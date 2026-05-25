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João Fonseca estreia com vitória em Roland Garros

Brasileirvo venceu francês Luka Pavlovic, que veio do qualifying

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 10:44

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

25 mai 2026 às 10:44
João Fonseca
Mateo Villalba/Getty Images
O brasileiro João Fonseca estreou, neste domingo (24) em Paris (França), no torneio de Roland Garros com uma vitória por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (6), 6/4 e 6/2, sobre o francês Luka Pavlovic, que veio do qualifying.
“É um prazer jogar pela segunda vez em Roland Garros como profissional. Agradeço a forma como a torcida me ajudou hoje. É incrível como, mesmo diante de um francês, tive muita torcida”, declarou o tenista carioca de 19 anos de idade.
O próximo desafio de João Fonseca, na segunda rodada do Grand Slam disputado no saibro, será diante do croata Dino Prizmic. A expectativa é de que a partida seja disputada na próxima quarta-feira (27).

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