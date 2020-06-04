A pandemia que desnuda crises antigas

Pandemia de coronavírus: saúde e economia de mãos dadas Crédito: Divulgação

Em junho de 2020, estamos diante de crise de saúde pública, econômica, social e política ampliada e aprofundada pela pandemia da Covid-19 . Essas e outras dimensões da crise com a qual estamos convivendo já estavam aí antes do coronavírus ser objeto de noticiário pela grande mídia no mundo inteiro.

O sistema de saúde pública já demonstrava esgotamento mundo afora em razão do descaso para com o sofrimento humano. Fosse em países mais pobres com baixa cobertura jornalística em um mundo ainda euro-centrado, ou em países ricos e intermediários.

Nos Estados Unidos, maior potência militar e econômica do Ocidente, o apego ao individualismo exacerbado fez com que, antes da Covid-19, 44 milhões de pessoas estivessem fora do sistema de seguro saúde e para outras 38 milhões a cobertura que tinham fosse inadequada. O sistema de saúde britânico montado de forma exemplar no pós-Segunda Guerra vem sofrendo desde os tempos de Tatcher, tudo em nome dos pressupostos neoliberais que endeusam o mercado.

No Brasil, o bem engendrado sistema único de saúde que resultou do reconhecimento constitucional que saúde é uma direito individual e uma obrigação do Estado, há muito é objeto de deliberada deslegitimação por notícias enviesadas veiculadas na grande mídia brasileira. Deslegitimação deliberada que facilitou politicamente o congelamento de gastos em saúde, dentre outros, promovido logo após o golpe de 2016.

Por caminhos diversos, o que já acontecia com a saúde pública nos EUA, na Grã-Bretanha e no Brasil foi ampliado e aprofundado com a pandemia da Covid-19. Desnudaram-se mazelas sociais que repercutem na forma como pessoas, dependendo de sua cor e classe econômica, são mais afetadas pelas consequências nefastas do vírus. Lá e aqui morrem mais negros, latinos, migrantes e moradores de bairros mais pobres, de favelas e ruas.

O sistema econômico exageradamente centrado na apropriação de riquezas socialmente geradas por poucos que controlam a financeirização mundializada, há algum tempo dá sinais de esgotamento. Sua sobrevivência é resultado da complacência e defesa veemente por parte de governantes como Trump, Boris Johnson e, no Brasil, pela equipe comandada por Guedes.

A opção preferencial desses e outros governos pelo capital improdutivo há muito estrangula quem produz bens, serviços e conhecimento e mais gera empregos – as micro, pequenas e medias empresas (MPMEs) no campo e na cidade. Opção e estrangulamento que já vinham sendo denunciados até mesmo por analistas conservadores como ampliadores dos riscos de colapso econômico, social e ambiental.

No Brasil, as evidências do esgarçamento econômico, social e ambiental se aceleraram desde 2016. Na economia, MPMEs fechadas; precarização no mundo do trabalho com crescente uberização e desemprego. Socialmente, bairros pobres, favelas e ruas abrigando cada vez mais gente pela falta de políticas públicas voltadas para excluídos pela economia e por estruturas historicamente construídas – inclusive nativos e quilombolas. Tudo agravado pelo ataque deliberado de grupos reacionários, sob a proteção de governantes, a riquezas naturais do país, onde a Amazônia lamentavelmente há muito deixou de ser exceção.

A pandemia contribuiu para que essas e outras mazelas sejam desnudadas por parte considerável da mídia e das redes sociais. O ver fica a cada dia mais acessível a quem quiser enxergar. O noticiário a todo momento; os compartilhamentos nas redes sociais; o observar de ruas, bairros podem servir como fontes de indignação crescente a cada momento.