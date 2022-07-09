A avacalhação constitucional e o império da partidocracia

Ela representa nada menos do que a 119ª Emenda Constitucional à Constituição de 1988 , a 5ª. Emenda só neste ano. José Casado fez as contas. Neste ano, “a metamorfose constitucional está acontecendo em velocidade muito maior: agora as normas são modificadas a cada 60 dias, na média”. Para ele, significa que a Constituição passou a ser mutável, variável, conforme a conveniência política do governo, do Congresso e do Judiciário.

No caso da PEC Kamikaze, o senador Jose Serra (PSD-SP) diz que os limites foram ultrapassados : “A perda da credibilidade fiscal vai estimular inflação, juros mais elevados e reduzir os investimentos necessários para a geração de emprego e renda, que é a mais importante política de combate à pobreza de que dispomos”. Ele, como se sabe, foi o único que votou contra.

Casado alerta que constituições têm como objetivo dar estabilidade à vida em sociedade. Mas, para ele, “no Brasil, a banalidade constitucional está fomentando um ambiente de insegurança jurídica crescente, com instabilidade permanente”.

Luiz Carlos Azedo também registrou a avacalhação constitucional, caracterizando os fatos como retrocesso civilizatório. Azedo emoldura o problema com um discurso seminal de Winston Churchill, de 1938, no qual disse que a diferença entre Ocidente e Oriente estava baseada na opinião dos civis: “Significa que a violência, o governo de guerreiros e líderes despóticos, as situações de campo de concentração e guerra, de baderna e tirania, dão lugar a parlamentos, onde são criadas as leis, e as cortes de Justiça independente, onde essas leis são mantidas por longos períodos”.

Ele continua a citação de Churchill: "Isso é civilização – e em seu solo crescem continuamente a liberdade, o conforto e a cultura”(...). “Quando a civilização reina em um país, uma vida mais ampla e menos penosa é concedida às massas. As tradições do passado são valorizadas e a herança deixada a nós por homens sábios e valentes se torna um estado rico a ser desfrutado e usado por todos. O princípio central da civilização é a subordinação da classe dominante aos costumes do povo e à sua vontade, tal como expresso na Constituição (...)”.

Um retrato em preto e branco dos efeitos da banalidade constitucional e da PEC Kamikase para o Brasil – tanto no sentido do efeito bumerangue, já em 2023, na vida da população, quanto no sentido mais amplo do nosso processo (ou retrocesso) civilizatório. Uma tragédia anunciada.