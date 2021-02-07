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Carnaval e muito mais

Fevereiro nos lembra o quanto devemos ser modernistas

Ser modernista é sair da bolha, celebrar a diversidade, abrir espaço para assimetrias, combinar discordâncias, incluir opostos

Públicado em 

07 fev 2021 às 02:00
Ana Laura Nahas

Colunista

Ana Laura Nahas

Cenas da folia de carnaval: tempo de refrescar a cabeça diante dos problemas da vida
Ser modernista é recriar, renovar, revigorar a cultura Crédito: Divulgação
Gosto de fevereiro por muitos motivos: aniversário, o espírito livre de Aquário, as chegadas que ele geralmente promove, o samba que quase sempre se ouve, uma história de carnaval em especial. Gosto em particular da memória do modernismo impregnada nos 28 dias do segundo mês do ano - às vezes 29. Gosto do fato de que fevereiro nos lembra o quanto devemos ser modernistas, sempre que possível.
Ser modernista significa ter raízes, mas não âncoras. Significa derrubar muros e construir pontes, apesar de todo o clichê. Ser modernista é sair da bolha, celebrar a diversidade, abrir espaço para assimetrias, combinar discordâncias, incluir opostos.
Ser modernista é recriar, renovar, revigorar a cultura, da periferia para o centro, das partes para o todo, das diferenças para o diálogo.
Quase um século depois da Semana de Arte Moderna de Tarsila, Mário de Andrade, Guilherme de Almeida, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, ser modernista é exaltar a liberdade de expressão, superar o conservadorismo, deixar para trás padrões de pensamento que não cabem mais, manter os costumes em constante movimento.

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Como Portinari, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Villa-Lobos e tantos outros nos mostraram em fevereiro de 1922 e desde então, ser modernista é combinar arte com realidade, política com poesia, espírito fresco com a dureza da vida.
Ser modernista é colocar leveza na missão de transformar este país abençoado por Deus e bonito por natureza, mas extremamente desigual.
Ser modernista talvez seja quebrar pedras como quebrou o padre Júlio Lancelotti, a marretadas, do alto de seus 72 anos, em defesa dos moradores de rua que se multiplicam na pandemia. Ser modernista talvez seja resistir à falta de sensibilidade que nos anestesia, à política que estimula o extermínio, ao descaso no lugar do cuidado.
Ser modernista em 2021, como foram Tarsila, Bandeira, Portinari, Anita, Di Cavalcanti, Villa-Lobos, Guilherme de Almeida e tantos outros em fevereiro de 1922, certamente faria bem ao Brasil.

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Ana Laura Nahas

É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

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