Unhas para Ano Novo: aprenda a escolher a melhor cor para você

Você sabia que as cores influenciam muito no nosso dia a dia e na nossa vida? Se você está procurando ideias sobre como fazer as unhas para o ano novo, antes de escolher a cor, aprenda o que cada tom significa. Isso porque a cor de esmalte pode ser um diferencial na virada do ano.
Nessa mesma levada, também é possível pensar nas cores para o Réveillon de acordo com o seu Ano Pessoal e com os seus objetivos.
Além disso, você pode usar essa cor não apenas nas unhas no ano novo, mas também de janeiro a dezembro. Assim, você se beneficia da energia das cores por mais tempo.
Cores das unhas para Ano Novo: saiba a melhor para você
Unhas Vermelhas no Ano Novo
É a cor da paixão, dos sentimentos, da energia e do desejo.
Além disso, usar vermelho nas unhas para ano novo ajuda a estimular e trazer movimento para novos projetos e ideias que você pretende dar foco no próximo ano.
Aliás, combina com quem estará no Ano Pessoal 1.
Ano Novo com unhas laranja
É a cor da coragem e ousadia, portanto ajuda a buscar novos desafios. Se você anda precisando de uma forcinha extra para se envolver em algum projeto ou situação, abuse na cor do esmalte laranja.
Além disso, é uma ótima cor para quem vai estar no Ano Pessoal 1 ou 2.
Amarelo nas unhas na virada de ano
É a cor da inteligência e da criatividade. Além disso, também é ativadora e dinâmica, traz muitas ideias, e é bastante conhecida por simbolizar a prosperidade e o dinheiro. Que tal aproveitar a energia do amarelo para o seu esmalte nessa virada?
É uma ótima cor para quem estará no Ano Pessoal 3 e no Ano Pessoal 9.
Verde nas unhas para entrar o novo ano
Verde é a cor do equilíbrio, traz serenidade e tranquilidade.
Por isso, não importa se é um verde claro ou mais escuro, invista em esmaltes na cor verde.
E, além disso, quem estiver no Ano Pessoal 4 e no Ano Pessoal 9 também pode apostar nas unhas verdes.
Azul
Azul é a cor da paciência, harmonia e serenidade, além de tranquilizar o corpo e a mente. Dessa forma, ao usar o azul na virada do ano no esmalte pode te ajudar a entrar o ano de maneira zen, com calma e tranquilidade.
Assim, se você estiver no Ano Pessoal 5, aposte no azul-turquesa. E se estiver no Ano Pessoal 6, vá no tom mais escuro, no azul-índigo nas suas unhas no Ano Novo.
Violeta ou lilás
É a cor da espiritualidade e da transformação. Quem busca momentos voltados ao autoconhecimento, pode usar o esmalte nessa cor.
Aproveite a energia dessa cor se você estiver no Ano Pessoal 5 ou no Ano Pessoal 7.
Rosa
Trabalha afetividade, amor, harmonia e união, ajudando no equilíbrio dos relacionamentos pessoais. Essa cor deve ser usada principalmente por quem busca um relacionamento afetivo estável e duradouro.
Além disso, use as unhas rosa especialmente se você estiver no Ano Pessoal 6 ou 8.
Branco
Essa cor é sempre bem-vinda na virada do ano. O branco nas unhas remete paz e é tradição para muitas pessoas.
Você pode combinar o branco com algum brilho. O melhor é que essa cor vale para todas as pessoas e você pode usar ao longo de todo o ano.
Previsões para 2024
Prepare-se para o novo ano com os nossos guias completos de previsões para 2024:
Solange LimaTerapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online. [email protected]