Secretário da Fazenda do ES, Rogelio Pegoretti, testa positivo para coronavírus

O secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, foi diagnosticado com o novo coronavírus. À coluna, ele contou que realizou o teste no dia 16 de setembro, quarta-feira da semana passada, após apresentar alguns sintomas da doença, como febre e dor no corpo.
As reações da Covid-19 começaram a aparecer no domingo (13) e, desde então, Pegoretti está cumprindo a quarentena em casa. Mesmo com alguns sintomas, ele diz que passa bem e não apresentou nenhum quadro mais grave. A previsão é que o secretário mantenha o isolamento até o próximo domingo (27).
"Estou bem agora e trabalhando de casa, seguindo todos os protocolos e orientações das autoridades sanitárias. Fiz o acompanhamento médico virtualmente e pelo SUS, e fui muito bem atendido"
No governo, quem também foi contaminado pela Covid-19 foi o governador Renato Casagrande, que testou positivo para a doença em maio. No meio político, deputados como Erick Musso, Lorenzo Pazolini, Janete de Sá, Renzo Vasconcelos e Raquel Lessa também chegaram a contrair o novo coronavírus.