A cultura jurídica brasileira só gera insegurança

A cultura jurídica brasileira, dada a influência portuguesa, é fortemente legalista, uma tradição positivista com amor à forma escrita e fé sobrenatural no Direito, visto como uma energia transcendental capaz de ditar e controlar o mundo, capaz de alterar até mesmo as leis da física.

O economista e ex-ministro do Planejamento Roberto Campos, numa crítica ácida e bem-humorada a essa triste realidade, sugere satiricamente uma lei que regule o mercado, com os seguintes artigos: “Art. 1º A lei da oferta é mantida. Art. 2º A lei da demanda é revogada. Art. 3º A escassez natural ou artificial de dinheiro ou qualquer outra mercadoria fica permanentemente proibida. Art. 4º O lucro justo deveria ser 10% ao ano, porque todos nós nascemos com dez dedos em nossas mãos”.

Segundo Caliman, no Brasil “até o passado é imprevisível”. Isso graças ao Direito. Cite-se como exemplo, quando Getúlio Vargas decidiu confiscar o espólio do falecido Paul de Leuze, proprietário de influente jornal e milionário, que tinha como único herdeiro seu sobrinho. Para tanto, o presidente promulgou uma lei com efeitos “ex tunc” (retroativos) retirando o direito à herança de qualquer sobrinho que a pleiteasse. Restou o confisco do espólio.

No mesmo tom, o professor Arion Romita, na área trabalhista, cético à imposição legal corporativista (de origem fascista), dizia que se uma legislação pudesse acabar com o desemprego então bastaria uma única lei com um único artigo, assim dizendo: “art. 1º Está extinto o desemprego”.

O sarcasmo da frase, por mais óbvio que seja, choca o senso comum e a ingenuidade universitária, afinal, constantemente colocamos nossas esperanças numa nova lei. A própria reforma trabalhista de 2017 ganhou simpatia popular quando vendeu a ideia de que geraria empregos. De mesmo modo, ainda há gente, muita gente, que defende a CLT como único meio possível de garantir dignidade ao trabalhador.