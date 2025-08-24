Pequena crônica sobre o profundo da pele

Às vezes vejo marcas de tristeza em olhos fundos e sem brilho. Encontro finais infelizes em rugas insistentes e marcas de expressão. Desconfio de tropeços e corações partidos nos pés de galinha que cobrem rostos ligeiramente conhecidos.



Suspeito quando enchem os vincos com pó compacto e filtro solar fator de proteção 50, como se pó e filtro fosco fossem o bastante para eliminar incômodos e dúvidas.



Avalio aborrecimentos, pequenas alegrias da vida adulta e conquistas pelas minhas próprias reações. Estranho quando o tom de voz e a falta de brilho na boca desmentem as palavras de uma casca que responde sim à pergunta “tá-tudo-bem?” mesmo que não esteja.

Olhar alguém com atenção diz mais do que muita frase. O silêncio fala mais do que a gente gostaria de ouvir.

Em tempos como os nossos, assistir aos discursos vendidos pela rede social em busca de informações que o texto não dá é de uma riqueza sem fim.

Dá pra notar a diferença da postura acuada à grandeza, em cenários mais e menos desconfortáveis. O jeito arredio vira sorriso largo, o que era opaco se acende. Até o movimento muda de lado. Os nãos ditos são enormes.

O contrário também vale. A firmeza que uma mulher livre de amarras exala, a força da voz de quem confia no processo e em si mesmo, a luz muito particular de quem não sente dor são recados do que vai dentro.

A linguagem do corpo então nem se fala: espinha ereta indica mente quieta e coração tranquilo como na canção; ombros retraídos e movimento descoordenado no geral refletem desânimos variados.

Será que é por isso que dizem que o mais profundo é a pele?

Gosto de pensar na frase daquele poeta, na contradição entre a superfície do maior órgão do corpo e a profundidade da vida. O olhar, a expressão, a timidez, o arrepio, a lágrima podem ser profundamente reveladores, um ponto de encontro entre o dentro e o fora. Uma inversão completa dos valores. Parece superficial, significa muito.

Talvez os afetos sejam mesmo o avesso da pele. Talvez seja de fato ali que o mundo interior se manifesta, no escancaro da superfície.

