Não estar doente não significa estar saudável

Quando dormimos temos a recuperação do que gastamos ao longo do dia e também atividade mental de reparo e funcionamento pleno de vísceras Crédito: Freepik

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1946, saúde pode ser definida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como a ausência de doença ou enfermidade. O antagonismo que acreditamos existir quando afirmamos que "se não há doença a pessoa está saudável", deve ser substituído por uma concepção mais ampla e abrangente, só assim podemos entender como surgem as doenças.

As doenças são uma mensagem direta de nós para nós mesmos de que não estamos nos tratando como deveríamos, como merecemos. Existe um conjunto de hábitos que contribuem para o cuidado dirigido a nós mesmos, a fim de preservar a saúde. Quando conseguimos combiná-los, somos capazes de diminuir os riscos de desenvolver doenças. E o melhor, ter boa qualidade de vida.

Cuidando do bem-estar físico, que contempla um dos pilares da boa saúde, devemos manter o corpo em movimento. Este hábito ajuda no bom funcionamento do corpo em sua totalidade e nos mantém sem limitações para tarefas do dia a dia. Além dos ganhos e manutenção da parte física, movimentar o corpo também tem seu papel social quando agrega pessoas que gostam das mesmas modalidades, promove interações e estimula uma competitividade saudável. Como não há a possibilidade de dissociar os aspectos de saúde, ao estar em movimento também trabalhamos nosso bem-estar mental, uma vez que a atividade física aumenta a liberação dos neurotransmissores ligados ao humor: a serotonina e a endorfina.

HÁBITOS ALIMENTARES

Além dos benefícios à saúde promovidos pela atividade física, há também os hábitos alimentares como agentes nutridores do bem-estar. Uma boa escolha alimentar envolve selecionar alimentos in natura e degustar com o máximo de aproveitamento desde os preparos até a ingestão. Diversidade nesta escolha e tamanho das porções tem papel importante na manutenção da saúde e devem ser aliados a descoberta do prazer de comer. A ingesta adequada de água contribui para a manutenção do equilíbrio necessário para o bom funcionamento do corpo, tendo papel fundamental nos bons hábitos de saúde.

Um corpo que trabalha bastante precisa de reparo e outro bom preditor de saúde é o sono de boa qualidade. A atividade física pode ajudar nisso e hábitos de higiene do sono podem contribuir para melhorar. Quando dormimos temos a recuperação do que gastamos ao longo do dia e também atividade mental de reparo e funcionamento pleno de vísceras. Essa reparação garante um dia mais produtivo e bom humor.

Dedicar-se a algum hobby e ter equilíbrio na relação entre trabalho e lazer também ajuda no bem-estar mental, que se completa com boas relações afetivas e socialização através de estreitamento de laços de amizade e amor. A conexão com elementos da natureza e meditação também contribuem com esse estado pleno e não exigem gastos, somente atenção e aproveitar os momentos e lugares. Ao resgatar a espiritualidade nos aproximamos de algo intocável que nos ajuda a nos conhecer melhor. Amor-próprio também é saúde e quando nos cuidamos para nos manter em saúde estamos manifestando amor pela pessoa mais importante da nossa vida.