Guimarães Rosa sabia das coisas: o que a vida quer da gente é coragem

O escritor Guimarães Rosa, autor de "Grande Sertões: Veredas" Crédito: Arquivo

Comprei uma placa daquelas decorativas, feita de acrílico, letras brancas em alto relevo e, sobre um fundo vermelho vivíssimo, um pedacinho do verso famoso:

- O que a vida quer da gente é coragem.

É um clichê, eu sei. Mas mal não há de fazer. Seu cantinho vai ser entre os livros, eles que também impulsionam os dias em que a firmeza engasga, a determinação desaparece, o chão parece fora do lugar.

Às vezes a ausência está em pequenas coisas, na força para levantar cedo e cuidar dos músculos, ossos e articulações; no corpo que demora a obedecer quando o despertador toca; na disposição de olhar primeiro para si, depois para o restante.

Às vezes o buraco é mais embaixo, e a gente não sabe se toma a decisão que deve, apesar das consequências, ou se espera, até que a bravura baste.

Tem dias em que a coragem falta em pitadas: experimentar um ingrediente fora da receita, combinar estampas descombinadas, deixar o carro em casa e pedalar por ruas cheias de imprudência.

Tem dias que são justo o oposto, e ela desaparece diante de feitos que entregariam tudo não fosse a vitória do medo.

Nos dias em que falta coragem, a gente não sabe se pede trégua aos autoritários, sossego aos inconvenientes, afeto aos amargos, paz aos incendiários ou se enfrenta, um por um, o autoritarismo, a inconveniência, a amargura, os incêndios.

Vai ver o que falta é tomar o impulso dos passos iniciais, querer de fato, saber das metas, analisar os objetivos, pensar nos propósitos, avaliar as possibilidades e começar, como se qualquer dia fosse um auspicioso primeiro de janeiro.

Vai ver o que falta é lembrar que Guimarães Rosa sabia mesmo das coisas: