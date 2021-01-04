Você sabe a diferença entre remédio e medicamento?

Existe uma busca importante pelo uso de remédios que não são medicamentos e é sempre importante lembrar, por exemplo, que uma boa noite de sono é remédio Crédito: Freepik

Drogas são aquelas substâncias capazes de alterar funções no nosso organismo e podem gerar benefícios ou malefícios. Existem drogas lícitas e ilícitas, uma planta seca com propriedades curativas pode ser considerada uma droga. E lembre-se que o local onde você compra diversos remédios se chama drogaria.

Remédios são substâncias ou recursos que podem melhorar o estado do paciente e não necessariamente são medicamentos. Podemos considerar como remédios a fisioterapia, a alimentação saudável, os chás e as pomadas caseiras, os banhos, as massagens, as compressas, a meditação e a psicoterapia. Remédio vem do latim remedium, aquilo que cura.

Já o medicamento é um termo que vem do latim medicamentum, vocábulo que tem o mesmo tema de médico, medicina, medicar, etc., e que se liga ao verbo medeor, que significa cuidar de, proteger e tratar. São produtos manipulados ou industrializados que possuem na sua composição um fármaco. É importante entendermos qual o objetivo do medicamento, muitas vezes com eles conseguimos cura (antibióticos e medicamentos contra verminoses), outras vezes somente alívio dos sintomas (medicamentos para dor, insônia, ansiedade e tosse) e ainda temos aqueles que previnem doenças como as vacinas, por exemplo.

Os fármacos que compõem os medicamentos são aqueles princípios ativos químicos com estrutura bem definida e que muitas vezes são isolados para tal. É importante entender que cada um destes possui uma dose correta para cada objetivo e não são isentos de risco.

Diferenciar remédio de medicamento parece algo simples, mas ambos são métodos terapêuticos que necessitam de orientação de profissional de saúde para utilização, para que assim haja melhor aproveitamento e menor possibilidade de reações adversas. Existe uma busca importante pelo uso de remédios que não são medicamentos e é sempre importante lembrar:

Rotina é remédio

Movimento fluido e flexível é remédio

Boa noite de sono é remédio

Respiração profunda e consciente é remédio

Risada é remédio

Contar e ouvir histórias é remédio

Boa escolha alimentar é remédio