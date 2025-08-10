É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura
Uma Odete Roitman às avessas: pode tudo, mas nem tudo lhe convém
Ser malvado significa colocar interesses e desejos individuais acima da moral universal. Um modo de operar que pode vir da vaidade, da sede de poder, da ditadura do umbigo, da ausência de reflexão, do exagero das paixões, de uma visão torta sobre o mundo e sobre si mesmo
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00
A Gazeta deseja enviar alertas sobre as principais notícias do Espirito Santo.