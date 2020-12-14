Não dê água com açúcar, ensine a respirar

A respiração consciente é a base das técnicas de meditação e nos traz de volta para a atenção plena no momento presente Crédito: fizkes/Shutterstock

Respirar para acalmar, para se reconhecer, para funcionar melhor, para não pirar. A importância da respiração atinge algo além da oxigenação dos tecidos, pois visa equilibrar o ritmo de todas as funções do corpo. Existem muitos fatores bioquímicos envolvidos no ato da respiração, mas o oxigênio tem seu lugar, garantimos vida.

Pensando na vida como algo maior que somente a existência, se faz necessário enxergá-la com a possibilidade de qualidade e isso começa pela respiração consciente. A respiração consciente é a base das técnicas de meditação e nos traz de volta para a atenção plena no momento presente, onde nos reconhecemos em nossa intimidade e encontramos nosso espaço interno a cada inspiração. Respirando fazemos e damos sentido.

Ao analisar de uma maneira mais física e orgânica, vemos que a respiração consciente e controlada reduz o estresse, melhora o sistema imunológico, reduz a insônia, além de evitar a depressão e o deficit de atenção. Toda essa cura se dá através da regulação e modulação do nosso sistema nervoso autônomo, aquele que atua de forma independente dos nossos comandos nos sistemas vegetativos, como digestão, batimentos cardíacos e temperatura do corpo, por exemplo. Controlando a respiração enviamos sinais para o cérebro, que diminui a frequência cardíaca, regula a digestão e controla a liberação do cortisol, promovendo sensação de calma.

Existem diversas técnicas respiratórias e estas associam muitas vezes orientações sobre inspirações profundas, fortes e direcionadas, a pressurização do ar, as expirações longas exaladas pela boca, muitas vezes com sons guturais ou mantras. Cada recomendação tem seu objetivo e todos os objetivos permeiam acalmar o sofrimento que o estresse permanente e repetitivo pode provocar.