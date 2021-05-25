Sou isento do IR, mas tenho vários empréstimos. Preciso declarar?

Somente ter dívidas não obriga o contribuinte a declarar o IR. Segundo a Receita Federal quem fez um empréstimo ou financiamento em 2020 deve declarar caso já se encaixe nos quesitos de obrigatoriedade de renda e o valor do empréstimo seja superior a R$ 5 mil.

"Em 2019 tomei alguns empréstimos e os lancei no IR em 2020. Neste ano, minha renda está abaixo do valor que é obrigado a enviar a declaração, mas preciso prestar contas devido aos empréstimos que não foram quitados ainda?"

Só por ter empréstimos você não está obrigado a declarar o IR este ano. Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual (DAA) a pessoa física residente no Brasil que recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos), ou que tenha recebido rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). A obrigatoriedade também se aplica para as pessoas que têm a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).