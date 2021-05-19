O que é considerado verba trabalhista tributável na declaração do IR?

Ação trabalhista na declaração do Imposto de Renda 2021 Crédito: Ricardo Medeiros

Marcos Lemos Castilho tem uma dúvida muito frequente entre os contribuintes. Ele quer saber o que é considerado verba trabalhista tributável na declaração, após receber uma ação trabalhista. O leitor de A Gazeta Marcos Lemos Castilho tem uma dúvida muito frequente entre os contribuintes. Ele quer saber o que é considerado verba trabalhista tributável na declaração, após receber uma ação trabalhista.

Os conselheiros Walterleno Noronha e Roberto Schulze, do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), responderam ao leitor.

Marcos Lemos Castilho pergunta: "Dúvida: O quê é considerado verba trabalhista tributável numa ação trabalhista?”

Walterleno Noronha responde: Nas execuções trabalhistas, é preciso diferenciar as verbas deferidas em sentenças, bem como as que posteriormente foram deferidas através de recursos por eles interpostos, entre as tributáveis e as isentas. Quanto às verbas tributáveis, destacamos as gratificações, os adicionais de insalubridade e periculosidade, horas extras, premiações, comissões, férias, utilidades salariais, salário-base, entre outros, com respaldo no artigo 36, do Decreto nº 9.580/2018. Existem verbas que não são passíveis de tributação, tais como: transporte, alimentação, uniformes, equipamentos de proteção individual, diárias, aviso-prévio indenizado, depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), salário-família, seguro desemprego, ajuda de custo, diferenças de complementação, de aposentadoria, entre outros.