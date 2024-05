Ver uma enchente é muito diferente de viver uma enchente

Era menina quando o Rio Doce subiu e não trouxe o mesmo aguaceiro que de tempos em tempos acometia as cidades do vale. A água chegou sem aviso, em poucas horas estávamos todos no meio dela. Lembro do instante em que meu coração partiu do meu peito e foi morar na boca. Em uma catástrofe, transbordam lágrimas, palavras quase não saem, pouco se ouve além das batidas descompassadas na garganta, e tudo o que se vê está embaçado. A visão turva talvez seja uma providência divina para filtrar as imagens duras demais para olhos infantis.

Sem convite, sem aviso, como convém àqueles que furtam, a água levou embora todas as minhas preciosidades: a saia plissada do uniforme de escola, o vestido de festa, as bonecas, as pulseirinhas com o nome gravado, os livros e cadernos com letras desenhadas na capa e nomes feitos na rotuladora e, finalmente, as minhas fotos, todas elas. Nunca mais os registros de infância. Nunca mais.