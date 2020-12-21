Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Será que o uso do celular pode causar dor na cervical?

Existem vários componentes que podem causar  esse tipo de dor e colocar a culpa somente na postura pode não ser a melhor decisão

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

21 dez 2020 às 05:00
Adrieli Borsoe

Colunista

Adrieli Borsoe

Homem com dor na cervical
O ângulo do pescoço não parece ser fator relevante na dor, mas a falta de atividade física relacionada ao excesso do uso de celular, sim! Crédito: Shutterstock
Será que a posição do pescoço, ao utilizar smartphones, pode aumentar a prevalência de dor na cervical? Com frequência recebo em meu consultório pacientes com as mais diversas queixas de dor musculoesquelética. E a dor na região do pescoço certamente é uma das que mais se destaca.
Muitos destes pacientes chegam com a crença de que a dor na coluna cervical é proveniente da postura do pescoço ao utilizar o celular para leitura e para enviar mensagens. Levando em consideração que o número de aparelhos é superior ao de pessoas, é uma hipótese a ser levantada. É foi o que foi feito em um estudo recente conduzido no Brasil em que se buscava observar se há associação (ou não) dessa postura do pescoço e o aumento de casos de dor na região.
Pessoas que experimentam dores na região do pescoço e acham que há relação com a posição da cabeça ao usar o celular, eventualmente acabam mudando a postura da cervical com uma curvatura que julgam ser a ideal, trazendo o celular para a altura dos olhos. Ou acabam ficando mais vigilantes. O problema é que todas essas formas de enfrentamento podem perpetuar a queixa de dor ao invés de ajudar a melhorar.
Existem vários componentes que podem causar dor na região da cervical, e colocar a culpa na somente na postura pode não ser a melhor decisão. Existem fatores sociais, psicológicos e de hábitos de vida que podem interferir diretamente na queixa. E o tratamento deve contemplar todas essas dimensões da dor.
O que foi observado neste estudo recente é que pessoas com dor na cervical (ou sem dor na cervical) adotaram ângulos de posição do pescoço muito parecidos ao usar o celular. Com isso, podemos dizer que não há associação entre a postura da cabeça e pescoço no uso do smartphone e a dor na região, nem com relação à frequência de dor, nem com relação à intensidade.
A crença de que uma posição ruim da cervical pode gerar um desgaste ou lesão na região acaba perpetuando informações nocivas oferecidas pelos próprios profissionais de saúde. E isso tende a gerar mais solicitações de exames de imagem desnecessários, além de um excesso de tratamentos que objetivam tratar as estruturas do pescoço ao invés de se analisar o sujeito como um todo. E mais:  entender quais as melhores medidas de saúde podem ajudar num contexto biopsicossocial. O tratamento deve ocorrer em equipe a fim de oferecer apoio e facilitar a busca por saúde e mudanças de hábitos de vida para garantir a melhora da dor.
O que esta relevante pesquisa traz como reflexão é que não há postura incorreta e que a melhor postura é sempre a próxima, enfatizando sempre a manutenção do movimento ao visar a manutenção da saúde. O ângulo do pescoço não parece ser fator relevante na dor, mas a falta de atividade física relacionada ao excesso do uso de celular, sim! Se afastar das telas pode ser um bom passo para melhorar a dor cervical, não pela mudança na postura, mas pela possibilidade de eliminar o sedentarismo, grande fator de risco para dores crônicas.

Veja Também

Não dê água com açúcar, ensine a respirar

Mulher de fases

Onde há movimento não existe dor

Adrieli Borsoe

É Fisioterapeuta, acupunturista e especialista em avaliação e tratamento de dor crônica pela USP. Entende a saúde como um estado de equilíbrio para lidar com as adversidades da vida de forma mais harmônica

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carga de maconha do tipo haxixe marroquino, avaliada em mais de R$ 800 mil, foi apreendida no RJ a caminho do ES
Maconha "de grife" enviada para o ES é apreendida no Rio de Janeiro
Imagem de destaque
Falta de vagas em Colatina gera reclamações após suspensão do estacionamento rotativo
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Royalties de petróleo: STF marca audiência de conciliação um dia antes de julgamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados