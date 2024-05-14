As fotos de animais impactados pelas inundações no Rio Grande do Sul

Mais de 10 mil animais foram resgatados das enchentes no Rio Grande do Sul, segundo a Defesa Civil.
Muitos, no entanto, não sobreviveram às inundações — e a contagem dos corpos ainda não pode ser feita porque em vários locais a água ainda não baixou.
Centenas de veterinários voluntários têm atendido, em abrigos, os animais que são resgatados com vida. Muitos chegam com lacerações, hipotermia, glicemia baixa por falta de comida e doenças.
A seguir, confira 20 fotos de animais impactados pela maior enchente da história do Rio Grande do Sul.