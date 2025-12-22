As melhores cores de esmalte para o Réveillon 2026

A virada do ano é um momento de renovação e de traçar metas para o ciclo que se inicia. No Brasil, a tradição de usar cores específicas na escolha da vestimenta e nas unhas é uma forma divertida e simbólica de atrair as energias desejadas para o novo ano.
A cor do esmalte, assim como a da roupa, carrega um significado e pode ser um poderoso reforço para manifestar paz, prosperidade, amor ou saúde.
Para te ajudar a fazer a escolha certa, preparamos um lista com as cores mais populares e o que cada uma delas promete para 2026.
Esmalte branco
É a cor mais tradicional e ideal para quem busca paz, pureza, harmonia e novos começos. Um esmalte branco cremoso ou off-white é a escolha perfeita para começar o ano com tranquilidade.
Esmalte amarelo
Para quem quer um ano de abundância financeira, o amarelo (ou o dourado) são as cores certas, atraindo prosperidade, riqueza, dinheiro e otimismo. Existem muitas opções de amarelo, o vibrante, o dourado metálico ou com glitter para brilhar.
Esmalte vermelho
Ideal para quem busca um ano de intensidade e de viver grandes amores, o vermelho simboliza paixão, força, energia e coragem. Escolha um vermelho vivo, cereja ou tons fechados.
Esmalte rosa
Focado em atrair um amor gentil e fortalecer os laços existentes, o rosa representa amor, afeto, romance e felicidade. Tons claros, pink ou pastel são ótimas sugestões.
Esmalte azul
Ótimo para quem deseja um ano mais calmo e equilibrado, o azul é a cor da tranquilidade, serenidade, saúde e estabilidade. Aposte em azul claro, azul-marinho ou tons metálicos.
Esmalte verde
A cor da natureza, ótima escolha para quem busca renovação e bem-estar, o verde simboliza esperança, saúde, equilíbrio e crescimento. Sugestões incluem verde-menta, verde-esmeralda ou verde-militar.
Esmalte prata
É a cor da tecnologia e da novidade, ideal para quem busca inovação, modernidade e sucesso. Um prata metálico, cromado ou com glitter fino é a escolha perfeita.
Esmalte laranja
Perfeito para quem quer um ano cheio de energia e novas ideias, o laranja atrai alegria, entusiasmo, criatividade e sucesso profissional. Escolha um laranja vibrante ou coral.
E lembre-se, a cor do seu esmalte é o seu desejo manifestado. Escolha a cor que você mais se identifica e ressoa com seus objetivos para 2026 e entre no novo ano com as energias renovadas e as unhas impecáveis. O importante é celebrar e acreditar na força do seu desejo!
