Veja 5 metas para melhorar a saúde em 2021

Exercício é melhor que comprimidos e cápsulas

Uma das metas mais importantes para o próximo ano é aquela que vale para todos os anos. Existem muitas medidas que fazem bem para saúde em prol da coletividade. Podemos incluir a caridade, que faz um bem enorme para quem recebe e um maior ainda para quem doa. Pensar nas escolhas de proteção ao outro e a si quando mantemos o isolamento físico, quando usamos a máscaras. A pandemia em 2020 nos ensina sobre coletividade e ela ainda não acabou, que aprendamos com isso.

Mais um aspecto que a pandemia nos ensinou sobre saúde. Obesidade, por exemplo, é fator de risco para aumentar a gravidade de Covid-19, elevando o risco de óbito em até 4 vezes. Para o novo ano, fazer boas escolhas alimentares pode ajudar a aumentar o enfrentamento de doenças e melhora seu desempenho em muitas atividades. E não se esqueça de beber água.

Que no novo ano sejamos mais flexíveis, em meio a tanta intolerância. O pensamento flexível impacta diretamente na saúde, pois nos mostra a capacidade de se adaptar às mudanças e às intempéries da vida. Somos mutáveis e quando não aceitamos mudanças, nosso corpo sente e experimenta doenças.

Todos ficamos exaustos com tanta pressão para produzir, para funcionar a todo o tempo. Autocuidado em saúde começa com o fato de que você pode se permitir descansar. Dormir bem é saúde e momentos de lazer também, e estes permitirão que você produza com mais qualidade no tempo que destinar para isto. É importante como meta equilibrar as proporções, um dia de cada vez, você tem 365 para ir sem pressa.