"Se CPI me convocar, vou discutir abertamente o que faço", diz Queiroga

Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga Crédito: Fábio Rodrigues/Agência Brasil

"A minha preocupação imediata é com CTI. A CPI é atribuição do parlamento, se eles me convocarem eu vou lá e vou discutir abertamente o que eu tenho feito no Ministério da Saúde. Vocês todos estão vendo", disse o ministro em pronunciamento no Palácio do Planalto. Segundo ele, sua maior preocupação é com "CTI", em possível referência a sigla para Centro de Terapia Intensiva.

"Então, vamos contribuir com a sociedade brasileira, vamos prestar as informações que os senhores senadores desejarem e eu acredito que estamos todos juntos no objetivo do enfrentamento à pandemia", acrescentou.

Nesta manhã, Queiroga participou da reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19. Foi o terceiro encontro do grupo desde a sua criação, no fim de março. Pela segunda vez seguida, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), não participou do encontro.

No início de seu pronunciamento, Queiroga destacou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), não participaria da fala à imprensa porque ainda estava em agenda com o presidente Jair Bolsonaro. Na agenda oficial do chefe do Executivo, não consta, contudo, a previsão de reunião individual com Pacheco.