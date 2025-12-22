Clube A Gazeta
As melhores cores de esmalte para o Réveillon 2026

Descubra as últimas tendências do mundo dos esmaltes, relembre o significado de cada cor e veja quais as melhores opções para começar o ano de 2026 com pé direito

Vitória
Publicado em 22/12/2025 às 14h33
Veja opções de cores de esmalte para passar a virada com a unha bem estilosa. . Crédito: Canva
virada do ano é um momento de renovação e de traçar metas para o ciclo que se inicia. No Brasil, a tradição de usar cores específicas na escolha da vestimenta e nas unhas é uma forma divertida e simbólica de atrair as energias desejadas para o novo ano.

cor do esmalte, assim como a da roupa, carrega um significado e pode ser um poderoso reforço para manifestar paz, prosperidade, amor ou saúde.

Para te ajudar a fazer a escolha certa, preparamos um lista com as cores mais populares e o que cada uma delas promete para 2026.

Esmalte branco

É a cor mais tradicional e ideal para quem busca paz, pureza, harmonia e novos começos. Um esmalte branco cremoso ou off-white é a escolha perfeita para começar o ano com tranquilidade.

OPI Alpine Snow - Esmalte Cremoso

Impala Gel Plus 8ml Cremoso

Colorama Batida de Coco - Esmalte Cremoso

Risqué Paris - Esmalte Cremoso

Mavala Mini Colours Izmir - Esmalte Cremoso

Esmalte amarelo

Para quem quer um ano de abundância financeira, o amarelo (ou o dourado) são as cores certas, atraindo prosperidade, riqueza, dinheiro e otimismo. Existem muitas opções de amarelo, o vibrante, o dourado metálico ou com glitter para brilhar.

Colorama Universo Paralelo Amarelo Virtual - Esmalte Cremoso

Anita 1061 Joga Muito - Esmalte Cremoso

OPI Terribly Nice Five Golden Flings - Esmalte Metálico

Esmalte Dourado Abelha Rainha

ESM.BELTRAT DIAMANTE DOURADO GLITTER

Esmalte vermelho

Ideal para quem busca um ano de intensidade e de viver grandes amores, o vermelho simboliza paixão, força, energia e coragem. Escolha um vermelho vivo, cereja ou tons fechados.

Chilli Beans Para Te Vermelhor Metálico

Esmalte 60 Segundos Vermelho Café 7ml Viva Unhas ODORATA

Colorama Verniz & Cor Vermelho Ivete - Esmalte Cremoso

Ana Hickmann kit de Esmalte Cor Vermelho Amor + Base Seda

Mavala Mini Colours Roma - Esmalte Cremoso

Esmalte rosa

Focado em atrair um amor gentil e fortalecer os laços existentes, o rosa representa amor, afeto, romance e felicidade. Tons claros, pink ou pastel são ótimas sugestões.

Granado Pink Fortalecedor Rosa

Esmalte Em Gel Nude Rosê Rosa Cremoso ODORATA

Risqué Diamond Gel Hibisco Rosa - Esmalte Cremoso

Dailus Nude Cada um Tem O Seu! 08 Rosa Açaí - Esmalte Cremoso

Esmalte 60 Segundos Rosa Trancoso Cremoso ODORATA

Esmalte azul

Ótimo para quem deseja um ano mais calmo e equilibrado, o azul é a cor da tranquilidade, serenidade, saúde e estabilidade. Aposte em azul claro, azul-marinho ou tons metálicos.

HITS Coleção Diamante 5Free Lua Azul - Esmalte Glitter

Ana Hickmann Celebration Night Cheguei de Azul - Esmalte Cremoso

Esmalte Ana Hickmann Diamante Azul

Esmalte Em Gel Petúnia Azul Cremoso ODORATA

Mavala Mini Color São Paulo N238 - Esmalte Cremoso

Esmalte verde

A cor da natureza, ótima escolha para quem busca renovação e bem-estar, o verde simboliza esperança, saúde, equilíbrio e crescimento. Sugestões incluem verde-menta, verde-esmeralda ou verde-militar.

OPI Big Zodiac Energy Taurus-t Me - Esmalte Metálico

ESMALTE COLOUR MINT SOBERT - VERDE

OPI Things I've Seen Aber - Esmalte Cremoso

Dailus Lhamaste 1030 Só Vim Pela Comida - Esmalte Cremoso

OPI Infinite Shine Happily Evergreen After - Esmalte Cremoso

Esmalte prata

É a cor da tecnologia e da novidade, ideal para quem busca inovação, modernidade e sucesso. Um prata metálico, cromado ou com glitter fino é a escolha perfeita.

Esmalte Glitter Impala A Cor da Sua Moda Prata

Esmalte Em Gel Prosperidade Prata Cintilante ODORATA

Cuccio Brasil Colour 1270 Just a Prosecco - Esmalte Glitter

ESM.BELTRAT DIAMANTE PRATA GLITTER

Impala Viva Ame e Brilhe Brilhe Como Diamante - Esmalte Glitter

Esmalte laranja

Perfeito para quem quer um ano cheio de energia e novas ideias, o laranja atrai alegria, entusiasmo, criatividade e sucesso profissional. Escolha um laranja vibrante ou coral.

Esmalte em Gel - Nails 21 - Laranja Vibrante

Impala A Cor da Sua Moda Tá Escrito - Esmalte Cremoso

Esmalte Metálico Risqué ManiCores Credita no Brilho

Esmalte em Gel - Nails 21 - Laranja Eletrica

Esmalte Cremoso Beira Alta Laranja Tropical

E lembre-se, a cor do seu esmalte é o seu desejo manifestado. Escolha a cor que você mais se identifica e ressoa com seus objetivos para 2026 e entre no novo ano com as energias renovadas e as unhas impecáveis. O importante é celebrar e acreditar na força do seu desejo!

