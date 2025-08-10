Ana Laura Nahas
Ana Laura Nahas
É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

Uma Odete Roitman às avessas: pode tudo, mas nem tudo lhe convém

Ser malvado significa colocar interesses e desejos individuais acima da moral universal. Um modo de operar que pode vir da vaidade, da sede de poder, da ditadura do umbigo, da ausência de reflexão, do exagero das paixões, de uma visão torta sobre o mundo e sobre si mesmo

Publicado em 10/08/2025 às 05h15


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.

A Gazeta deseja enviar alertas sobre as principais notícias do Espirito Santo.