AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • "Se CPI me convocar, vou discutir abertamente o que faço", diz Queiroga
Ministro da Saúde

"Se CPI me convocar, vou discutir abertamente o que faço", diz Queiroga

Segundo o ministro, a sua preocupação imediata é "com CTI" e deixando a CPI para o parlamento; Senado quer convocar pelo menos 24 atuais e ex-integrantes do governo

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 16:16

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 abr 2021 às 16:16
Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga
Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga Crédito: Fábio Rodrigues/Agência Brasil
Com a expectativa de ser ouvido na CPI da Covid no Senado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta quarta-feira (28), que, caso seja convocado, discutirá "abertamente" suas ações na pasta e prestará as informações demandadas pelos senadores.
"A minha preocupação imediata é com CTI. A CPI é atribuição do parlamento, se eles me convocarem eu vou lá e vou discutir abertamente o que eu tenho feito no Ministério da Saúde. Vocês todos estão vendo", disse o ministro em pronunciamento no Palácio do Planalto. Segundo ele, sua maior preocupação é com "CTI", em possível referência a sigla para Centro de Terapia Intensiva.
"Então, vamos contribuir com a sociedade brasileira, vamos prestar as informações que os senhores senadores desejarem e eu acredito que estamos todos juntos no objetivo do enfrentamento à pandemia", acrescentou.
Nesta manhã, Queiroga participou da reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19. Foi o terceiro encontro do grupo desde a sua criação, no fim de março. Pela segunda vez seguida, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), não participou do encontro.
No início de seu pronunciamento, Queiroga destacou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), não participaria da fala à imprensa porque ainda estava em agenda com o presidente Jair Bolsonaro. Na agenda oficial do chefe do Executivo, não consta, contudo, a previsão de reunião individual com Pacheco.
Em um revés para o governo, a CPI da Covid foi instalada nesta terça-feira com o senador Renan Calheiros (MDB-AL) indicado como relator. O parlamentar cogita ouvir o atual ministro da saúde, bem como os ex-ministros da pasta. A CPI deve votar seu plano de trabalho em reunião marcada para quinta-feira (29).

Veja Também

Bolsonaro diz que CPI da Covid é "Carnaval fora de época"

Senadores bolsonaristas recorrem ao STF para tirar Renan da CPI da Covid

Vacinas, 'covidário', fake news; entenda 23 acusações previstas pelo governo na CPI

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Ministério da Saúde Covid-19 Marcelo Queiroga CPI da Covid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia dos Pais: 8 livros para presentear o seu herói
Imagem de destaque
7 dicas para apresentar um filhote para um cachorro mais velho 
Idosa morre atropelada por moto em Castelo
Idosa de 75 anos morre após ser atropelada por ciclomotor em Castelo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados