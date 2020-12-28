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Cuidados para o novo ano

Veja 5 metas para melhorar a saúde em 2021

Toda mudança, ainda que pequena, pode ser significativa e mudar um ano inteiro. Enfrentar os desafios do novo ano com saúde pode deixar tudo mais leve e fácil

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 15:20

Públicado em 

28 dez 2020 às 15:20
Adrieli Borsoe

Colunista

Adrieli Borsoe

Início do dia com atividades físicas nesta quarta-feira, (29) na Enseada do Suá, em Vitória
A escolha do exercício físico deve ser baseado na atividade que você gosta. Ele  é melhor que comprimidos e cápsulas Crédito: Fernando Madeira
É comum no fim do ano iniciarmos os planos para o ano seguinte. Relembramos o que passamos durante os 12 meses e buscamos atitudes que podem garantir que os próximos 365 dias serão melhores. Seguindo o calendário gregoriano, dezembro tem esse ar de ciclo finalizando, de esperança de um novo início.
As metas para um ano melhor envolvem práticas individuais, que se relacionam a necessidade de cada um. O processo evolutivo e de crescimento segue a velocidade de cada indivíduo e cada um sabe em que aspecto é mais afetado. Em termos de saúde, toda mudança, ainda que pequena, pode ser significativa e mudar um ano inteiro. Enfrentar os desafios de 2021 com saúde pode deixar tudo mais leve e fácil. Para isto, metas podem e devem ser traçadas e elas podem vir de um aprendizado desse ano que passou.

Exercício é melhor que comprimidos e cápsulas

Uma das metas mais importantes para o próximo ano é aquela que vale para todos os anos. Existem muitas medidas que fazem bem para saúde em prol da coletividade. Podemos incluir a caridade, que faz um bem enorme para quem recebe e um maior ainda para quem doa. Pensar nas escolhas de proteção ao outro e a si quando mantemos o isolamento físico, quando usamos a máscaras. A pandemia em 2020 nos ensina sobre coletividade e ela ainda não acabou, que aprendamos com isso.
Mais um aspecto que a pandemia nos ensinou sobre saúde. Obesidade, por exemplo, é fator de risco para aumentar a gravidade de Covid-19, elevando o risco de óbito em até 4 vezes. Para o novo ano, fazer boas escolhas alimentares pode ajudar a aumentar o enfrentamento de doenças e melhora seu desempenho em muitas atividades. E não se esqueça de beber água.
Que no novo ano sejamos mais flexíveis, em meio a tanta intolerância. O pensamento flexível impacta diretamente na saúde, pois nos mostra a capacidade de se adaptar às mudanças e às intempéries da vida. Somos mutáveis e quando não aceitamos mudanças, nosso corpo sente e experimenta doenças.
Todos ficamos exaustos com tanta pressão para produzir, para funcionar a todo o tempo. Autocuidado em saúde começa com o fato de que você pode se permitir descansar. Dormir bem é saúde e momentos de lazer também, e estes permitirão que você produza com mais qualidade no tempo que destinar para isto. É importante como meta equilibrar as proporções, um dia de cada vez, você tem 365 para ir sem pressa.
Para se manter em saúde se exercitando e abandonando os remédios, o primeiro passo é escolher uma modalidade. Ela deve se basear em atividades que você gosta, permita-se experimentar! O ideal é realizar com acompanhamento para atingir seu melhor desempenho e respeitar as possíveis limitações. Os benefícios são superiores aos de várias medicações e não têm efeitos colaterais além da cascata de bem-estar que você experimentará. A meta reflete e se relaciona com todas as anteriores e converge para um ano mais leve e equilibrado. Que venha 2021 com muita saúde!

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Adrieli Borsoe

É Fisioterapeuta, acupunturista e especialista em avaliação e tratamento de dor crônica pela USP. Entende a saúde como um estado de equilíbrio para lidar com as adversidades da vida de forma mais harmônica

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