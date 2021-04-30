Por que a CPI da Pandemia preocupa o governo federal?

Não é exagero dizer que o enfoque negacionista de Bolsonaro e sua equipe custa a vida de centenas de milhares de brasileiros Crédito: Amarildo

Ora bem, se o governo federal tem insistido na fajuta tese de que a culpa pela má condução da pandemia é exclusiva de governadores e prefeitos, por que os aliados de Bolsonaro temem tanto a investigação? Como diz a sabedoria popular: “quem não deve, não teme”.

O descontrole da pandemia de Covid-19 tem, sim, forte relação com a postura adotada pelo governo federal, já que seu mandatário e auxiliares diretos minimizaram, intencional e escancaradamente, a gravidade da situação. Assim, não é exagero dizer que o enfoque negacionista de Bolsonaro e sua equipe custa a vida de centenas de milhares de brasileiros. Apesar de o Brasil representar 2,7% da população mundial, responde, atualmente, por mais de 10% dos mortos na pandemia.

Enquanto insistia na prescrição de medicamentos ineficazes contra a Covid-19, o governo federal omitiu-se na aplicação de recursos fundamentais para assegurar medicamentos e insumos que são, de fato, imprescindíveis no trato da doença. Se não bastasse, não se pode olvidar a sequência de ataques orquestrados pelo governo central, utilizando-se da máquina pública para desqualificar o trabalho de pesquisadores e as ações de governantes locais. Sem esquecer dos ministros da Saúde que foram obrigados a deixar o cargo por não cederem à política negacionista preconizada por Bolsonaro.

A despeito de o Sistema Único de Saúde ter amplas condições de realizar campanhas de imunização em massa, salta aos olhos a demora no repasse dos imunizantes pelo Ministério da Saúde aos Estados. Isso se deve, sobremaneira, à falta de planejamento e de iniciativa do próprio ministério, que se comportou como um dos maiores inimigos da vacinação. O Ministério da Saúde, contrariando a ciência para agradar Bolsonaro, recusou mais de uma dezena de ofertas de vacinas feitas ao governo brasileiro. Ademais, é importante frisar os inúmeros obstáculos e tentativas de descrédito lançadas contra a vacina Coronavac.

A saúde é direito fundamental de intensa envergadura. Mesmo porque nada valeriam os demais direitos assegurados pelo ordenamento jurídico brasileiro se o cidadão não estiver em vida para usufruí-los. A vida dos brasileiros não pode ser banalizada em prol de mesquinharia política! É impossível aceitar com naturalidade que o Brasil já some praticamente 400 mil mortos e o governo federal continue fazendo deboches e achando que está tudo bem.