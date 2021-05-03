Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leitor pergunta

Em 2020 tive um IR menor que R$ 10. Devo descontar esse valor em 2021?

Quando o saldo do imposto a pagar é igual ou inferior a R$ 10, o valor não precisa ser pago. Walterleno Noronha, do CRC-ES, explica o que pode ser feito em casos assim

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 15:14

Públicado em 

03 mai 2021 às 15:14
Blog do IR

Colunista

Blog do IR

Os contribuintes que tiverem um Imposto de Renda a pagar de valor igual ou inferior a R$ 10, ficam dispensados de acertar as contas com a Receita Federal.
Os contribuintes que tiverem um Imposto de Renda a pagar de valor igual ou inferior a R$ 10 ficam dispensados de acertar as contas com a Receita Federal Crédito: IStock
O leitor de A Gazeta Michael (sobrenome não informado) teve em 2020 um saldo menor que R$ 10 para pagar de Imposto de Renda. Já este ano ele vai receber a restituição do IR e está na dúvida se pode descontar o valor que ficou pendente na restituição calculada pelo Leão.
Isso acontece porque os contribuintes que tiverem o Imposto de Renda a pagar apurado em valor igual ou inferior a R$ 10 ficam dispensados de acertar as contas com a Receita Federal. O sistema irá reter este valor e o somará aos impostos dos próximos anos.
É o que explica Walterleno Noronha, do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES). O conselheiro orienta o que pode ser feito nos casos de quem tem restituição a receber. Veja a resposta:
“Tenho a seguinte situação: imposto a pagar menor que R$ 10 em 2020, e em 2021 a receber. É possível compensar o imposto a restituir? Caso afirmativo, onde será realizado o lançamento?”
O saldo do imposto a pagar que resultar inferior a R$ 10 não deve ser pago, devendo ser adicionado ao imposto correspondente aos exercícios subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10, quando, então, deve ser pago no prazo estabelecido na legislação para este último exercício. Como na Declaração não há campo para realizar a compensação com o saldo do imposto a restituir, a Receita Federal poderá realizar uma Notificação de Compensação de Ofício, caso seja constatada a existência de débito.
Verão

LEÃO RESPONDE

Esclareça as dúvidas mais comuns sobre a declaração do IR 2021

O que fazer se não recebi o informe de rendimentos do IR do meu salário?

Preciso declarar saldo das contas digitais no Imposto de Renda?

Recebi o FGTS em 2020, mas só saquei em 2021. Devo declarar no IR deste ano?

Desconto para aposentados no IR vale para titular e dependentes?

Blog do IR

O Leao do IR decidiu responder todas as suas duvidas sobre a declaracao do Imposto de Renda 2021. Envie suas perguntas para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp 27 3321-8699

Tópicos Relacionados

Imposto de Renda Receita Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"
Imagem de destaque
Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)
Real Noroeste x Tombense, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste empata com Tombense e segue na lanterna do Grupo 12, da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados