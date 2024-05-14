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BBC Brasil

As fotos de animais impactados pelas inundações no Rio Grande do Sul

Mais de 10 mil animais foram resgatados das inundações no Rio Grande do Sul.

Publicado em 14 de Maio de 2024 às 14:16

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

14 mai 2024 às 14:16
Imagem BBC Brasil
As fotos de animais impactados pelas inundações no Rio Grande do Sul Crédito: Mateus Bonomi/Anadolu via Getty Images
Mais de 10 mil animais foram resgatados das enchentes no Rio Grande do Sul, segundo a Defesa Civil.
Muitos, no entanto, não sobreviveram às inundações — e a contagem dos corpos ainda não pode ser feita porque em vários locais a água ainda não baixou.
Centenas de veterinários voluntários têm atendido, em abrigos, os animais que são resgatados com vida. Muitos chegam com lacerações, hipotermia, glicemia baixa por falta de comida e doenças.
A seguir, confira 20 fotos de animais impactados pela maior enchente da história do Rio Grande do Sul.
Imagem BBC Brasil
Este cachorro enfrentou as águas da enchente na Ilha Grande dos Marinheiros, no Delta do Jacuí Crédito: REUTERS/Diego Vara
Imagem BBC Brasil
Outros animais, como este gato em Porto Alegre, buscaram abrigo em cima do telhado das casas alagadas Crédito: Mateus Bonomi/Anadolu via Getty Images
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Milhares de voluntários ajudaram no resgate de animais Crédito: Jefferson Bernardes/Getty Images
Imagem BBC Brasil
Socorristas não pouparam esforços para salvar animais em áreas alagadas Crédito: RENAN MATTOS/EPA-EFE/REX/Shutterstock
Imagem BBC Brasil
E muitos foram resgatados com vida Crédito: Jefferson Bernardes/Getty Images
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Estes cavalos foram flagrados em meio à enchente na Praia do Paquetá, na região metropolitana de Porto Alegre Crédito: ISAAC FONTANA/EPA-EFE/REX/Shutterstock
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Muitos moradores improvisaram para salvar seus animais de estimação — como mostra este registro na cidade de Canoas Crédito: NELSON ALMEIDA/AFP via Getty Images
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Em muitos casos, a solução foi carregar no colo Crédito: Carlos Macedo/Bloomberg via Getty Images
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Wagner Souza, que morava no bairro Humaitá, também na capital gaúcha, só levou consigo o gato Lilico Crédito: SEBASTIÃO MOREIRA/EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK
Imagem BBC Brasil
Nesta cena, animais são transportados junto a pessoas resgatadas no bairro de Humaitá, na capital gaúcha Crédito: NELSON ALMEIDA/AFP via Getty Images
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Centenas de veterinários voluntários têm atendido os animais que são resgatados com vida em pontos de acolhimento Crédito: NELSON ALMEIDA/AFP via Getty Images
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Este abrigo de animais, por exemplo, funciona no estacionamento de um shopping em Porto Alegre Crédito: NELSON ALMEIDA/AFP via Getty Images
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Muitos animais chegam com lacerações, hipotermia e glicemia baixa por falta de comida Crédito: NELSON ALMEIDA/AFP via Getty Images
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Estes gansos foram avistados em Eldorado do Sul — 98% da cidade foi inundada pelas águas que vieram do Rio Jacuí e desceram para o Lago Guaíba Crédito: ANSELMO CUNHA/AFP via Getty Images
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Estes cães buscaram refúgio sobre escombros e detritos Crédito: NELSON ALMEIDA/AFP via Getty Images
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Porcos foram flagrados em uma rua alagada em Porto Alegre Crédito: Mateus Bonomi/Anadolu via Getty Image
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Um porco morto apareceu em cima de uma árvore em Roca Sales após a enchente Crédito: REUTERS/Adriano Machado
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Restos mortais de animais podem se tornar foco de disseminação de inúmeras doenças infecciosas, se não tiverem um tratamento adequado Crédito: Isaac Fontana/EPA-EFE/REX/Shutterstock

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