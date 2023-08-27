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Crônica

Marzia Figueira e um jeito suave de ver a vida pela janela

Marzia Figueira foi uma das primeiras escritoras que conheci em carne e osso, anos antes de eu mesma trilhar o caminho da crônica. Aprendi com ela um pouco do malabarismo de escrever leve apesar da pressão do prazo

Públicado em 

27 ago 2023 às 00:30
Ana Laura Nahas

Colunista

Ana Laura Nahas

Autora
Capa de livro de Marzia Figueira Crédito: Reprodução/Facebook
Outro dia, durante a reorganização de uma estante no trabalho, me deparei com um livro que não via há alguns anos. Na capa branca, as marcas do tempo e a sombra da saudosa autora, do modo elegante como eu lembrava que ela era, com seus traços finos, figurino clássico, olhar delicado e curioso.
Marzia Figueira foi uma das primeiras escritoras que conheci em carne e osso, anos antes de eu mesma trilhar o caminho da crônica. Aprendi com ela um pouco do malabarismo de escrever leve apesar da pressão do prazo e também a tática da avó esperta que levava meias ao cinema para o caso de sentir frio durante o filme.
Naquele momento, éramos provavelmente mais concentrados e menos afoitos, mais compasso e menos pressa, mais volume e menos peso. Havia menos informação disponível, mas também mais tempo e temperança no jeito de tratar as coisas. Problema também havia, mas, graças ao filtro falho da memória, hoje eles parecem ligeiramente menores.

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Na redação do jornal, como lá fora, corríamos muito, mas a velocidade e a multifuncionalidade que o mundo exige de nós atualmente consegue superar até mesmo o ritmo acelerado que a temida hora do fechamento nos impunha.
Não é que tenhamos nos tornado menos eficientes, menos hábeis, escreve um terceiro cronista. Em tudo o que nos exige comunicação e agilidade, ele diz, talvez nunca tenhamos sido tão funcionais. Mas e quando a virtude que buscamos vai no caminho oposto? O que fazer com a agenda abarrotada de deveres quando o que se quer passa pela contemplação, pela serenidade, pela profundidade, pela pausa?
Marzia, possivelmente, saberia desacelerar quando fosse preciso ou então apontar um caminho para nós, que aprendíamos com ela. O livro que reencontrei durante a reorganização de uma estante no trabalho, num dia de preocupações e cansaço acumulado, estava ali para lembrar que sim, ela saberia, possivelmente - era ”Os Inocentes”, que Marzia lançou antes de partir de forma precoce.
As crônicas reunidas naquele volume são Marzia em estado puro: um jeito suave de ver a vida pela janela e traduzir o que via, firme, romântica e generosa; um olho no passado e outro no futuro, como quem sabe que o filósofo tem razão quando diz que, quando alguém inventa o navio, também inventa o naufrágio.

Ana Laura Nahas

É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

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