediante

A comediante enfatiza a importância de aproveitar a jornada, uma vez que "cada segundo da nossa existência é único e inédito". Ela também destacou o papel transformador do humor em sua trajetória, afirmando sua máxima frente às críticas: "Se eu tenho a sorte de estar viva, eu vou envelhecer".



Em uma das falas mais marcantes, ressaltou:

"A maturidade é uma aceitação, uma escolha, uma amizade com o tempo" Alexandra Richter - Atriz e comediante

No final de sua palestra, Alexandra emocionou o público ao compartilhar o tocante relato sobre a adoção de sua filha, que ela carinhosamente descreveu como "a gravidez da alma", e expressou sua gratidão ao apoio de Andrea.

Alexandra falou sobre a maturidade Crédito: Clube A Gazeta

Ao iniciar a roda de conversa, concluiu com outra reflexão poderosa: "Uma das conquistas da minha maturidade é me permitir ser uma mulher emocionada."

Desafios da mulher madura

Andrea Salsa, com sua visão crítica e empática, falou entre outros temas, sobre um dos maiores dilemas enfrentados pelas mulheres maduras: a pressão estética.

"Essa questão da estética é o maior lugar de adoecimento. Somos os maiores algozes de nós mesmas" Andrea Salsa - Comentarista da CBN Vitória

Ela também abordou como a sociedade precisa rever os padrões de beleza impostos, dizendo: “A mulher de 60 anos está no auge! Da maturidade, do desejo."

Verônica Lopes trouxe à tona a questão do etarismo e os desafios enfrentados pelas mulheres maduras, especialmente no mercado de trabalho. Ela enfatizou a dificuldade de reintegração profissional para mulheres que atingem certa idade e a falta de políticas de acolhimento e valorização dessa faixa etária.

"A barreira inicial que encontramos é acreditar que podemos alcançar o que quisermos." Verônica Lopes - Diretora-presidente do Instituto Oportunidade Brasil

Sorteio e brinde exclusivo do Clube A Gazeta

Participantes do "Todas Elas: O que a maturidade nos ensina" concorreram a brindes. Crédito: Clube A Gazeta

Ao final da roda de conversa, o evento ganhou um clima ainda mais especial com a realização de um sorteio de brindes. O evento teve um significado especial para as assinantes do Clube A Gazeta, que tiveram acesso a assentos privilegiados e tiveram mimos exclusivos garantidos.

Uma das assinantes, Cristina Mota Damasceno, expressou sua gratidão pela realização do evento:

"A gente que é mulher sofre muito nesse período, e vim aqui prestigiar e buscar informações sobre o assunto. Agradeço a vocês do Clube, que fazem um trabalho de excelência". Cristina Mota Damasceno - Assinante do Clube A Gazeta