Em 2020 tive um IR menor que R$ 10. Devo descontar esse valor em 2021?

Os contribuintes que tiverem um Imposto de Renda a pagar de valor igual ou inferior a R$ 10 ficam dispensados de acertar as contas com a Receita Federal

É o que explica Walterleno Noronha, do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES). O conselheiro orienta o que pode ser feito nos casos de quem tem restituição a receber. Veja a resposta:

“Tenho a seguinte situação: imposto a pagar menor que R$ 10 em 2020, e em 2021 a receber. É possível compensar o imposto a restituir? Caso afirmativo, onde será realizado o lançamento?”

O saldo do imposto a pagar que resultar inferior a R$ 10 não deve ser pago, devendo ser adicionado ao imposto correspondente aos exercícios subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10, quando, então, deve ser pago no prazo estabelecido na legislação para este último exercício. Como na Declaração não há campo para realizar a compensação com o saldo do imposto a restituir, a Receita Federal poderá realizar uma Notificação de Compensação de Ofício, caso seja constatada a existência de débito.