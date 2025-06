Carta aberta às mulheres livres [em memória de Juliana Marins]

Escrevo hoje para as que ousam ser o que são. Para as que escalam montanhas, mas também para as que preferem a calma de casa. Para as que sonham grande e as que têm vontades modestas. Para as que se movimentam do modo como lhes apetece, apesar do medo, dos perigos e dos julgamentos que virão. Para as que respeitam e celebram outras mulheres, a despeito da disputa que aprendemos a alimentar.



Escrevo em memória da moça que caiu no precipício enquanto fazia trilha na Indonésia.