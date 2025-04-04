Assinantes aproveitam evento do Todas Elas com a atriz Alexandra Richter

Na manhã de hoje (04), o evento “Todas Elas: O que a Maturidade nos Ensina?” se tornou um ponto de encontro indispensável para mulheres que buscam refletir e discutir a passagem para a maturidade. A palestra, gratuita e aberta ao público, trouxe à tona as transformações dessa fase da vida, com um foco especial nas vivências da mulher madura, abordando temas como menopausa, autoestima e carreira.
O evento contou com a participação da atriz e humorista Alexandra Richter, da diretora-presidente do Instituto Oportunidade Brasil Verônica Lopes, da líder do Coletivo Arena Mulher e comentarista da CBN Vitória Andrea Salsa, e teve como mediadora a jornalista e gerente-executiva de Produto Digital Elaine Silva.
Durante o encontro, essas mulheres compartilharam suas perspectivas pessoais e profissionais sobre o tema central, oferecendo uma visão ampla e tocante das muitas faces da maturidade feminina.
Algumas da reflexões sobre a maturidade
A abertura do evento foi marcada pela palestra de Alexandra Richter, que, com muito humor e sinceridade, abordou a menopausa e o envelhecimento. “A menopausa não é só parar de menstruar, é o cérebro que passa a funcionar de outra forma”, afirmou a atriz, que com seu carisma conquistou o público logo no início. Sobre o assunto, afirma:
"Não me 'resta'. Ainda tem. Não é o resto de vida, é o complemento dessa vida"
A comediante enfatiza a importância de aproveitar a jornada, uma vez que "cada segundo da nossa existência é único e inédito". Ela também destacou o papel transformador do humor em sua trajetória, afirmando sua máxima frente às críticas: "Se eu tenho a sorte de estar viva, eu vou envelhecer".
Em uma das falas mais marcantes, ressaltou:
"A maturidade é uma aceitação, uma escolha, uma amizade com o tempo"
No final de sua palestra, Alexandra emocionou o público ao compartilhar o tocante relato sobre a adoção de sua filha, que ela carinhosamente descreveu como "a gravidez da alma", e expressou sua gratidão ao apoio de Andrea.
Ao iniciar a roda de conversa, concluiu com outra reflexão poderosa: "Uma das conquistas da minha maturidade é me permitir ser uma mulher emocionada."
Desafios da mulher madura
Andrea Salsa, com sua visão crítica e empática, falou entre outros temas, sobre um dos maiores dilemas enfrentados pelas mulheres maduras: a pressão estética.
"Essa questão da estética é o maior lugar de adoecimento. Somos os maiores algozes de nós mesmas"
Ela também abordou como a sociedade precisa rever os padrões de beleza impostos, dizendo: “A mulher de 60 anos está no auge! Da maturidade, do desejo."
Verônica Lopes trouxe à tona a questão do etarismo e os desafios enfrentados pelas mulheres maduras, especialmente no mercado de trabalho. Ela enfatizou a dificuldade de reintegração profissional para mulheres que atingem certa idade e a falta de políticas de acolhimento e valorização dessa faixa etária.
"A barreira inicial que encontramos é acreditar que podemos alcançar o que quisermos."
Sorteio e brinde exclusivo do Clube A Gazeta
Ao final da roda de conversa, o evento ganhou um clima ainda mais especial com a realização de um sorteio de brindes. O evento teve um significado especial para as assinantes do Clube A Gazeta, que tiveram acesso a assentos privilegiados e tiveram mimos exclusivos garantidos.
Uma das assinantes, Cristina Mota Damasceno, expressou sua gratidão pela realização do evento:
"A gente que é mulher sofre muito nesse período, e vim aqui prestigiar e buscar informações sobre o assunto. Agradeço a vocês do Clube, que fazem um trabalho de excelência".
Para as mulheres que participaram, este foi um momento de se conectar com suas próprias histórias, aprender com outras experiências e, principalmente, celebrar a maturidade como uma fase de grandes conquistas.