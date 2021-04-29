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Pandemia

Covid-19: Brasil registra 3.019 novas mortes em 24h e fica perto de 400 mil óbitos

Segundo a Fiocruz, a pandemia parece estar desacelerando um pouco neste momento, mas ainda continua em patamares críticos e com números elevados de mortes

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 21:13

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 abr 2021 às 21:13
coronavírus
O Brasil tem 398.343 mortos e 14.523.807 casos de Covid-19 Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik
O Brasil registrou 3.019 novas mortes pela Covid-19 nesta quarta-feira (28) A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, caiu pelo quarto dia seguido e ficou em 2.379, mas ainda em número bastante elevado.
O País também se aproximou da triste marca de 400 mil mortes por Covid-19 - deve alcançar nesta quinta-feira (29). Segundo a Fiocruz, a pandemia parece estar desacelerando um pouco neste momento, mas ainda continua em patamares críticos e com números elevados de mortes. Até por isso, os pesquisadores recomendam manter o distanciamento físico e social para que a doença não volte a ter um ritmo mais alto de transmissão.
Com transmissão descontrolada do vírus, o País viveu o colapso de várias redes hospitalares, com morte de pacientes na fila por leito e falta de remédios para intubação. Governadores e prefeitos recorreram a restrições ao comércio e até ao lockdown para frear o vírus, mas também muitos flexibilizaram as medidas. Já o presidente Jair Bolsonaro continua como forte crítico das medidas de isolamento social, recomendadas por especialistas, e afirma temer efeitos negativos na economia. E para completar o cenário, nesta semana foi instalada uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, para analisar os erros e omissões dos governantes na pandemia, incluindo o próprio presidente.

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Nesta quarta-feira, o número de novas infecções notificadas foi de 77.266. No total, o Brasil tem 398.343 mortos e 14.523.807 casos da doença, a segunda nação com mais registros de óbitos, atrás apenas dos Estados Unidos. Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, 13.091 714 pessoas estão recuperadas.
O Estado de São Paulo registrou nesta quarta-feira um número alto de mortes por coronavírus, totalizando 814. Outros sete Estados também superaram a barreira de 100 óbitos no dia: Minas Gerais (488), Rio de Janeiro (330), Paraná (210), Rio Grande do Sul (147), Pernambuco (106), Bahia (104) e Ceará (102).
O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.
Nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde informou que foram registrados 79.726 novos casos e mais 3.163 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas. No total, segundo a pasta, são 14.521.289 pessoas infectadas e 398.185 óbitos. Os números são diferentes do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.

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