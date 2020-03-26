Tome Nota: De queda na venda de mamão a estresse nas lotéricas

Produção de mamão no Espírito Santo Crédito: Fábio Vicentini

Maior exportador de mamão do Brasil, o Espírito Santo já começa a sentir os efeitos do coronavírus sobre esse setor. Produtores afirmam que a demanda reduziu, em alguns casos até pela metade. O impacto de certa forma era esperado já que o Espírito Santo tem a União Europeia e os Estados Unidos entre seus principais clientes, locais que estão enfrentando uma forte crise da pandemia da Covid-19.

Com diversas fronteiras fechadas e a redução do número de voos, o escoamento da fruta está prejudicado. Uma pena, já que com o dólar na casa dos R$ 5 seria um bom momento para o setor lucrar.

“Como exportar se não tem avião? O problema é que quando o mamão ficar maduro ou ele vai para a prateleira ou para o lixo. Os produtores estão vivendo esse dilema”, ponderou o diretor da Hydra Irrigações, Elídio Gama Torezani.

O ESTRESSE QUE TOMOU CONTA DE LOTÉRICAS

recomendação de fechamento do comércio no Estado nesta semana causou uma confusão em relação ao funcionamento de casas lotéricas. Embora, elas não fossem obrigadas a fechar as portas, isso não ficou claro para algumas autoridades. Resultado: em determinados locais, policiais obrigaram as loterias a encerrar as atividades, o que causou grande estresse em quem gere o negócio e também entre quem recebe benefícios, como o Bolsa Família, o seguro-desemprego ou a aposentadoria, por esse canal.

A dona de uma lotérica na Serra comentou com a coluna que durante toda a segunda-feira (23) e na terça-feira (24) até metade do dia foi uma indefinição sobre qual ordem deveria seguir. “A Caixa Econômica nos manda ficar abertos, já a polícia queria que fechássemos. Ficamos numa situação delicada. Ou desacatava a ordem da polícia ou então a da Caixa. Mas é preciso entender que somos serviço essencial e muitas pessoas de mais baixa renda dependem do nosso funcionamento. Nesta quarta, a situação já se normalizou, mas espero que não tenhamos que passar novamente por esse estresse todo”, desabafou.

EMENDA PARA LIMITAR TEMPO DE ALÍQUOTA REDUZIDA

O parlamentar sugere a alteração do artigo 2º do projeto de lei complementar nº 16/202. Para Pazolini, é preciso colocar uma limitação temporal na aplicação da alíquota reduzida. A emenda propõe que a alíquota valha por até 90 dias depois que a situação de excepcionalidade da pandemia do coronavírus for superada.

A proposta do Executivo, segundo o próprio governo do Estado , tem o objetivo de economizar recursos para que o governo possa enfrentar a crise do coronavírus

Luiz Fernando Figueiredo é CEO da Mauá Capital e ex-diretor do Banco Central Crédito: Reprodução YouTube

EX-DIRETOR DO BC DIZ QUE É PRECISO PRESERVAR TUDO PARA QUANDO NORMALIDADE VOLTAR

“Os mercados não acalmam por que ninguém sabe quanto tempo vai durar essa pandemia, mas a volatilidade está caindo. O Fed (o banco central dos EUA) continua tomando atitudes para estabilizar a situação. Não tem a menor cara que essa guerra vai ser perdida. Por mais que a gente sofra, tudo passa”. A afirmação é de Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central e atual CEO da Mauá Capital, durante uma live com Paulo Henrique Correa, economista e fundador da Valor Investimentos.