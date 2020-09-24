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Covid-19

Secretário da Fazenda do ES, Rogelio Pegoretti, testa positivo para coronavírus

Pegoretti realizou o teste após ter sintomas como febre e dor no corpo

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 19:11

Públicado em 

24 set 2020 às 19:11
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Rogelio Pegoretti é secretário de Estado da Fazenda
Rogelio Pegoretti é secretário de Estado da Fazenda Crédito: Ademir Ribeiro/Secom
O secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, foi diagnosticado com o novo coronavírus. À coluna, ele contou que realizou o teste no dia 16 de setembro, quarta-feira da semana passada, após apresentar alguns sintomas da doença, como febre e dor no corpo.
As reações da Covid-19 começaram a aparecer no domingo (13) e, desde então, Pegoretti está cumprindo a quarentena em casa. Mesmo com alguns sintomas, ele diz que passa bem e não apresentou nenhum quadro mais grave. A previsão é que o secretário mantenha o isolamento até o próximo domingo (27).
"Estou bem agora e trabalhando de casa, seguindo todos os protocolos e orientações das autoridades sanitárias. Fiz o acompanhamento médico virtualmente e pelo SUS, e fui muito bem atendido"
Rogelio Pegoretti - Secretário de Estado da Fazenda
No governo, quem também foi contaminado pela Covid-19 foi o governador Renato Casagrande, que testou positivo para a doença em maio. No meio político, deputados como Erick Musso, Lorenzo Pazolini, Janete de SáRenzo Vasconcelos e Raquel Lessa também chegaram a contrair o novo coronavírus. 

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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